San Francisco/Des Moines Die erste wichtige Entscheidung der US-Wahlen 2024 steht an. Im Bundesstaat Iowa stimmen die Republikaner über ihren Kandidaten ab.

Donald Trump hat die Vorwahlen im Bundesstaat Iowa gewonnen

Das zeigen übereinstimmende Prognosen der US-Medien

Das Rennen um Platz zwei ist hingegen offen

In den USA hat das Wahljahr begonnen – und es ist ein eisiger Start in das Rennen um das mächtigste Amt der Welt. Bei arktischen Temperaturen stimmen die Mitglieder und Republikanischen Partei im Bundesstaat Iowa darüber ab, welchen der drei Kandidaten sie als Präsidenten der Vereinigten Staaten sehen wollen: Donald Trump, Ron DeSantis oder Nikki Haley. So oder so: „Dieser Tag markiert den Anfang vom Ende der Biden-Präsidentschaft“, gab die „Grand Old Party“ beim Nachrichtendienst X zu verstehen.

Aufgrund der extremen Wetterbedingungen waren alle drei Kandidaten gezwungen, Auftritte abzusagen. In einigen Teilen von Iowa herrschen derzeit historische Tiefsttemperaturen von bis zu minus 42 Grad Celsius. Zudem wurde der Bundesstaat im Mittleren Westen von massivem Schneefall und heftigen Winterstürmen getroffen.

So kalt ist es in dem Bundesstaat, dass es bei Autofahrern zum Ritual geworden ist, einmal auf die Motorhaube zu klopfen, bevor sie ihr Fahrzeug starten. Nagetiere machen es sich im meist warmen Motorraum gemütlich.

Vorwahl in Iowa: Trump meilenweit vorne

Dem früheren US-Präsidenten scheint das extreme Wetter nicht die Parade verschneit zu haben. US-Medien berichteten bereits am frühen Dienstagabend (Ortszeit), dass Trump bei der Vorwahl gewonnen hat – und das mit meilenweitem Abstand zu seinen Mitbewerbern. Bei CNN brachte es Trump ersten Prognosen zufolge auf gut 50 Prozent der Stimmen. Beim Sender Fox News, der eine eigene Prognose abgab, führte Trump ebenfalls das Feld an. Auch bei CBS und der Nachrichtenagentur Associated Press lag Trump weit vor allen anderen Kandidaten.

Eine „Caucus Captain“ der Republikaner bei der Stimmenauszählung. Foto: Christian Monterrosa / AFP

Bei Fox News sagte Trump zu seinem Sieg: „Ich fühle mich großartig. Diese frühe Entscheidung ist eine große Ehre.“ Für den 77-Jährigen eher untypisch, lobte Trump seine Mitbewerber als „sehr glaubwürdige Konkurrenz“. Weiter sagte Trump: „Wir müssen uns das Land zurückholen.“ Die USA seien durch schwere Zeiten gegangen und schwere Zeiten lägen vor ihnen. „Wir wollen Amerika wieder großartig machen“, wiederholte der Ex-Präsident seinen bekannten Schlachtruf. Das könnte Sie interessieren:Bizarres Video – Wahlkämpfer Trump als Gesandter Gottes

Trump-Anhänger warten im Iowa Events Center, Des Moines, auf ihr Idol. Foto: Chip Somodevilla / Getty Images via AFP

Zwar war ein Sieg Trumps in Iowa erwartet worden. Dass er aber so früh am Abend derart führen würde, überraschte die Analysten in den USA dann doch. Für die frühere UN-Botschafterin Haley und den Gouverneur DeSantis blieb der Wahlabend zunächst spannend: Die beiden lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den zweiten Platz.

Neben Trump stellen sich fünf weitere republikanische Kandidaten dem Votum ihrer Parteimitglieder. Trump will nach Angaben seines Wahlkampfteams im Laufe des Abends an mehreren dieser Versammlungen teilnehmen.

Des Moines: Wahlkampfschilder der republikanischen Kandidaten Trump und Haley stehen vor der Franklin Junior High. Foto: Carolyn Kaster / DPA Images

Die Vorwahlen im Agrarstaat Iowa haben streng genommen zwar nur eine begrenzte Bedeutung; sie sind aber symbolisch wichtig und können die Dynamik des Rennens beeinflussen. Die nächsten Vorwahlen finden am 23. Januar im Bundesstaat New Hampshire statt. Der Sieger der landesweiten Republikaner-Vorwahlen wird bei der Präsidentschaftswahl am 5. November Amtsinhaber Joe Biden von der Demokratischen Partei herausfordern. (mit Material von dpa und AFP)

