Vorgezogene Neuwahlen: Die Union versucht es mit Klamauk

Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner hat die Forderung von Oppositionsführer Friedrich Merz zurückgewiesen, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) solle im Januar im Bundestag die Vertrauensfrage stellen. Der Kanzler müsse keinen Zweifel an der Mehrheit für seine Regierung im Parlament haben, sagte Lindner dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Berlin Bei den Wählern ist die Regierung unten durch. Doch solange die Mehrheit im Bundestag steht, hat sie ihre Legitimation nicht verloren.

Die Aufgabe einer parlamentarischen Opposition besteht darin, sich von der Regierung und ihrer Mehrheit abzugrenzen, diesen das Leben schwer zu machen und sich selbst für einen möglichen Machtwechsel in Stellung zu bringen. Dabei sind die Grenzen zwischen seriöser Oppositionsarbeit und Klamauk häufig fließend. Nicht alle Wortmeldungen und Forderungen sind ernst zu nehmen. Mitunter geht es nur um Stimmungsmache – oder darum, das Publikum zu verwirren.

In diese Kategorie fallen in der Bundespolitik zurzeit sämtliche Forderungen nach vorgezogenen Neuwahlen. Unions-Fraktionsvize Alexander Dobrindt hat sich gerade wieder entsprechend eingelassen. Er sagt mit Blick auf den jüngsten Haushaltsstreit: „Das Ampel-Experiment hat seine Legitimation verloren.“ Dobrindt plädiert für Neuwahlen am 9. Juni 2024, parallel zur Europawahl.

Politik-Korrespondent Thorsten Knuf Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Richtig ist, dass die Ampel-Koalition bei den Wählern ziemlich unten durch ist, wie aktuelle Umfragen belegen. Ein Blick ins Grundgesetz, Artikel 68, zeigt aber, dass das nicht reicht, um als Regierung die Legitimation zu verlieren. Erst wenn der Kanzler keine parlamentarische Mehrheit mehr hinter seiner Person vereinen kann, kommen Neuwahlen infrage.

Die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben die Hürden für eine Auflösung des Bundestags bewusst hoch gesetzt. Die Ampel mag die Wähler seit geraumer Zeit schwer enttäuschen. Aber dafür, dass Olaf Scholz‘ Mehrheit im Bundestag nicht mehr sicher ist, gibt es nicht das geringste Anzeichen. Bislang ist keine einzige Abstimmung über ein Ampel-Gesetz gescheitert. Solange das so ist, sind sämtliche Forderungen nach Neuwahlen obsolet und Ausdruck puren Wunschdenkens.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik