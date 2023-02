Volle Wartezimmer: Krankheitswelle nach Karneval rollt

Laut Hausärzteverband Nordrhein in Köln habe sich die Zahl der Krankmeldungen nach Karneval verdoppelt. (Symbolbild)

Köln. Nach Karneval ist die Zahl der Krankheitsfälle laut Hausärzteverband im Rheinland explodiert. Erkältungssymptome seien am häufigsten.

Im Rheinland leiden nach Karneval viele Menschen an Atemwegserkrankungen .

Die Zahl der Krankenstände soll laut Hausärzteverband Nordrhein rasant angestiegen sein.

Dabei handele es sich sowohl um Erkältungen als auch um Fälle von Corona oder Grippe.

Nach den Karnevalstagen sind die Wartezimmer vieler Hausärzte im Rheinland voll mit Patienten, die unter Atemwegserkrankungen leiden. „Die Krankheitswelle ist da“, sagte eine Sprecherin des Hausärzteverbands Nordrhein am Donnerstag in Köln. „Erwartungsgemäß sind die Krankenstände explodiert, die Krankmeldungen haben sich in den letzten Tagen verdoppelt.“ Die meisten Patienten klagten über Erkältungssymptome. Dabei handele es sich sowohl um klassische Erkältungen als auch Grippe oder Corona.

In den nächsten Tagen wird die Zahl der Krankheitsfälle nach Einschätzung des Verbands weiter zunehmen. Grund sei, dass nach dem langen Karnevalswochenende nun auch in den Schulen die Keime weiterverbreitet würden.

Volle Wartezimmer: Ausbruch von Infekten erst einige Tage nach Ansteckung

Für die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Nordrhein ist es noch zu früh, um belastbare Angaben zu machen, zumal Infekte in der Regel erst einige Tage nach der Ansteckung ausbrächen. Zuvor hatte der Kölner „Express“ berichtet.

Ein Karnevalist wirft in Köln Süßigkeiten ins Publikum. Viele Kontakte auf engem Raum begünstigen Ansteckungen. Foto: Oliver Berg / dpa

Die KV Westfalen-Lippe hält einen Anstieg der Grippefälle auf Grund des Karnevals für „nicht unwahrscheinlich“, da es viele Kontakte auf engem Raum gegeben habe. Wer noch nicht erkrankt sei und beruflich oder privat mit vielen Menschen zu tun habe, solle sich gegen Grippe impfen lassen, rät die KV. (dpa)

