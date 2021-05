Die Bundesregierung wird die deutschen Kolonialverbrechen an den Herero und Nama zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Völkermord anerkennen.

Deutschland erkennt Verbrechen an Herero und Nama als Völkermord an

Deutschland erkennt Verbrechen an Herero und Nama als Völkermord an

Kolonialverbechen Deutschland bekennt sich zu Völkermord an Nama und Herero

Berlin/Windhuk Nach mehr als einem Jahrhundert will Deutschland die Kolonialverbrechen in Namibia als Völkermord anerkennen. Doch es gibt Kritik.

Vor über 100 Jahren beging die deutsche Kolonialmacht unvorstellbare Verbrechen gegen die Volksgruppen der Nama und Herero in der damaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika. Nach zähen Verhandlungen will die Bundesregierung diese Verbrechen, bei denen große Teile der Volksgruppen ausgelöscht wurden, nun als Völkermord anerkennen.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) gab die Entscheidung der Bundesregierung am Freitag bekannt. Nach sechs Jahren, in denen Delegationen aus Deutschland und Namibia miteinander verhandelt hatten, erklärte Maas, wolle Deutschland die Nachkommen der Opfer in den kommenden 30 Jahren mit 1,1 Milliarden Euro unterstützen und offiziell um Vergebung bitten.

"Ich bin froh und dankbar, dass es gelungen ist, mit Namibia eine Einigung über einen gemeinsamen Umgang mit dem dunkelsten Kapitel unserer gemeinsamen Geschichte zu erzielen“, sagte der Bundesaußenminister am Freitag.

Lesen Sie auch: Entwicklungsminister Müller wirbt für Tourismus in Afrika

Herero und Nama: Vernichtungskrieg der Kolonialmacht

Der Völkermord an Herero und Nama zwischen 1904 und 1908 gilt als erster Genozid des 20. Jahrhunderts. Im Jahr 1904 entsandte die deutsche Reichsleitung Truppen unter dem Befehl des Generalleutnants Lothar von Throtha in die Kolonie Deutsch-Südwestafrika, um einen Herero-Aufstand niederzuschlagen.

Nachdem die Kolonialtruppen die Aufständischen besiegt hatten, flohen große Teile der Herero in die wasserarme Omaheke-Wüste. Trotha ließ die Wüste von seinen Truppen abriegeln und vertrieb die Flüchtenden von den wenigen Wasserstellen. Zehntausende Herero verdursteten mit ihren Familien und Viehherden.

Im sogenannten Vernichtungsbefehl teilte Lothar von Throtha damals mit: "Die Herero sind nicht mehr Deutsche Untertanen. […] Innerhalb der Deutschen Grenze wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen, ich nehme keine Weiber und keine Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volke zurück oder lasse auch auf sie schießen."

Die deutsche Kolonialmacht etablierte außerdem Konzentrationslager in Deutsch-Südwestafrika, in denen Nama und Herero interniert wurden. Jeder zweite Insasse starb in den Lagern. Während des Völkermords starben etwa 65.000 von 80.000 Herero und 10.000 von 20.000 Nama.

Weitere Afrika-News: Vulkanausbruch im Kongo - Lava bedroht Millionenstadt Goma

"Geste der Anerkennung" statt Reparationen

Bis heute bestreitet die Bundesregierung einen Rechtsanspruch der Nama und Herero gegenüber Deutschland. Deshalb bezeichnet Außenminister Maas die Zahlung in Höhe von 1,1 Milliarden Euro, auf die sich deutsche und namibianische Vertreter geeinigt hatten, nicht als Reparationszahlung, sondern als "Geste der Anerkennung des unermesslichen Leids, das den Opfern zugefügt wurde".

Außerdem will Deutschland die Nachkommen der Opfer um Vergebung bitten. Dazu soll Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Namibia reisen, berichtet die dpa. Eine offizielle Ankündigung des Bundespräsidialamtes gibt es allerdings noch nicht.

Für Heiko Maas ist die Aufarbeitung der Vergangenheit damit allerdings noch nicht abgeschlossen: „Die Anerkennung der Schuld und unsere Bitte um Entschuldigung ist aber ein wichtiger Schritt, um die Verbrechen aufzuarbeiten und gemeinsam die Zukunft zu gestalten“, betonte er. Auch interessant: Alle zwei Minuten stirb ein afrikanisches Kind an Malaria

Kritik von Herero- und Namagruppen

Einige Vertreter von Nama und Herero kritisieren das Abkommen zwischen Namibia und Deutschland allerdings scharf. In einer Erklärung der Ovaherero Traditional Authority und Nama Traditional Leaders Association hieß es, das Abkommen sei nichts weiter als ein PR-Coup Deutschlands und eine Akt des Betrugs der namibianischen Regierung.

Auch das Bündnis "Völkermord verjährt nicht!", das sich für die Aufarbeitung des Genozids einsetzt, lehnt das sogenannte "Versöhnungsabkommen" zwischen Deutschland und Namibia ab. Neben der mangelnden Transparenz in den Verhandlungen zwischen Namibia und Deutschland verurteilt es "die augenscheinliche Ausnutzung der ökonomischen Notlage Namibias durch die Bundesregierung", erklärte das Bündnis in einer Pressemitteilung. (mit dpa)

Jeden Dienstag alles Wissenswerte zur Bundestagswahl direkt in ihr Postfach: Hier kostenlos für den WAZ-Wahl-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik