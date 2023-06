Unfallstatistik für NRW Verkehrsunfälle in NRW: höchster Wert seit 2009

Düsseldorf. Die NRW-Statistik zu Verkehrsunfällen zeigt eine beunruhigende Entwicklung. Welche Verkehrsteilnehmer besonders oft in Unfälle verwickelt sind.

In Nordrhein-Westfalen wurden 2022 rund 63.160 Verkehrsunfälle verzeichnet, bei denen sich Menschen verletzt haben. Die Zahl der „Unfälle mit Personenschaden“ sei im Vergleich zu 2021 um 16,2 Prozent gestiegen und liege damit auf dem höchsten Wert seit 2009, erklärte das Statistische Landesamt (IT.NRW) am Dienstag in Düsseldorf.

Bei allen Unfällen auf nordrhein-westfälischen Straßen wurden den Angaben zufolge 2022 insgesamt 452 Menschen getötet. 17,9 Prozent der Getöteten (81 Menschen) seien bei einem Verkehrsunfall verunglückt, an dem zweirädrige Kraftfahrzeuge, wie Motorräder und -roller oder Leichtkrafträder, beteiligt waren. Bei den Unfällen hätten sich 2022 zudem 12.653 Menschen schwer verletzt und 65.286 Menschen leicht verletzt, hieß es.

