Archivbild. Ein Umschlag mit verdächtigem Inhalt hat am Freitag einen Großeinsatz in der NRW-Staatskanzlei ausgelöst.

Feuerwehr Verdächtiges Pulver: Großeinsatz in NRW-Staatskanzlei

Düsseldorf. Die NRW-Staatskanzlei in Düsseldorf hat am Freitag einen Großeinsatz ausgelöst. In der Post war ein Umschlag mit verdächtigem Inhalt.

Wegen eines Umschlags mit weißem Pulver ist es am Freitag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr an der Düsseldorfer Staatskanzlei gekommen. Spezialkräfte der Feuerwehr waren auch am Mittag damit beschäftigt, den Inhalt zu analysieren, sagte ein Feuerwehrsprecher auf Nachfrage.

Gegen 10.15 Uhr sei der Alarm gekommen. Der Umschlag mit dem verdächtigen Inhalt sei in der Post gewesen, hieß es bei der Feuerwehr. Auch die Polizei wurde alarmiert.

Feuerwehrleute analysieren den Inhalt

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen zur Staatskanzlei am Horionplatz aus. Insgesamt seien 15 Kräfte vor Ort, sagte der Feuerwehrsprecher. Sie trügen spezielle Schutzkleidung, sagte er. Mit Messgeräten würde der Inhalt des Briefes analysiert, erklärte der Feuerwehrsprecher.

Weitere Details gab es am Mittag nicht. (Red.)

