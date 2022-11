Ein Mann schiebt vor dem Café „Kaffeebeere“ in der Fußgängerzone von Esens einen Kinderwagen. In dem Café sollen seit einigen Tagen keine Kinder mehr unter zehn Jahren in den Innenbereich gehen dürfen. Grund dafür seien aber nicht die Kinder selbst, sondern Eltern, die sich nicht um sie kümmerten.