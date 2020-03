Väter mit Elterngeld: NRW im unteren Bereich

Immer mehr Eltern in NRW beziehen Elterngeld, allerdings sind es noch immer weniger Väter als Mütter. Zwar ist der Anteil der Männer gestiegen, jedoch liegt er in den meisten Bundesländern deutlich höher.

Düsseldorf/Wiesbaden. Immer mehr Väter beziehen Elterngeld, auch in NRW. Allerdings beziehen Frauen die Leistung noch immer öfter und auch deutlich länger.

In Nordrhein-Westfalen beziehen immer mehr Väter Elterngeld. Der Anteil der Männer stieg in den vergangenen fünf Jahren von 18,1 Prozent im Jahr 2015 auf 22,4 Prozent im vergangenen Jahr. Bundesweit lag NRW damit allerdings im unteren Bereich: Lediglich in Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, Bremen und im Saarland war die Quote geringer. Im bundesweiten Durchschnitt betrug der Anteil 24,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte.

Die Zahl der Elterngeldempfänger im bevölkerungsreichsten Bundesland stieg gegenüber 2018 insgesamt um knapp drei Prozent auf 404 000. Zum Vergleich: 2015 zählten die Statistiker erst 318 000 Empfänger. Aus den Zahlen geht auch hervor, dass die Mütter im Schnitt deutlich länger Elterngeld bezogen als die Väter. So ließen sich Männer in NRW im Schnitt 4,4 Monate lang das Geld auszahlen. Bei den Frauen waren es 14,7 Monate.

Elterngeld: Zahl der Empfänger steigt in ganz Deutschland

Auch bundesweit steigt die Zahl Elterngeld-Empfänger weiter. Rund 1,9 Millionen Frauen und Männer in Deutschland haben im Jahr 2019 die Bezüge erhalten. Das sind zwei Prozent mehr als im Jahr zuvor. Dabei bezogen 1,41 Millionen Frauen die finanzielle Unterstützung bei der Kinderbetreuung - das entspricht einem Anstieg von 0,9 Prozent. Bei den Männern kletterte die Zahl um sogar um 5,3 Prozent auf 456 000. (dpa)