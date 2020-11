Washington. Die USA haben gewählt. Doch ein endgültiges Ergebnis gibt es noch nicht. Dennoch deutete aktuell vieles auf Joe Biden als Sieger hin.

Die US-Wahl könnte bald entschieden sein: Joe Biden liegt vier der sechs noch offenen Staaten vor Donald Trump

Fakt ist: Biden reicht ein Sieg in Pennsylvania, um die Wahl für sich zu entscheiden

Biden konnte sich bislang 253 Stimmen von Wahlleuten sichern. Er liegt deutlich vor Trump, der nach den Hochrechnungen verschiedener Medien 213 oder 214 einsammeln konnte

Auch in Georgia zog Biden nun an Trump vorbei – der Vorsprung beträgt allerdings nur wenige tausend Stimmen

Hier finden Sie aktuelle Ergebnisse und Entwicklungen von den noch laufenden Auszählungen

Bei der US-Wahl bahnt sich nach mehreren Tagen der Stimmen-Auszählung eine Entscheidung an. Joe Biden führt laut der Hochrechnung von CNN mit 253 Stimmen von Wahlleuten. Donald Trump kommt dagegen nur auf 213 Stimmen im sogenannten Electoral College. Noch hat der US-Präsident eine Chance auf den Sieg – allerdings wird die immer geringer.

Auch wegen der vielen Briefwahlstimmen und der vorzeitigen Stimmabgabe – mehr als 100 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner hatten schon vor dem 3. November gewählt – ist unklar, wann das Ergebnis feststehen wird. Trump hat in der Nacht zu Mittwoch bereits angekündigt, vors Oberste Gericht zu ziehen, um die Auszählung der Briefwahlstimmen zu stoppen.

US-Wahl: In Pennsylvania kann Biden alles klar machen

Die Wahl in den Bundesstaaten Wisconsin und Michigan konnte Joe Biden hauchdünn für sich entscheiden. Auch in Pennsylvania, Georgia, Nevada und Arizona liegt der Demokrat derzeit vorne. Sollte Biden die Führung in Pennsylvania behalten, wäre die Wahl entschieden – unabhängig davon, was in den weiteren Staaten passiert.

Entscheidend sind nach aktuellem Stand die Briefwähler. Sie stimmen traditionell eher für die Demokraten – auch in diesem Jahr. Und weil in vielen Staaten die Briefwahlstimmen erst am Ende ausgezählt werden, entwickeln sich die Ergebnisse derzeit fast ausschließlich zu Gunsten von Joe Biden. Lesen Sie hier: In diesen Staaten wird die US-Wahl entschieden.

Laut Berechnungen vieler führender US-Medien liegt Biden mit den Ergebnissen der bereits gemeldeten Bundesstaaten derzeit mit 253 zu 214 Wahlmänner-Stimmen vor Trump. Wir zeigen, welche Staaten an Trump gingen – und welche an Biden.

US-Wahl: Diese Bundesstaaten gingen an Donald Trump:

Indiana

Oklahoma

Kentucky

West Virginia

Tennessee

Alabama

Mississippi

South Carolina

Arkansas

Nebraska

Wyoming

South Dakota

North Dakota

Louisiana

Kansas

Missouri

Florida

Idaho

Texas

Ohio

Iowa

Montana

Utah

Joe Biden gewinnt die folgenden Bundesstaaten:

Vermont

Rhode Island

Connecticut

Virginia

Delaware

Maryland

Massachusetts

New Jersey

Illinois

Washington D.C.

New York

New Mexico

Colorado

New Hampshire

Kalifornien

Oregon

Hawaii

Minnesota

Maine

Wisconsin

Michigan

In diesen Staaten steht das Ergebnis noch nicht fest:

Nevada (Biden führt)

Arizona (Biden führt)

Alaska (Trump führt)

Pennsylvania (Biden führt)

North Carolina (Trump führt)

Georgia (Biden führt)

US-Wahl-Ergebnis: Wann ist damit zu rechnen

In den folgenden Grafiken werden die Wahl-Ergebnisse angezeigt, sobald sie verfügbar sind. Die Vereinigten Staaten von Amerika wählen ihren Präsidenten nicht direkt, sondern nach einem althergebrachten System, in dem die Staaten Wahlleute ins „Electoral College“ entsenden, das am 14. Dezember den Präsidenten wählt.

Auf dieser Karte sehen Sie übersichtlich den derzeitigen Stand der Verteilung der Wahlleutestimmen. Bei Darstellungsproblemen bitte hier klicken.

Hier sind die Staaten noch einmal aufgelistet. Wird Ihnen die Grafik nicht angezeigt, bitte hier klicken.

US-Kongresswahl 2020: Ergebnisse für Senat und Repräsentantenhaus

Neben dem Präsidenten werden auch Sitze in den beiden Häusern des US-Kongresses neu vergeben. Im Senat ist es ein Drittel der Sitze. Und dort kämpfen die Demokraten um die Mehrheit. Lesen Sie hier, warum das so bedeutsam ist: US-Wahl – Demokraten greifen auch nach der Macht im Senat

So ist der Stand im Kongress. Bei Darstellungsproblemen hier klicken.

Im Repräsentantenhaus werden alle Mandate neu vergeben. Dort werden die Demokraten nach Prognosen der TV-Sender NBC und Fox News die Mehrheit im US-Repräsentantenhaus behalten – verloren aber mehr Sitze als erwartet. Hier finden Sie die Grafik noch einmal.

Die Wählerstimmen insgesamt, die die Präsidentschaftskandidaten bekommen, geben zwar die Stimmung im Land wieder – bedeuten wegen des Wahlmänner-Systems allerdings nicht, dass der Kandidat mit den meisten Stimmen auch der nächste Präsident wird. So ist der aktuelle Stand bei den Wählerstimmen, bei Darstellungsproblemen bitte hier klicken.

Während die Umfrage-Werte in den Grafiken auf die Webseite 270toWin zurückgingen, die verschiedene Umfragen aggregierte und daraus einen eigenen Wert berechnete, werden die Ergebnisse aufgrund der Veröffentlichungen des Nachrichtensenders CNN bekanntgegeben.

