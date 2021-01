Die neue US-Präsident Joe Biden will an seinem ersten Amtstag Dekrete zum Kampf gegen die Corona-Krise, den Klimawandel und Diskriminierung unterzeichnen. Derweil werden die Sicherheitsmaßnahmen rund um das Kapitol in Washington verstärkt. Ein Mann wurde festgenommen.

Washington/Berlin. Donald Trump wird nicht an der Amtseinführung von Joe Biden am Mittwoch teilnehmen. Er plant eine eigene Feier. Alle Infos im Newsblog.

Joe Biden soll am Mittwoch vor dem Kapitol als neuer US-Präsident vereidigt werden

25.000 Soldaten der Nationalgarde sind im Einsatz - diese werden vorab vom FBI überprüft

Der scheidende US-Präsident Donald Trump wird nicht an der Amtseinführung teilnehmen - er plant offenbar eine eigene Feier

Auf seine letzte Amtsreise wird er einen Atomkoffer mitnehmen

Genau zwei Wochen, nachdem eine aufgebrachte Menge das US-Kapitol gestürmt hat, wird der neue Präsident Joe Biden am Mittwoch vor eben jenem Kongressgebäude vereidigt.

Aus Furcht vor neuer Gewalt und wegen der Corona-Pandemie wird die Zeremonie zur Amtseinführung des 46. US-Präsidenten ganz anders verlaufen als üblich. Sie findet unter drakonischen Sicherheitsvorkehrungen statt, große Zuschauermengen wird es nicht geben.

„Amerika vereint“ wird das Motto der Zeremonie vor der Westseite des Kapitols sein: Biden will das tief gespaltene Land versöhnen und politische Gräben überwinden. Das dürfte auch ein zentrales Thema seiner Antrittsrede sein. Der 78-Jährige wird um Punkt 12 Uhr mittags seinen Amtseid ablegen und damit der 46. Präsident der US-Geschichte werden.

Joe Biden will die USA nach der Amtszeit von Donald Trump auf einen neuen Kurs bringen. Foto: dpa

USA-News vom 18. Januar: Trump nimmt zu Abschiedsfeier Atomkoffer mit

10.54 Uhr: Donald Trump hatte vor einigen Tagen auf Twitter angekündigt, dass er nicht an der feierlichen Amtseinführung seines Nachfolgers Biden teilnehmen werde. "An alle, die gefragt haben: Ich werde nicht zur Amtseinführung am 20. Januar gehen", teilte der scheidende US-Präsident auf seinem Lieblings-Medium mit, auf dem er nach den Ausschreitungen in Washington gesperrt wurde.

Die "Washington Post" schrieb, Donald Trump plane stattdessen eine Abschiedszeremonie für sich selbst auf dem Militärflugplatz außerhalb Washingtons, von wo aus der Regierungsflieger Air Force One startet. Das habe es in dieser Form noch nie gegeben, hieß es in dem Bericht. Fox News meldete, Trump wolle mehrere Mitarbeiter aus dem Weißen Haus mit nach Florida nehmen, wo sich sein Club-Resort Mar-a-Lago befindet.

Trump wird auf seiner letzten Amtsreise den "Nuclear Football" mit sich haben. Diesen Atomkoffer muss jeder Präsident in seiner Nähe haben, um auf einen Angriff mit Nuklearwaffen reagieren zu können. Das Militärbüro des Weißen Hauses hat jedoch einen zweiten Koffer zur Verfügung gestellt, der laut CNN in der US-Hauptstadt bleiben wird.

Sobald Biden den Amtseid abgelegt hat, werden Donald Trumps Zugänge zu den Waffen deaktiviert.

Nationalgarde bei Amtseinführung im Großeinsatz

10.48 Uhr: Das FBI überprüft alle 25.000 Soldaten der Nationalgarde, die zum Schutz der Amtseinführung des designierten US-Präsidenten Joe Biden in Washington im Einsatz sind. Das gab der zivile Leiter des US-Heers, Ryan McCarthy, bekannt.

Die Nationalgarde ist eine Reservisteneinheit mit rund 450.000 Mitgliedern, die sowohl im Inland als auch im Ausland eingesetzt werden können. Sie geht auf im 17. Jahrhundert gebildete Milizen zurück. Die Angehörigen sind keine Berufssoldaten: Sie gehen im Alltag einer anderen Beschäftigung nach, trainieren aber regelmäßig.

Kamala Harris - eine Pionierin als US-Vizepräsidentin

10.31 Uhr: Kamala Harris wird am Mittwoch als erste Frau und erste Schwarze ihren Eid für das US-Vizepräsidentenamt ablegen - und damit US-Geschichte schreiben. Für Harris hat sich Amerikas Verheißung als Land der unbegrenzten Möglichkeiten erfüllt. Nun will sie an der Seite des künftigen US-Präsidenten Joe Biden dafür sorgen, dass viele weitere ihrem Vorbild folgen können. Lesen Sie hier: Kamala Harris: Warum die nächste US-Vize Respekt einflößt

