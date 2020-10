Washington. Es ist das Duell des Jahres: Donald Trump gegen Joe Biden. Im November findet die US-Wahl 2020 statt. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Donald Trump gegen Joe Biden: In weniger als fünf Wochen finden die US-Präsidentschaftswahlen statt

In der Nacht zum Mittwoch (deutscher Zeit) fand das erste TV-Duell der beiden Konkurrenten statt – es geriet zu einer Schlammschlacht

Laut „New York Times“ hat Donald Trump über Jahre hinweg nur minimale oder gar keine Einkommensteuer auf Bundesebene entrichtet

Joe Biden hat Donald Trump wegen seiner Lügen mit Nazi-Propagandaminister Joseph Goebbels verglichen

Donald Trump hofft aktuell auf positive Effekte durch die Nominierung der tiefgläubigen Katholikin Amy Coney Barrett für den Supreme Court

Donald Trump schürt weiter Zweifel daran, dass er friedlich die Macht an Joe Biden übergeben würde

In Washington wurde Trump ausgebuht, seine Nichte reichte indes Klage gegen den US-Präsidenten ein

In weniger als 40 Tagen finden in den USA die Präsidentschaftswahlen statt. Der Demokrat und frühere Vizepräsident unter Barack Obama, Joe Biden, fordert Donald Trump heraus. Der 45. im Januar 2017 ins Amt eingeführte US-Präsident steht wegen seines Managements in der Corona-Krise unter Druck, in Umfragen liegt er hinter Biden.

Dass Umfragen nur eine begrenzte Vorhersagekraft auf den Ausgang der Wahl am 3. November haben, weiß wohl keine so gut wie Hillary Clinton. Auch sie lag kurz vor der US-Wahl 2016 in Umfragen weit vor Trump, – und das mit einem Vorsprung von landesweit zwei Millionen Stimmen.

Prognosen sagen einen Sieg von Joe Biden bei der US-Wahl 2020 vor. Foto: dpa-infografik GmbH / dpa

US-Wahl 2020: Alle News zum Duell Trump versus Biden

Auch die jetzigen Prognosen zur US-Wahl 2020 sehen einen Sieg ihres demokratischen Kollegen Biden. Doch das ist aufgrund der Besonderheiten des US-Wahlsystems alles andere als sicher. Trump jedenfalls glaubt fest an seinen Sieg, und wollte bis zuletzt keine geordnete Amtsübergabe im Falle einer Niederlage garantieren. Biden und auch viele konservative Politiker reagierten fassungslos über die Aussagen.

Der Senat verabschiedete am Donnerstag sogar eine Resolution mit einem Bekenntnis zur friedlichen Machtübergabe.

Alle Entwicklungen zum Duell Trump versus Biden finden Sie in unserem Newsblog zur US-Wahl 2020:

Donnerstag, 1. Oktober: Trump erklärt sich zum Sieger des ersten TV-Duells

5.12 Uhr: Nach dem chaotischen TV-Duell mit seinem Herausforderer Joe Biden hat sich US-Präsident Donald Trump zum Sieger der ersten Debatte vor der Präsidentschaftswahl erklärt. „Wir haben die Debatte gestern Abend nach jedem Maßstab mühelos gewonnen“, sagte der Republikaner am Mittwoch im Garten des Weißen Hauses.

Mit Blick auf Biden sagte Trump: „Ich denke, dass er sehr schwach war. Er sah schwach aus, er jammerte.“ Trump sagte, er wolle auch die nächsten zwei TV-Debatten gegen Biden bestreiten. Sollte sein Herausforderer nicht teilnehmen wollen, sei das dessen Entscheidung.

Trump sagte, er habe „ungefähr sechs“ Umfragen gesehen, die ihn als Sieger bei der Debatte gesehen hätten. Es war unklar, auf welche Erhebungen er sich bezog. In manchen Twitter-Umfragen – die ohne wissenschaftliche Grundlage als unzuverlässig gelten – lag Trump zwar vorne. In Blitzumfragen der Sender CBS und CNN hielt dagegen eine Mehrheit Biden für erfolgreicher bei der Debatte als Trump.

Deutlich weniger Zuschauer bei erstem TV-Duell als 2016

4.35 Uhr: Mehr als 73 Millionen Menschen haben in den USA die erste Debatte zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden im Fernsehen gesehen. Nach Angaben des Instituts Nielsen vom Mittwochabend (Ortszeit) waren das deutlich weniger Zuschauer als 2016, als schätzungsweise 84 Millionen Menschen die erste Debatte zwischen Trump und der demokratischen Präsidentschaftsbewerberin Hillary Clinton schauten. Es war die meistgesehene aller bisherigen TV-Debatten zwischen US-Präsidentschaftskandidaten. Bei den diesjährigen Zahlen ist allerdings zu beachten, dass Nielsen nicht alle Online-Dienste erfasst, die die Debatte gestreamt haben.

Trump will rechte Gruppierung „Proud Boys“ nicht kennen

4.31 Uhr: Mehrere Republikaner haben sich nach der Weigerung Donald Trumps, rechte Gruppierungen eindeutig zu verurteilen, von dem US-Präsidenten distanziert. Trump seinerseits versuchte sich am Mittwoch in Schadensbegrenzung. „Ich weiß nicht, wer die Proud Boys sind“, sagte Trump mit Blick auf eine gleichnamige rechte Vereinigung, die am Vortag bei der TV-Debatte mit Herausforderer Joe Biden zum Thema geworden war. „Wer auch immer sie sind, sie müssen sich zurückhalten und die Strafverfolgungsbehörden ihre Arbeit machen lassen.“

Trump war während der TV-Debatte am Dienstag von Moderator Chris Wallace gefragt worden, ob er bereit wäre, Gruppen und Milizen zu verurteilen, zu deren Ansichten die Überlegenheit der Weißen (White Supremacy) gehört. Trump sagte daraufhin an die Adresse der Proud Boys, sie sollten sich zurückhalten und bereithalten („stand back and stand by“).

Trump weigert sich, rassistische Gruppen zu verurteilen Trump weigert sich, rassistische Gruppen zu verurteilen

Moderator Chris Wallace nach erstem TV-Duell frustriert

2.56 Uhr: Einer der größten Verlierer des TV-Duells am Dienstag war der Moderator: Chris Wallace hat sich stark frustriert über den chaotischen Verlauf des ersten Fernsehduells zwischen Präsident Donald Trump und dessen Wahl-Herausforderer Joe Biden geäußert. Er sei „einfach traurig“ darüber, wie die Debatte abgelaufen sei, sagte der Moderator des konservativen Senders Fox News am Mittwoch der „New York Times“. Er hätte nie gedacht, dass die Debatte derart „entgleisen“ würde.

Trump hatten sich nicht an die Debattenregeln gehalten und war Biden immer wieder ins Wort gefallen. Das Rededuell verlief deshalb extrem chaotisch und heftig. Der frühere Vizepräsident reagierte mit scharfen Gegenattacken und rief dem Präsidenten einmal zu, er solle „den Mund halten“. Wallace gelang es nicht, Trump Einhalt zu gebieten.

„Ich bin ein Profi. Ich habe noch nie so etwas durchgemacht“, sagte der Moderator im Rückblick auf die Debatte. Es war allgemein erwartet worden, dass Trump seinen Widersacher hart und mit persönlichen Beleidigungen attackieren würde. Doch Wallace sagte, er habe nicht damit gerechnet, dass der Präsident dies im gesamten Debattenverlauf tun würde.

Moderator Chris Wallace hatte beim ersten TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden alle Mühe, die Debatte auf einigermaßen seriösem Niveau zu halten. Nach der Show zeigte sich der Fox-News-Journalist frustriert. Foto: Morry Gash / AFP

Mittwoch, 30. September: Der Tag des ersten TV-Duells zwischen Biden und Trump

„Proud Boys, stand back and stand by“ – Wen meinte Trump?

22.12 Uhr: Donald Trump richtete sich während des TV-Duells direkt an die „Proud Boys“. „Haltet euch zurück – und haltet euch bereit“, sagte der Präsident zu den gewaltbereiten Männern. Aber wer sind die „Proud Boys“? Die wichtigsten Antworten im Überblick lesen Sie hier.

• Unser Kommentar: US-Korrespondent Dirk Hautkapp erklärt, warum sich Trump mit seinem Auftritt im TV-Duell ins eigene Knie schießt

Pressestimmen zum TV-Duell: „Unsere Demokratie ist in schrecklicher Gefahr“

11.43 Uhr: Der scharfe Ton des TV-Duells hat in der internationale Presse zum Teil großes Erschrecken ausgelöst. Besonders Donald Trump, der jede demokratische Kultur vermissen ließ, wird für seine Gangart scharf kritisiert. Eine Auswahl internationaler Pressestimmen:

„New York Times“ (USA): „Unsere Demokratie ist in schrecklicher Gefahr, in größerer Gefahr, als sie es seit dem Bürgerkrieg war, in größerer Gefahr als nach Pearl Harbor, in größerer Gefahr als während der Kuba-Krise und in größerer Gefahr als während der Watergate-Affäre. (...) Wenn Trumps monströse Darbietung Ihnen das Gefühl gegeben hat, dass Sie vier weitere Jahre seiner Präsidentschaft wollen – dass er das Wahlergebnis anerkennen wird, wenn er verliert, dass er das Land wieder vereinen wird, dass er der Präsidentschaft Stolz verleihen und sich mit Menschen umgeben wird, die von einer Qualität sind, die das Land verdient – dann haben Sie und ich verschiedene Debatten gesehen.“

„Unsere Demokratie ist in schrecklicher Gefahr, in größerer Gefahr, als sie es seit dem Bürgerkrieg war, in größerer Gefahr als nach Pearl Harbor, in größerer Gefahr als während der Kuba-Krise und in größerer Gefahr als während der Watergate-Affäre. (...) Wenn Trumps monströse Darbietung Ihnen das Gefühl gegeben hat, dass Sie vier weitere Jahre seiner Präsidentschaft wollen – dass er das Wahlergebnis anerkennen wird, wenn er verliert, dass er das Land wieder vereinen wird, dass er der Präsidentschaft Stolz verleihen und sich mit Menschen umgeben wird, die von einer Qualität sind, die das Land verdient – dann haben Sie und ich verschiedene Debatten gesehen.“ „Washington Post“ (USA): „Es dauerte nur 15 Minuten, bis sich die erste Debatte zwischen Präsident Trump und dem ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden in ein unverständliches Chaos verwandelte. Doch in dieser Viertelstunde sahen Wähler die einzigen Dinge, die sie über Trump wissen müssen: seinen Drang, zu dominieren, seine Unfähigkeit, sich zurückzuhalten, und wie schwierig es sein wird, das öffentliche Leben in den USA zurück zur Normalität zu bringen, wenn er weg ist. (...) Biden begab sich nicht auf Trump-Niveau herab: Sein persönlicher Aufzug fährt nicht so weit hinab. (...) Zum Glück endete die Debatte zur vorgesehenen Zeit. Aber es fiel schwer, viel Erleichterung zu empfinden, als es vorbei war.“

„Es dauerte nur 15 Minuten, bis sich die erste Debatte zwischen Präsident Trump und dem ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden in ein unverständliches Chaos verwandelte. Doch in dieser Viertelstunde sahen Wähler die einzigen Dinge, die sie über Trump wissen müssen: seinen Drang, zu dominieren, seine Unfähigkeit, sich zurückzuhalten, und wie schwierig es sein wird, das öffentliche Leben in den USA zurück zur Normalität zu bringen, wenn er weg ist. (...) Biden begab sich nicht auf Trump-Niveau herab: Sein persönlicher Aufzug fährt nicht so weit hinab. (...) Zum Glück endete die Debatte zur vorgesehenen Zeit. Aber es fiel schwer, viel Erleichterung zu empfinden, als es vorbei war.“ „El País“ (Spanien): „Die erste Wahldebatte zwischen dem Republikaner Donald Trump und dem Demokraten Joe Biden war ein chaotisches und boshaftes Spektakel, das im mächtigsten Land der Welt schockierte. (...) Dieses Duell wird nicht als eine der Debatten in die Geschichte eingehen, die letztendlich das Schicksal einer Wahl bestimmt haben, sondern als Zeichen des feindseligen Klimas, das fünf Wochen vor der Wahl im Land herrscht. Biden sprach mehr in die Kamera und versuchte, die Wähler anzusprechen. Trump tat das Gegenteil mit schlechten Manieren, ganz nach dem Geschmack seiner treuesten Anhänger.“

„Die erste Wahldebatte zwischen dem Republikaner Donald Trump und dem Demokraten Joe Biden war ein chaotisches und boshaftes Spektakel, das im mächtigsten Land der Welt schockierte. (...) Dieses Duell wird nicht als eine der Debatten in die Geschichte eingehen, die letztendlich das Schicksal einer Wahl bestimmt haben, sondern als Zeichen des feindseligen Klimas, das fünf Wochen vor der Wahl im Land herrscht. Biden sprach mehr in die Kamera und versuchte, die Wähler anzusprechen. Trump tat das Gegenteil mit schlechten Manieren, ganz nach dem Geschmack seiner treuesten Anhänger.“ „The Times“ (Großbritannien): „Der klarste Verlierer dieser ersten Präsidentschaftsdebatte zwischen Donald Trump und Joe Biden war Amerika. (...) Tatsächlich war das keine Debatte, die einen vernünftigen Sinn ergab. Es war ein missmutiger und bisweilen unverständlicher Streit zwischen zwei wütenden Männern in den Siebzigern, die sich spürbar gegenseitig verabscheuen.“

„Der klarste Verlierer dieser ersten Präsidentschaftsdebatte zwischen Donald Trump und Joe Biden war Amerika. (...) Tatsächlich war das keine Debatte, die einen vernünftigen Sinn ergab. Es war ein missmutiger und bisweilen unverständlicher Streit zwischen zwei wütenden Männern in den Siebzigern, die sich spürbar gegenseitig verabscheuen.“ „De Tijd“ (Belgien): „Als geborener Entertainer wirkte Trump schneidiger, schneller, dominanter. Biden stolperte immer wieder mal über seine eigenen Worte und ließ Chancen auf eine schlagfertige Antwort ungenutzt. Aber der senile 77-jährige „Sleepy Joe“, als den Trump seinen Gegner schon seit Monaten darstellt, war Biden nun auch wieder nicht. Verbale Ausrutscher, mit denen er sich in seiner ganzen Karriere hervortat, unterliefen ihm nicht. Und so wurde diese gehypte Debatte vor allem zu einer Bestätigung des Status quo.“

„Als geborener Entertainer wirkte Trump schneidiger, schneller, dominanter. Biden stolperte immer wieder mal über seine eigenen Worte und ließ Chancen auf eine schlagfertige Antwort ungenutzt. Aber der senile 77-jährige „Sleepy Joe“, als den Trump seinen Gegner schon seit Monaten darstellt, war Biden nun auch wieder nicht. Verbale Ausrutscher, mit denen er sich in seiner ganzen Karriere hervortat, unterliefen ihm nicht. Und so wurde diese gehypte Debatte vor allem zu einer Bestätigung des Status quo.“ „Politiken“ (Dänemark): „Unterbrechungen, Chaos, grobe Beschuldigungen, persönliche Angriffe, abfällige Spitznamen und erhobene Stimmen: Das waren die Grundzutaten der ersten TV-Debatte zwischen Präsident Trump und Joe Biden. Würdig war das nicht. Im Gegenteil. Obwohl Fox-News-Moderator Christopher Wallace mit imponierender Ruhe sein Bestes gab, um die Debatte in der Spur zu halten, war sie eine demütigende und deprimierende Vorstellung für eine verehrte Demokratie wie die USA. Sie zeigte eine Supermacht, die im extremen Streit mit sich selbst ist.“

TV-Duell zwischen Trump und Biden gerät zur Schlammschlacht

5.34 Uhr: Der eine schreit und lügt, der andere nennt den US-Präsidenten einen „Clown“: Moderator Chris Wallace hatte beim ersten TV-Duell der beiden US-Präsidentschaftskandidaten in Cleveland viel Mühe, eine halbwegs anständige Linie in die Debatte zu bringen. Donald Trump griff sogar die Familie von Joe Biden an, der Demokrat kam an einer Stelle nicht umhin zu sagen: „Shut up, man!“. Lesen Sie hier die Analyse des TV-Duells unseres US-Korrespondenten: TV-Duell Trump gegen Biden: Es war eine Schlammschlacht

Joe Biden, Präsidentschaftskandidat der Demokraten, beim ersten TV-Duell mit dem Präsidenten Donald Trump am Dienstag in Cleveland. Foto: Morry Gash / dpa

Trump wirft Biden schon vor dem Start Schummelei im TV-Duell vor

3.01 Uhr: Kurz vor dem Start griff das Trump-Team zu einem gesondert bizarren Mittel. Neben dem bereits gängig gewordenen Vorwurf, Biden nehme leistungssteigernde Substanzen ein und müsse sich daher einem Drogentest unterziehen (den gleichen Trick versuchte Trump 2016 mit Hillary Clinton), lancierte die Kampagne des Präsidenten, dass Biden möglicherweise eine Miniatur-Hörmuschel im Ohr trage, um während der Debatte Hilfestellung eingeflüstert zu bekommen. Einem Test durch unabhängige Prüfer habe sich der 77-Jährige verweigert, sagte Trump-Sprecher Tim Murtaugh.

Der Vizepräsident reagierte gelassen. Auf Twitter war ein Foto zu sehen, das ihn mit Smartphone-Ohrstöpseln und einer Tüte Erdnusscreme-Eis zeigte. Daneben schrieb Biden: „Es ist Debatten-Abend, darum habe ich meine Hörer und meine leistungssteigernden Mittel bereit.”

It’s debate night, so I’ve got my earpiece and performance enhancers ready. pic.twitter.com/EhOiWdjh1b — Joe Biden (@JoeBiden) September 29, 2020

Dienstag, 29. September: Biden veröffentlicht Steuererklärung

22.45 Uhr: Kurz vor dem mit Hochspannung erwarteten ersten TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden hat der demokratische Präsidentschaftskandidat seine jüngste Steuererklärung veröffentlicht. Laut der am Dienstag auf der Website des Kandidaten veröffentlichten Dokumente zahlten Biden und seine Frau Jill im vergangenen Jahr 299.346 Dollar (rund 255.000 Euro) an Bundessteuern.

Die Summe steht in starkem Kontrast zu Trump, der einem Bericht der „New York Times“ zufolge 2016 und 2017 nur jeweils 750 Dollar an die Bundessteuerbehörde IRS zahlte und in vielen anderen Jahren gar keine Zahlungen leistete.

Trump will nun doch mehr Corona-Tests

4.31 Uhr: Donald Trump manövriert die USA weiterhin im Zick-Zack-Kurs durch die Corona-Pandemie. Sinnierte der US-Präsident in den vergangenen Wochen mehrfach davon, dass es ja eigentlich besser sei, wenn weniger Corona-Tests durchgeführt würden, weil es dann auch weniger Fälle gäbe, will er nun die Testkapazität deutlich hochfahren.

Der US-Präsident Donald Trump kündigte die Verteilung von 150 Millionen Coronavirus-Schnelltestsätzen durch seine Regierung an. 50 Millionen der Testsätze sollen an Altenheime, Einrichtungen zum betreuten Wohnen und andere besonders durch das Virus gefährdete Institutionen ausgeben werden, wie Trump am Montag mitteilte. • Mehr Infos zur Corona-Pandemie: Alle aktuellen Entwicklungen in unserem Newsblog

Die übrigen 100 Millionen Sätze sollten an US-Bundesstaaten und andere Regionalbehörden gehen, um diesen die Aufhebung von Corona-Restriktionen zu erleichtern, kündigte der Präsident an. Jeder Testsatz kostet die US-Bundesregierung fünf Dollar (4,30 Euro). Die Schnelltests stammen vom US-Pharmakonzern Abbott Laboratories. Sie liefern Ergebnisse innerhalb von 15 Minuten. Trump: „Wir werden das Virus besiegen und die Pandemie beenden. Und nächstes Jahr wird eines der großartigsten Jahre in unserer Geschichte werden.“

Montag, 28. September: 100 Millionen Zuschauer bei TV-Duell erwartet

21.27 Uhr: Stolze 100 Millionen Fernsehzuschauer werten erwartet, wenn es am Dienstagabend zum TV-Duell zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden kommt. Es bleibt abzuwarten, ob es wirklich zu der erwarteten Schlammschlacht zwischen den beiden Kontrahenten kommt. Aussagen von Trump im Vorfeld lassen es jedenfalls vermuten. Er forderte Biden auf einen Drogentest zu machen, da sein Verhalten aus Sicht Trumps nur mit der Einnahme von Medikamenten zu erklären sei. Biden ließ verlauten: „„Ich hoffe, dass ich nicht in eine Rauferei mit diesem Kerl gelockt werde.”

Trump setzt 70.000 Dollar für Frisur von Steuer ab

4.38 Uhr: Kurz vor dem ersten Fernsehduell zwischen Donald Trump und Joe Biden sorgt ein Zeitungsbericht für Wirbel, wonach Trump über Jahre hinweg nur minimale oder gar keine Einkommensteuer auf Bundesebene entrichtet hat. Wie die „New York Times“ am Sonntag unter Berufung auf Steuerunterlagen berichtete, zahlte Trump im Wahljahr 2016 und in seinem ersten Amtsjahr 2017 nur jeweils 750 Dollar an die Bundessteuerbehörde IRS.

Mehr als 70.000 Dollar setzte Trump nach Recherchen der „New York Times“ für das Styling seiner Frisur während der Laufzeit seiner Show „The Apprentice“ von der Steuer ab. Lesen Sie hier mehr zum Thema: Trump soll jahrelang keine Bundessteuern gezahlt haben

Trump hat die Haare schön - für 70.000 Dollar Trump hat die Haare schön - für 70.000 Dollar

Früherer Wahlkampfchef von Trump wohl vor Suizidversuch gerettet

4.18 Uhr: Donald Trumps früherer Wahlkampfmanager Brad Parscale ist am Sonntag laut Medienberichten in ein Krankenhaus eingeliefert worden – offenbar nach einem Suizidversuch, wie unter anderem CNN berichtet.

Berichten zufolge rief die Ehefrau von Parscale die Polizei, weil ihr Mann drohte, sich selbst zu verletzen und weil er Zugang zu mehreren Waffen hatte. Ein Sondereinsatzkommando habe Parscale von seinen Absichten abbringen können. Danach sei er in ein Krankenhaus gebracht worden.

Donald Trump hatte dem 44 Jahre alten Parscale Mitte Juli die Leitung seiner Wahlkampagne entzogen und an Bill Stepien (42) übergeben. US-Medienberichten zufolge machte Trump Parscale für die gescheiterte Kundgebung in Tulsa, Oklahoma im Juni verantwortlich, bei der viele Plätze in der Veranstaltungshalle leer geblieben waren.

Ebenso soll Parscale teils verschwenderisch mit dem Wahlkampfbudget umgegangen sein. Laut „New York Times“ soll er allein elf Millionen Dollar für zwei Anzeigen ausgegeben worden sein, die während des Super Bowls gezeigt wurden.

Brad Parscale war bis Mitte Juli der Leiter der Trump-Wahlkampagne. Foto: MANDEL NGAN / AFP

US-Wahl 2020 - Alles zum Duell Trump vs. Biden

Sonntag, 27. September: Trump fordert Doping-Test von Biden vor TV-Duell

22.54 Uhr: Zwei Tage vor dem TV-Duell mit Joe Biden hat US-Präsident Donald Trump seinen Rivalen aufgefordert, einen Dopingtest zu machen. Entweder vor oder nach dem für Dienstagabend geplanten Duell solle sich Biden einem solchen Test unterziehen, verlangte Trump am Sonntag auf Twitter.

Einmal mehr verunglimpfte der 74-jährige Amtsinhaber seinen drei Jahre älteren Rivalen als „schläfrigen Joe“. Seine provokante Forderung nach einem Dopingtest begründete er damit, dass Bidens Auftritte in Debatten „rekordverdächtig unausgeglichen“ seien. „Nur Medikamente können diese Diskrepanz verursacht haben“, erklärte Trump, ohne dafür konkrete Belege zu nennen. Bereits im August hatte er einen solchen Test ins Spiel gebracht und erklärte nun, er selbst würde sich diesem „selbstverständlich“ auch unterziehen.

I will be strongly demanding a Drug Test of Sleepy Joe Biden prior to, or after, the Debate on Tuesday night. Naturally, I will agree to take one also. His Debate performances have been record setting UNEVEN, to put it mildly. Only drugs could have caused this discrepancy??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2020

Biden vergleicht Trump mit Goebbels

9.58 Uhr: Joe Biden hat Donald Trump vorgeworfen, wie Nazi-Propagandaminister Joseph Goebbels zu lügen. „Er ist so in etwa wie Goebbels. Man erzählt eine Lüge lange genug, wiederholt sie, wiederholt sie, wiederholt sie – und sie gilt als Allgemeinwissen“, sagte Biden in einem am Samstag ausgestrahlten Interview des TV-Senders MSNBC. Auslöser war eine Frage nach Trumps Behauptungen, Biden sei ein Sozialist.

Trump erklärt bei seinen Auftritten häufig, Biden werde „radikalen Linken“ Vorschub leisten, die Amerika zerstören und Chaos in amerikanische Städte bringen würden. Außerdem behauptet er unter anderem, Biden und die demokratische Partei setzten auf Briefwahl in der Hoffnung, dass die Präsidentenwahl am 3. November mit gefälschten Stimmzetteln manipuliert werde.

Goebbels war in der NS-Zeit einer der engsten Vertrauten von Adolf Hitler und ein Wegbereiter des Holocaust.

„Trump verschärft Spaltung“: Kommentar zur Nominierung von Amy Coney Barrett

9.20 Uhr: Die Nominierung von Amy Coney Barrett für den Supreme Court ist wie erwartet höchst umstritten. Unser US-Korrespondent sieht als mögliche Folge nicht nur eine weitere Polarisierung innerhalb der Bevölkerung, sondern auch eine Gefahr für die Demokratie. Lesen Sie hier den gesamten Kommentar von Dirk Hautkapp: Trump verschärft mit Wahl für Supreme Court Spaltung der USA

Konservative Barrett ist Trumps Frau für den Supreme Court Konservative Barrett ist Trumps Frau für den Supreme Court

Trump nominiert Amy Coney Barrett für Supreme Court

0.46 Uhr: Die US-Demokraten warnen nach der Nominierung der konservativen Juristin Amy Coney Barrett für das Oberste Gericht, dass damit die Gesundheitsversorgung von Millionen Menschen bedroht sei. Präsidentschaftskandidat Joe Biden verwies am Samstag darauf, dass Barrett die Argumentation des Obersten Gerichts zur Bestätigung der Gesundheitsreform von Präsident Barack Obama kritisiert habe. Mit der Nominierung Barretts habe Präsident Donald Trump „die Gesundheitsversorgung der Amerikaner erneut ins Visier genommen“.

Trump will Obamas Reform, die unter anderem Personen mit Vorerkrankungen erstmals den Zugang zur Krankenversicherung garantierte, vor dem Obersten Gericht kippen. Sie war bei einem früheren juristischen Angriff 2012 mit einer knappen Mehrheit von fünf zu vier Stimmen von dem Gericht bestätigt worden. Mit Barrett hätten die Konservativen eine Mehrheit von sechs zu drei Stimmen. Biden appellierte an die Republikaner im Senat, nicht vor der Präsidentenwahl über die Nominierung zu entscheiden.

Biden betonte zudem, dass mit einem Aus für die Gesundheitsreform auch Patienten mit Corona-Folgen wie Lungen- oder Herzkomplikationen von Krankenversicherern abgelehnt werden könnten. Trump erklärte in dieser Woche zwar per Präsidentenerlass Garantien für Menschen mit Vorerkrankungen zur Regierungspolitik – es blieb jedoch unklar, wie sich das genau in der Gesetzgebung niederschlagen soll.

Donald Trump und Amy Coney Barrett vor der Pressekonferenz im Rosengarten des Weißen Hauses, bei der Barrett als mögliche Nachfolgerin von Ruth Bader Ginsburg vorgestellt wurde. Foto: Alex Brandon / dpa

Samstag, 26. September: Trump schürt weiter Zweifel an Machtübergabe nach Wahl

23.11 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat Amy Coney Barrett als Richterin für die Nachfolge von Ruth Bader Ginsburg am Supreme Court nominiert. Die tiefgläubige Katholikin gilt als entschiedene Abtreibungsgegnerin und würde die konservative Mehrheit am Obersten Gerichtshof der USA zementieren. Lesen Sie hier mehr über Trumps neue Richterin: So radikal ist Amy Coney Barrett

12.00 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat ungeachtet der Kritik aus seiner eigenen Partei bekräftigt, dass er keine Machtübergabe in Fall einer Wahlniederlage vorab garantieren wolle. Zugleich betonte er erneut seine Überzeugung, dass er die Präsidentenwahl am 3. November nur durch Betrug verlieren könne.

„Wir wollen eine sehr freundliche Übergabe, aber wir wollen nicht betrogen werden und dumm sein und sagen, lasst uns eine Übergabe machen – während wir wissen, dass es tausende und tausende Stimmzettel gab, die durch Schummeln den Unterschied ausgemacht haben“, sagte Trump bei einem Wahlkampfauftritt in Newport News im Bundesstaat Virginia am Freitag.

Trump wirbt um Stimmen schwarzer Wähler

11.00 Uhr: Mit dem Versprechen von drei Millionen neuen Arbeitsplätzen für Afroamerikaner wirbt US-Präsident Donald Trump um die Stimmen schwarzer Wähler. Ein von ihm ausgearbeiterer „Platin-Plan“ sehe neben neuen Jobs auch die Bereitstellung weiterer Gelder für die Förderung von Afroamerikanern vor, sagte Trump am Freitag (Ortszeit) bei einem Wahlkampfauftritt vor schwarzen Anhängern in Atlanta im Bundesstaat Georgia.

Er habe in den vergangenen 47 Monaten im Amt „mehr für die schwarze Gemeinschaft getan als Joe Biden in 47 Jahren“, sagte der Präsident mit Blick auf seinen Herausforderer von der Demokratischen Partei. Wiederholt brandmarkte er Bidens Unterstützung in den 90er Jahren für ein Gesetz zur Strafverfolgung, das nach Ansicht vieler Experten zu zahlreichen Inhaftierungen von Afroamerikanern geführt hatte. Trump unternahm am Freitag eine zwölfstündige Wahlkampftour durch drei besonders umkämpfte Bundesstaaten.

Über seinen Konkurrenten Biden machte er sich lustig, weil dieser wegen der Coronoa-Pandemie auf Massenveranstaltungen verzichtet. „Dieser Kerl geht nie nach draußen. Furchtbar, oder?“, rief er in Atlanta vor der Teilnehmern einer Veranstaltung zur Stärkung von Schwarzen, bei der kaum jemand eine Schutzmaske trug und keinerlei Abstandsregeln beachtet wurden. „Wenn ich gegen einen Mann verlieren sollte, der keinen Wahlkampf macht, weiß ich auch nicht weiter“, witzelte Trump.

Donald Trump, Präsident der USA, ballt seine Faust, nachdem er eine Rede bei einer Wahlkampfkundgebung gehalten hat. Foto: Evan Vucci / dpa

So könnte Präsident Donald Trump die US-Wahl stehlen

9.15 Uhr: Ein US-Artikel hat skizziert, wie Donald Trump versuchen könnte, die Wahl zu stehlen. Seitdem herrscht in den USA Alarmstimmung. Lesen Sie hier, welchen Trick Donald Trump anwenden könnte, um die Wahl von Joe Biden zu stehlen.

US-Medien: Trump will Coney Barrett als Richterin nominieren

8.00 Uhr: US-Medien berichten: Donald Trump will offenbar die Abtreibungsgegnerin Amy Coney Barrett für den Obersten Gerichtshof nominieren.

Freitag, 25. September: Nichte klagt gegen US-Präsident Donald Trump

12.02 Uhr: In einem Streit um Anteile am Immobilien-Imperium der Familie strengt Trumps Nichte Mary einen Prozess gegen den US-Präsidenten und zwei seiner Geschwister an. In einer am Donnerstag (Ortszeit) in New York vor Gericht eingereichten Klage wirft die 55-Jährige ihnen vor, sie um mehrere Millionen Dollar betrogen zu haben.

Präsident Trump, sein im August verstorbener Bruder Robert sowie seine Schwester Maryanne - eine pensionierte Bundesrichterin - hätten sich dafür gegen sie verschworen. Die Ansprüche gegen Robert werden in der Klage bei dessen Nachlassverwalter geltend gemacht.

Ähnliche Vorwürfe hatte Mary Trump auch in ihrem Enthüllungsbuch „Zu viel und nie genug - wie meine Familie den gefährlichsten Mann der Welt schuf“ erhoben, das im August auch auf Deutsch erschienen war. „Betrug war nicht nur ein Familiengeschäft - es war eine Lebensart“, heißt es in der Gerichtsklage, die von US-Medien veröffentlicht wurde. Darin verlangt sie Schadenersatz von mindestens 500 000 Dollar; der genaue Betrag müsse vor Gericht ermittelt werden. Ein Sprecher des Weißen Hauses wies die Vorwürfe laut Medienberichten zurück.

Das sind die Swing States in den USA Das sind die Swing States in den USA

US-Wahl 2020 – FBI dementiert Trump-Aussagen zur Briefwahl

10.30 Uhr: Immer wieder versucht Donald Trump, Zweifel an der Briefwahl zu sähen. „Wir müssen sicherstellen, dass die Wahl ehrlich ist. Aber ich weiß nicht, ob sie es sein kann“, sagte Trump am Donnerstag mit Blick auf per Post abgeschickte Stimmzettel. Trump behauptet bereits seit Wochen, dass millionenfach an US-Bürger verschickte Wahlunterlagen die Gefahr von Wahlfälschung drastisch erhöhten. Experten und Wahlverantwortliche bestreiten dies.

Auch das FBI sieht keinen Hinweis darauf, dass die Briefwahl zu Wahlfälschungen führt. FBI-Chef Christopher Wray erklärte, in den USA habe es bisher keinen Wahlbetrug im großen Stil gegeben – auch nicht durch Briefwahl. „Wir haben in der Vergangenheit auf nationaler Ebene keine Art von koordinierten Versuchen von Wahlbetrug erlebt.“

Donald Trump – Mehr zum US-Präsidenten

Dass Donald Trump und auch seine republikanische Partei gegen die Briefwahl schießt, liegt auch daran, dass damit mehr traditionell für die Demokraten stimmenden Schwarzen ihre Stimme abgeben. Lesen Sie hier: So will Donald Trump die Briefwahl bei der US-Wahl sabotieren.

10.01 Uhr: Begleitet von Protesten hat Trump der verstorbenen Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg die letzte Ehre erwiesen. Trump kam am Donnerstag mit seiner Ehefrau Melania zum vor dem Obersten Gerichtshof in Washington aufgebahrten Sarg der liberalen Richterin. Der Präsident trug dabei – wie nur sehr selten – eine Gesichtsmaske zum Schutz vor dem Corona-Virus.

Gestört wurde der Besuch von Protesten: Demonstranten riefen unter anderem „wählt ihn ab“ und „respektiere ihren letzten Willen“. Der zweite Slogan ist eine Anspielung darauf, dass Ginsburg sich vor ihrem Tod gewünscht haben soll, dass über ihre Nachfolge am Supreme Court erst nach der Präsidentschaftswahl am 3. November entschieden wird. Lesen Sie hier: So geht es nach dem Tod von Ruth Bader Ginsburg weiter

Szenen von den Protesten gegen Trump sehen Sie hier in unserem Video:

"Vote him out" - Protestrufe gegen Trump am Supreme Court Vote him out - Protestrufe gegen Trump am Supreme Court

Trump will dagegen schon am Samstag eine Nachfolgekandidatin präsentieren.

Darum ist die Besetzung so umstritten:

Trump setzt darauf, dass diese dann noch vor der Präsidentschaftswahl in knapp sechs Wochen vom Senat bestätigt wird.

Die oppositionellen Demokraten und Joe Biden haben Trump vergeblich aufgefordert, erst die Präsidentschaftswahl abzuwarten.

2016 hatten die Republikaner im Senat die Neubesetzung eines vakanten Supreme-Court-Postens durch den damaligen Präsidenten Obama blockiert.

Sie argumentierten, über die Personalie solle erst nach der Präsidentschaftswahl entschieden werden.

Trump konnte den Posten dann nach seinem Wahlsieg besetzen.

Joe Biden - Mehr Infos zum Trump-Gegner