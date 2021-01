Joe Biden und Kamala Harris sind zur Amtseinführung des neuen Präsidenten am Kapitol in Washington eingetroffen. Sie legen auf den Stufen auf der Westseite des Gebäudes ihren Amtseid ab.

Joe Biden hat den Amtseid abgelegt und ist somit der 46. Präsident der USA. Kamala Harris ist Vizepräsidentin. Die Infos im Newsblog.

Joe Biden ist als 46. Präsident der USA kurz vor 18 Uhr deutscher Zeit vereidigt worden

Zuvor hat Kamala Harris als erste Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten ihren Amtseid abgelegt

In seiner ersten Rede als Präsident ruft Biden zur Einigkeit in dem gespaltenen Land auf

Er kündigte auch an, die außenpolitischen Beziehungen zu den Verbündeten der USA wieder zu reparieren

Donald Trump hatte wenige Stunden zuvor Washington verlassen Bei einer kurzen Abschiedsfeier am Flughafen wandte sich Trump an seine Unterstützer und Unterstützerinnen

Der oberste Republikaner Mitch McConnell gibt Trump eine Mitschuld am Sturm des Kapitols

In seinen letzten Stunden im Amt hat Donald Trump seinen früheren Berater Steve Bannon begnadigt

Washington/Berlin. Die Ära Donald Trump ist offiziell beendet. Joe Biden wurde kurz vor 18 Uhr deutscher Zeit zum 46. Präsident der USA vereidigt. Als ältester Präsident der US-Geschichte übernimmt der 78-jährige Biden die Führung eines tief gespaltenen und von der Corona-Pandemie gezeichneten Landes. In seiner Antrittsrede hat Biden zur „Einheit“ des Landes aufgerufen. „Das ist der Tag der Demokratie, ein Tag der Geschichte und Hoffnung“, sagte Biden vor dem US-Kapitol.

Trump hat wenige Stunden zuvor Washington mit der Air Force One Richtung Florida verlassen. Zum Abschied hat er klar gemacht, dass er nicht von der Bildfläche verschwinden will. „Wir werden in irgendeiner Form zurückkehren“, sagte Trump auf dem Militärflugplatz Andrews nahe Washington vor Anhängerinnen und Anhängern.

Die Amtseinführung steht unter dem Eindruck der Corona-Pandemie. Anders als üblich gibt es für Biden kein Massenpublikum. Wegen der Erstürmung des Kapitols durch gewalttätige Anhänger seines Vorgängers Trump vor zwei Wochen wurden zudem die Sicherheitsvorkehrungen erheblich verschärft. Trump blieb der Vereidigung als erster scheidender Präsident seit 1869 fern. Lesen Sie hier: Hier können Sie die Amtseinführung von Joe Biden im deutschen Fernsehen verfolgen.

USA-News vom 20. Januar: Nato: Amtseinführung Bidens ist neues Kapitels für transatlantisches Bündnis

18.50 Uhr: Die Nato hat die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden als „Beginn eines neuen Kapitels für das transatlantische Bündnis“ bezeichnet. „Die Führung in den USA bleibt unverzichtbar bei der Zusammenarbeit zum Schutz unserer Demokratien, unserer Werte und der regelbasierten internationalen Ordnung“, schrieb Generalsekretär Jens Stoltenberg zusammen mit Glückwünschen an Biden. Er freue sich auf eine enge Zusammenarbeit mit dem neuen US-Präsidenten und darauf, ihn später im Jahr zu einem Nato-Gipfel in Brüssel willkommen zu heißen.

Unter Präsident Donald Trump war das Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten und der Nato äußerst angespannt gewesen. Trump hatte ohne Rücksicht auf die Folgen mehrfach Zweifel daran geweckt, ob die USA im Ernstfall ihrer Verpflichtung zum militärischen Beistand nachkommen würden. Hinzu kamen die nicht abgesprochene Ankündigung eines Rückzugs von US-Truppen aus Deutschland und andere Alleingänge. Zum Entsetzen der Alliierten drohte Trump sogar mit dem Nato-Austritt.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Foto: dpa

Britischer Premier Johnson freut sich auf Zusammenarbeit mit Biden

18.44 Uhr: Der britische Premierminister Boris Johnson freut sich auf die Zusammenarbeit mit Joe Biden. Per Twitter gratulierte der konservative Politiker am Mittwoch dem neuen US-Präsidenten und seiner Vizepräsidentin Kamala Harris zur „historischen“ Amtseinführung. „Amerikas Führung ist elementar in Fragen, die uns alle betreffen, vom Klimawandel bis Covid, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Präsident Biden“, so Johnson.

EU-Ratschef Charles Michel richtet Glückwünsche an Biden und Harris

18.34 Uhr: EU-Ratschef Charles Michel hat US-Präsident Joe Biden zur Vereidigung gratuliert. Seine Glückwünsche richtete er auch an Vizepräsidentin Kamala Harris, die am Mittwoch als erste Frau in diesem Amt vereidigt wurde. „Wie alle Menschen verdient das amerikanische Volk Anführer, die sich die Hoffnungen und Sorgen der Menschen zu Herzen nehmen“, sagte Michel in einer Videobotschaft. Er vertraue Biden und Harris, dass sie genau dies täten.

Israels Regierungschef Netanjahu gratuliert Biden und Harris

18.30 Uhr: Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat nach der Vereidigung des neuen US-Präsidenten Joe Biden die Hoffnung auf eine enge Zusammenarbeit geäußert. Netanjahu gratulierte Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris am Mittwoch nach deren Vereidigung. „Präsident Biden, wir unterhalten seit Jahrzehnten eine warme persönliche Freundschaft“, sagte Netanjahu nach Angaben seines Büros.

Joe Biden ist offiziell der neue Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Zahlreiche Staatsoberhäupter gratulierten ihm und seiner Vizapräsidentin Kamala Harris. Foto: picture alliance/dpa/AP Pool | Patrick Semansky

Er freue sich auf eine Zusammenarbeit mit Biden, „um das Bündnis zwischen USA und Israel weiter zu stärken, den Frieden zwischen Israel und der arabischen Welt auszuweiten und sich gemeinsamen Herausforderungen zu stellen, vor allem der Bedrohung durch den Iran“, sagte der israelische Ministerpräsident. Er wünsche Biden den größten Erfolg.

Biden erwähnt Trump bei Rede nicht namentlich

18.24 Uhr: Joe Biden hat seinen Vorgänger Donald Trump in seiner ersten Rede als US-Präsident nicht namentlich erwähnt. Biden ging in seiner Rede lediglich auf zahlreiche Themen ein, bei denen er indirekt Bezug zu Trumps Stil als Regierungschef nahm. Auch Trump hatte in seinen Abschiedsbotschaften als scheidender Präsident Biden nicht beim Namen genannt.

Trump hatte in den vergangenen Monaten versucht, seine Wahlniederlage gegen Biden als Betrug darzustellen und war nicht zu dessen Amtseinführung gekommen. Stattdessen flog er mit der „Air Force One“ nach Florida.

Präsident Joe Biden spricht während seiner Amtseinführung im US-Kapitol. Foto: Patrick Semansky/AP Pool/dpa

Biden will Verhältnis zu Verbündeten der USA "reparieren"

18.22 Uhr: US-Präsident Joe Biden will in seiner Amtszeit das Verhältnis mit den Verbündeten der USA „reparieren“. Unter seiner Führung werde sich Amerika wieder dafür einsetzen, gemeinsam mit den Partnern den globalen Herausforderungen zu begegnen, sagte der Demokrat Biden am Mittwoch bei seiner Amtseinführung vor dem Kapitol in der Hauptstadt Washington. Amerika werde nicht nur durch Stärke führen, sondern aufgrund der Stärke als Vorbild, sagte Biden.

„Wir werden unsere Bündnisse reparieren und mit der Welt zusammenarbeiten - nicht um den Herausforderungen von gestern zu begegnen, sondern jenen von heute und morgen“, sagte Biden. Die USA hätten durch die jüngste Vergangenheit eine schwere Prüfung erlitten. „Und wir sind gestärkt daraus hervorgegangen“, sagte Biden.

Joe Biden twittert unter offiziellem Präsidenten-Account

18.12 Uhr: Joe Biden twittert nun unter dem offiziellen Twitter-Account der US-Präsidenten. Ab sofort wird er den Kurznachrichtendienst unter dem Namen "@Potus" nutzen.

Joe Biden hat den offiziellen Twitter-Account des US-Präsidenten übernommen. Ab jetzt twittert er via @Potus. Foto: Screenshot Twitter

US-Präsident Biden ruft Amerikaner zu Einheit und Versöhnung auf

18.10 Uhr: Der neue US-Präsident Joe Biden hat die Amerikaner aufgefordert, sich dafür einzusetzen, das Land nach den politischen Grabenkämpfen des Wahlkampfs wieder zu einen. Ohne Einheit könne es keinen Frieden und keinen Fortschritt geben, sondern nur Verbitterung und Ärger, sagte der Demokrat Biden am Mittwoch bei seiner Amtseinführung vor dem Kapitol in der Hauptstadt Washington. Er werde sich mit ganzem Herzen für Einheit und Versöhnung einsetzen, versprach Biden.

Joseph R. Biden ist der neue Präsident der Vereingten Staaten von Amerika. Foto: Jonathan Ernst/Pool Reuters/AP/dpa

„Ich werde ein Präsident für alle Amerikaner sein“, versprach er. „Nicht jede Meinungsverschiedenheit muss ein Grund für totalen Krieg sein“, mahnte Biden. Er hatte sich bei der Präsidentenwahl am 3. November gegen den Republikaner Donald Trump durchgesetzt.

Biden hält erste Rede als Präsident

18.06 Uhr: Der neue US-Präsident Joe Biden hat bei seiner Amtseinführung die Stärke der amerikanischen Demokratie beschworen. „Zu dieser Stunde, meine Freunde, hat sich die Demokratie durchgesetzt“, sagte Biden am Mittwoch bei seiner Amtseinführung vor dem Kapitol in der US-Hauptstadt Washington. Sein Vorgänger Donald Trump hatte die Wahl als Betrug dargestellt.

„Dies ist der Tag der Demokratie, ein Tag der Geschichte und der Hoffnung auf Erneuerung und Entschlossenheit“, so Biden weiter. Es gehe nicht um den Sieg eines Kandidaten, sondern der Herrschaft des Volkes.

Joe Biden und Kamala Harris sind vereidigt worden

17.48 Uhr: Joe Biden hat seinen Amtseid abgeleistet und ist somit offiziell der 46. Präsident der Vereinigten Staaten.

Joe Biden wird von Chief Justice John Roberts als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt, während seine Frau, Dr. Jill Biden, die Bibel hält. Foto: Saul Loeb/Pool AFP/dpa

17.41 Uhr: Kamala Harris hat ihren Amtseid abgeleistet und ist damit offiziell die neue Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten. Die Sängerin Jennifer Lopez (51) ist bei der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden aufgetreten. In einem weißen Hosenanzug mit Rüschen, bodenlangem weißen Mantel und Perlenschmuck sang die US-Musikerin am Mittwoch vor dem Kapitol die Lieder „This Land Is Your Land“ und „America the Beautiful“.

Die Demokratin Kamala Harris wird als neue Vizepräsidentin der USA vereidigt. Foto: Saul Loeb/Pool AFP/AP/dpa

Lady Gaga sind Nationalhymne

17.35 Uhr: Die Zeremonie zur Amtseinführung ist in vollem Gange. Popstar Lady Gaga sang die Nationalhymne der Vereinigten Staaten. Andrea Hall, eine Feuerwehrfrau aus Georgia, zitierte im Anschluss den Treueschwur auf die USA.

Lady Gaga und Joe Biden. Foto: picture alliance/dpa/AP Pool | Susan Walsh

Trump ist in Florida eingetroffen

17.26 Uhr: Der scheidende US-Präsident Donald Trump ist kurz vor der Amtseinführung seines Nachfolgers Joe Biden an seinem Wohnort in Florida angekommen. Trump, der als erster Präsident seit 1869 der Zeremonie zur Machtübergabe fernbleibt, hatte das Weiße Haus am Morgen verlassen. Die Präsidentenmaschine landete in Palm Beach, wo Trumps Club-Resort Mar-a-Lago liegt, knapp eine Stunde vor Ablauf seiner Amtszeit. Auf dem Weg zum Auto reagierte er nicht auf Fragen von Reportern. Vor dem Abflug hatte Trump in einer kurzen Ansprache von Erfolgen seiner Präsidentschaft gesprochen. Er hat sich wochenlang geweigert, die Niederlage gegen Biden einzuräumen.

Der ehemalige Präsident Donald Trump auf dem Weg zu seinem Resort Mar-a-Lago in Florida. Foto: Lynne Sladky/AP/dpa

Amtseinführung hat begonnen - Biden und Harris eingetroffen

17.20 Uhr: Der gewählte US-Präsident Joe Biden und seine Ehefrau Jill sind auf den Stufen des Kapitols angekommen, wo er und Kamala Harris in Kürze vereidigt werden.

Harris und Biden werden nacheinander ihren Amtseid ablegen. Biden wird dann seine Antrittsrede als 46. Präsident der US-Geschichte halten. Sie wird das Motto der Zeremonie, „Amerika vereint“, widerspiegeln: Biden hat versprochen, das tief gespaltene Land zu versöhnen und politische Gräben zu überwinden.

17.11 Uhr: Die zukünftige Vizepräsidentin Kamala Harris und ihr Ehemann Douglas Emhoff nehmen ihren Platz auf der Bühne ein.

Kamala Harris und Ehemann Douglas Emhoff. Foto: Alex Wong/Getty Images

Clinton, Bush und Obama - ehemalige Präsidenten treffen ein

16.49 Uhr: Kurz vor der Amtseinführung Bidens treffen die ehemaligen Präsidenten an der Westseite des Kapitols ein, wo die Zeremonie stattfinden wird. Nach Bill und Hillary Clinton, die 2016 gegen Trump als demokratische Präsidentschaftskandidatin angetreten ist, kamen George W. Bush mit Frau Laura Bush und anschließend Barack Obama mit Frau Michelle Obama auf die Platform, von der aus die Gäste die Amtseinführung beobachten werden.

Außerdem erschienen der scheidende Vizepräsident Mike Pence, Parlamentarier, künftige Minister und weitere wichtige Persönlichkeiten.

Ex-Präsident George Bush und Frau Laura Bush.

Obama an Biden: "Jetzt ist deine Zeit"

16.38 Uhr: Der künftige US-Präsident Joe Biden hat kurz vor seiner Vereidigung noch aufmunternde Worte von seinem einstigen Chef Barack Obama erhalten. „Glückwünsche an meinen Freund, Präsident Joe Biden. Jetzt ist deine Zeit“, schrieb der Ex-Präsident am Mittwoch bei Twitter. Biden war acht Jahre lang Vizepräsident während Obamas Amtszeit. Er selbst schrieb bei Twitter: „Es bricht ein neuer Tag an in Amerika.“

US-Medien: Trump hat Biden Notiz hinterlassen

16.17 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat Medienberichten zufolge eine Notiz für seinen Amtsnachfolger Joe Biden im Oval Office des Weißen Hauses hinterlassen. Das berichteten die Sender Fox News und CBS sowie die „Washington Post“ am Mittwoch unter Berufung auf den Vizesprecher des Weißen Hauses, Judd Deere. Deere machte demnach keine Angaben zum Inhalt der Notiz. US-Präsident Ronald Reagan hatte 1989 die Tradition begründet, dem Amtsnachfolger ein Schreiben im Oval Office zu hinterlassen.

Unklar war in den vergangenen Tagen, ob Trump auch mit dieser Tradition brechen würde. Der scheidende Präsident verließ Washington am Mittwochmorgen in Richtung Florida. An Bidens Vereidigung am Mittag vor dem Kapitol nimmt er nicht teil. Er ist der erste Präsident seit Andrew Johnson im Jahr 1869, der der Zeremonie zur Amtseinführung seines Nachfolgers fernbleibt.

Geburtsort von Harris' Großvater: Feierstimmung in indischem Dorf

15.44 Uhr: Die Amtseinführung der neuen US-Vizepräsidentin Kamala Harris am Mittwoch hat im indischen Geburtsort ihres Großvaters für Festtagsstimmung gesorgt. Dorfbewohner von Thulasendrapuram im Süden Indiens zündeten Feuerwerkskörper und brachten Opfergaben anlässlich der Amtsübergabe im tausende Kilometer entfernten Washington. In dem rund 400 Einwohner zählenden Dorf herrscht seit der Wahl im November, als Joe Biden und Harris die US-Präsidentschaftswahlen gewannen, Feierstimmung.

Die 56-jährige Harris wurde in Kalifornien geboren. Ihre Mutter, die Brustkrebsspezialistin Shyamala Gopalan, war mit ihr jedoch häufig nach Indien gereist. „Sie gehört zu diesem Dorf und wir sind sehr stolz auf sie“, sagte ein pensionierter Bankdirektor der Nachrichtenagentur AFP.

Trump lässt "My Way" von Frank Sinatra beim Abflug spielen

15.28 Uhr: Der abgewählte US-Präsident Donald Trump hat Washington verlassen und ist auf dem Weg nach Florida. Die Präsidentenmaschine Air Force One mit Trump und seiner Ehefrau Melania an Bord startete am Mittwoch vom nahe der Hauptstadt gelegenen Luftwaffenstützpunkt Joint Base Andrews. Aus Lautsprechern ertönte dabei der Frank-Sinatra-Klassiker „My Way“.

Trump verließ das Weiße Haus und Washington wenige Stunden vor dem Ende seiner Amtszeit und der Vereidigung seines Nachfolgers Joe Biden. Er will fortan in seinem Anwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida leben. Trump ist der erste Präsident seit 152 Jahren, der der Amtseinführung seines Nachfolgers fernbleibt.

Trump-Anhänger warten in Florida auf die Ankunft des scheidenden Präsidenten.

Joe Biden besucht Gottesdienst

15.01 Uhr: Kurz vor seiner Amtseinführung besucht der künftige US-Präsident Joe Biden gemeinsam mit der zukünftigen First Lady Jill Biden einen Gottesdienst. Nach John F. Kennedy ist erst der zweite Katholik, der das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten bekleidet.

Abschied von Donald Trump am Flughafen: "Ich habe es euch gesagt"

14.50 Uhr: In einer Rede wandte sich Donald Trump noch einmal an die Amerikanerinnen und Amerikaner und vor alllem an jene, die ihn unterstützt haben. Dabei dankte er seinen Unterstützerinnen und Unterstützern, blickte auf seine Amtszeit zurück und lobte sich über Minuten selbst. Er betonte seine Erfolge und sprach davon, die Steuern so stark gesenkt zu haben wie kein Präsident vor ihm. „Ich hoffe, sie erhöhen die Steuern nicht“, fügte er hinzu. „Aber wenn sie es tun: Ich habe es euch gesagt.“

Auch auf die Corona-Krise, deren Ausmaße er als Präsident lange verharmlost hatte, ging er ein. Dabei verzichtete er aber darauf, die rund 400.000 Menschen zu erwähnen, die in den USA in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben sind. Stattdessen betonte er die Erfolge der USA bei der Impfstoffentwicklung - dass einer der in den USA verabreichten Impfstoffe vor allem in Deutschland entwickelt wurde, erwähnte Trump nicht.

Umzugslaster stehen vor dem Weißen Haus.

Donald Trump zu seinen Fans: "Ich werde immer für euch kämpfen"

Schließlich versprach er seinen Fans: „Ich werde immer für euch kämpfen. Ich werde zusehen, ich werde zuhören.“ Der neuen Regierung wünsche er viel Glück. „Ich denke sie werden Erfolg haben, denn sie haben das Fundament, um etwas Spektakuläres zu erreichen.“ Joe Biden erwähnte er in seiner Rede nicht. Am Ende sagte Trump noch, dass er nicht von der Bildfläche verschwinden will. „Wir werden in irgendeiner Form zurückkehren.“

14.35 Uhr: Fast komplett in schwarz gekleidet haben Melania und Donald Trump die Andrew Airforce Base erreicht, wo der Präsident eine eigene Abschiedsfeier veranstalten ließ. Zum Auftakt werden dort Kanonenschüsse abgefeuert, während zahlreiche Fans den Präsidenten bejubeln.

Donald und Melania Trump verlassen das weiße Haus. Foto: Alex Brandon/AP/dpa

Donald Trump verlässt das Weiße Haus zum letzten Mal

14.15 Uhr: Donald Trump und seine Frau Melania haben das Weiße Haus verlassen. Während dort nun alles für den Einzug des neuen US-Präsidenten Joe Biden vorbereitet wird, befindet sich Trump auf dem Weg zur Andrew Airforce Base. Von dort aus wird er nach Florida fliegen - als erste Präsident seit 1869 nimmt er nicht an der Amtseinführung seines Nachfolgers teil. Stattdessen hat Trump sich am Flughafen eine eigene Abschiedszeremonie organisieren lassen, bei der er laut "CCN" auch eine Rede halten will.

13:47 Uhr: Mit den ersten Entscheidungen nach seinem Amtsantritt will Joe Biden offensichtlich keine Zeit verlieren. Noch am Tag seiner Vereidigung wird er wohl 15 „executive orders“ unterzeichnen, die sein Team in den vergangenen Monaten vorbereitet hat. Damit will er unter anderem Trumps Ausstieg aus der WHO und dem Pariser Klimaabkommen rückgängig machen. Zudem soll laut dpa der Bau der Mauer an der Grenze zu Mexiko gestoppt werden.

Freund von Helmut Kohl spricht bei Amtseinführung Gebet für Biden

13.23 Uhr: Leo J. O'Donovan wird bei der Amtseinführung von Joe Biden ein Gebet für den neuen Präsidenten sprechen. Der Jesuitenpater war laut "FAZ" ein Freund des früheren deutschen Bundeskanzlers Helmut Kohl und war neben Bill Clinton einer der amerikanischen Trauergäste bei Kohls Beisetzung. 1998 hatten sich die beiden Männer in Washington D.C. kennengelernt.

Bundespräsident "erleichtert" über Amtsantritt von Joe Biden

12.55 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hofft laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) auf eine engere Zusammenarbeit Deutschlands mit den USA unter dem künftigen Präsident Joe Biden. In einer am Mittwoch verbreiteten Videobotschaft sagte er: "Meine Erleichterung ist groß, dass Joe Biden heute als Präsident vereidigt wird und ins Weiße Haus einzieht." Er hoffe, Biden und seine Vize-Präsidentin Kamala Harris bald in Deutschland begrüßen zu dürfen.

Trump verweigert Biden Regierungsflug zur Amtseinführung

11.50 Uhr: Erneut hat Donald Trump seinem Nachfolger Joe Biden Steine in den Weg gelegt. Am Tag der offiziellen Amtseinführung des neuen Präsidenten verweigerte sein Vorgänger ihm und seiner Familie offenbar die Anreise im Regierungsflugzeug nach Washington. Lesen Sie alles dazu hier: Trump verweigert Joe Biden Regierungsflug nach Washington

Trump begnadigt Ex-Berater Steve Bannon - 142 weitere Personen auf Liste

7.20 Uhr: Am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) begnadigte Präsident Donald Trump 143 Personen oder wandelte ihre Strafe so um, dass sie den Rest ihrer Zeit im Gefängnis nicht absitzen müssen. Das geht aus einer Mitteilung des Weißen Hauses hervor.

Neben bekannten Unterstützern seiner Präsidentschaft, wie seinen früheren Chefstrategen Steve Bannon, finden sich auch einige Popstars auf der Liste des Weißen Hauses. So bekommt der Rapper Kodak Black, der wegen seiner Falschaussage im Gefängnis saß, ebenso wie Rapper Lil Wayne, der eine Gefängnisstrafe wegen illegalen Waffenbesitzes absitzt, einen Straferlass.



Trump begnadigt früheren Chefstrategen Steve Bannon Trump begnadigt früheren Chefstrategen Steve Bannon

Bannon ist Mitgründer der Internetplattform „Breitbart“ und gehört zu den einflussreichsten Stimmen im ultra-konservativen Lager der US-Politik. Er war im Sommer festgenommen worden wegen Vorwürfen, Geld aus einer Online-Spendenaktion für den Bau einer Mauer zu Mexiko abgezweigt zu haben. Bannon plädierte auf nicht schuldig und wurde gegen Kaution freigelassen. Er stellt sich als Opfer politischer Verfolgung dar. Das Gerichtsverfahren in dem Fall sollte im Mai 2021 beginnen.

Andere Namen, über die zuvor spekuliert worden war, stehen dagegen nicht auf Trumps Begnadigungsliste. So müssen der Journalist Julien Assange, Whistleblower Edward Snowden oder der “Tiger King” Joe Exotic mit der Strafverfolgung durch die US-Behörden rechnen.

YouTube verlängert Sperrung von Trumps Konto um mindestens sieben Tage

7.14 Uhr: Die Online-Plattform YouTube hat eine Sperrung des Kontos von US-Präsident Donald Trump verlängert. Angesichts der Befürchtung, Trump könne über den Kanal zu Gewalt anstiften, werde YouTube ihn für mindestens sieben weitere Tage daran hindern, Videos zu veröffentlichen, teilte das Unternehmen am Dienstag (Ortszeit) mit. Die Sperrung war zunächst nur bis zum Vorabend der Amtsübernahme durch den designierten US-Präsidenten Joe Biden vorgesehen.

Auch Kommentare unter Videos des Kanals würden „weiterhin auf unbestimmte Zeit deaktiviert sein“, fügte YouTube hinzu. Trumps Zugang zu den Online-Plattformen, die während seiner Amtszeit beliebte Kommunikationskanäle des Präsidenten waren, ist derzeit weitestgehend abgeschnitten.

WHO warnt vor Kollaps der Kliniken in Amerika wegen Corona-Pandemie

2.01 Uhr: Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen warnt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor einem Kollaps der Krankenhäuser in Nord- und Südamerika. „In der ganzen Region arbeiten viele Klinken an der Grenze oder nahe der Grenze ihrer Kapazitäten“, sagte die Direktorin der Pan-Amerikanischen Gesundheitsorganisation (Paho), Clarissa Etienne, am Dienstag. Sorgen bereiteten ihr vor allem die hohen Belegungszahlen der Betten auf Intensivstationen und der Mangel an medizinischem Sauerstoff in bestimmten Regionen.

„In der vergangenen Woche haben wir über 2,5 Millionen neue Covid-19-Fälle in der Region registriert - mehr als die Hälfte aller Fälle weltweit. Im gleichen Zeitraum haben wegen der Pandemie 42.000 Menschen in Nord- und Südamerika ihr Leben verloren“, sagte Etienne. Mit den USA, Brasilien und Mexiko liegen drei der am stärksten betroffenen Länder in der Region.

Rechter Aktivist wegen Verschwörung bei Sturm auf US-Kapitol angeklagt

1.38 Uhr: Nach dem Sturm auf das US-Kapitol in Washington ist ein rechter Aktivist wegen mutmaßlicher Verschwörung angeklagt worden. Der 65-Jährige aus Virginia wird beschuldigt, eine Gruppe von Randalierern koordiniert zu haben, wie das US-Justizministerium am Dienstag (Ortszeit) mitteilte. Mehrere Mitglieder der Gruppe wurden demnach mit der rechtsextremen Oath-Keepers-Bewegung in Verbindung gebracht.

Den Ermittlern zufolge plante und koordinierte der Angeklagte, der selbst ein führendes Mitglied bei den Oath Keepers sein soll, sein Vorhaben akribisch. Er verschaffte seinen Komplizen demnach eine Unterkunft in einem Hotel in Washington, wie Auszüge aus der Kommunikation zwischen den Randalierern zeigen.

„Ich empfehle euch dringend, ein oder zwei Zimmer für ein oder zwei Nächte zu nehmen“, schrieb der 65-Jährige den Ermittlern zufolge in einer Nachricht an die Gruppe. „Das ist ein guter Standort und wird uns erlauben, nachts auf die Jagd zu gehen, wenn wir wollen.“

Designierter Pentagon-Chef Austin will Truppenabzugspläne für Deutschland prüfen

0.54 Uhr: Der designierte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin will den vom scheidenden Präsidenten Donald Trump angeordneten Truppenabzug aus Deutschland auf den Prüfstand stellen. Der künftige Präsident Joe Biden habe eine umfassende Überprüfung der US-Truppenpräsenz im Ausland angeordnet, erklärte Austin am Dienstag bei einer Nominierungs-Anhörung im Senat.

Lloyd Austin wird Verteidigungminister unter Joe Biden. Foto: Pablo Martinez Monsivais / dpa

Die Fähigkeiten der US-Streitkräfte in Europa zur Abschreckung gegenüber Russland müssten Teil dieser Analyse sein, erklärte der pensionierte Vier-Sterne-General weiter. „Ich will, dass diese Überprüfung auch die Entscheidung der Trump-Regierung untersucht, eine bedeutende Zahl von US-Soldaten aus Deutschland abzuziehen.“

Das US-Verteidigungsministerium hatte Ende Juli angekündigt, knapp 12.000 Soldaten aus Deutschland abzuziehen. Die Truppenstärke sollte damit von zu diesem Zeitpunkt rund 36.000 auf 24.000 Soldaten gesenkt werden. Trump begründete das unter anderem mit den in seinen Augen zu niedrigen Verteidigungsausgaben Deutschlands. Die Ankündigung weckte in Deutschland, aber auch bei Trumps Republikanern Sorgen vor einer Schwächung des transatlantischen Bündnisses.

Pence nimmt nicht an Trump-Abschied teil

0.18 Uhr: US-Vizepräsident Mike Pence will nicht zur geplanten Abschiedszeremonie von Präsident Donald Trump am Mittwochmorgen am Militärflughafen Andrews bei Washington kommen. Auf dem vom Weißen Haus veröffentlichten Programm des Vizepräsidenten für Mittwoch ist nur die Teilnahme von Pence und Second Lady Karen Pence an der Zeremonie zur Amtseinführung von Trump-Nachfolger Joe Biden am Kapitol in Washington vorgesehen, die um 11.30 Uhr (Ortszeit/17.30 MEZ) beginnen soll. Der Sender CNN berichtete, auf den Einladungen für den Trump-Abschied sei 8 Uhr als Starttermin angegeben. Trump will nach Medienberichten danach nach Florida fliegen.

CNN und die „Washington Post“ zitieren Quellen aus dem Pences Umfeld, wonach die Teilnahme an beiden Veranstaltungen logistisch schwierig gewesen wäre. Die „Washington Post“ verwies allerdings auch darauf, dass ein Hubschrauber die rund 21 Kilometer lange Strecke vom Weißen Haus zu dem Militärflughafen in zehn Minuten bewältigen könne. In seiner am Dienstag veröffentlichten Abschiedsbotschaft an die Nation danke Trump Pence zwar ausdrücklich. Zwischen dem Präsidenten und seinem Stellvertreter war es zum Schluss aber zum Bruch gekommen.





19. Januar: Mehr als 400.000 Corona-Tote in den USA zum Ende von Trumps Amtszeit

20.56 Uhr: Die Zahl der Corona-Toten in den USA hat zum Ende der Amtszeit von Präsident Donald Trump die Schwelle von 400.000 überstiegen. Die symbolische Marke wurde nach Angaben der renommierten Johns-Hopkins-Universität am Dienstag überschritten - dem Tag vor Trumps Ausscheiden aus dem Weißen Haus. Demnach wurden seit Beginn der Pandemie mehr als 24 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt.

Die USA sind damit das Land mit der höchsten Zahl registrierter Ansteckungen und Todesfälle weltweit. Kritiker machen das Krisenmanagement des scheidenden Präsidenten Trump für die verheerenden Zahlen mitverantwortlich. Der Rechtspopulist hatte die Gefahr durch das Virus lange Zeit kleingeredet und nach den Lockdown-Monaten im Frühjahr eine rasche Rückkehr zur Normalität gefordert.

Trumps Nachfolger Joe Biden hat den Kampf gegen die tödliche Pandemie zu seiner dringlichsten Aufgabe erklärt. Der Demokrat, der das Präsidentenamt am Mittwochmittag antritt, will unter anderem die seit einigen Wochen laufende Impfkampagne massiv beschleunigen.

Mitch McConnell gibt Trump Mitschuld an Sturm auf Kapitol

19.22 Uhr: Der oberste Republikaner im US-Senat, Mitch McConnell, hat dem scheidenden US-Präsidenten Donald Trump öffentlich eine Mitschuld an der gewaltsamen Erstürmung des Kapitols gegeben. „Der Mob wurde mit Lügen gefüttert“, sagte McConnell am Dienstag im Senat. Die Randalierer seien „vom Präsidenten und anderen mächtigen Leuten“ angetrieben worden und hätten versucht, Furcht und Gewalt einzusetzen, um ein parlamentarisches Verfahren zu stoppen, das ihnen nicht gefallen habe. Doch der Kongress habe zusammengestanden.

Der republikanische Senator Mitch McConnell. Foto: Saul Loeb / afp

Die Demokraten machten Trump persönlich für die Attacke mitverantwortlich und leiteten im Repräsentantenhaus, unterstützt von mehreren Republikanern, ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn ein. Trump muss sich nun im Senat wegen „Anstiftung zum Aufruhr“ verantworten. In der Kammer müssten die Demokraten mindestens 17 Republikaner auf ihre Seite ziehen, um Trump am Ende zu verurteilen.

McConnell kommt hier wegen seiner einflussreichen Position eine Schlüsselrolle zu. US-Medien hatten berichtet, McConnell habe intern erklärt, er sei noch unentschieden, wie er abstimmen werde. Würde der mächtige Frontmann den Republikaner im Senat für eine Verurteilung Trumps votieren, dürften einige Parteikollegen folgen. Dann könnte Trump tatsächlich eine Verurteilung drohen.

Donald Trump: Das planen Melanie und seine Kinder jetzt

17.28 Uhr: Donald Trumps Zeit im Weißen Haus ist vorbei. Doch wie geht es jetzt für ihn und seine Familie weiter? Lesen Sie alles dazu hier: USA: Das sind die Pläne von Donald Trumps Familie

Joe Bidens Familie: So tragisch verlief sein Leben

Während der alte Präsident aus dem Weißen Haus auszieht, zieht der neue US-Präsident Joe Biden ein. Der 78-Jährige hat eine bewegte Familiengeschichte. Mehr dazu: Joe Biden: Das ist die Familie des neuen US-Präsidenten

Weitere Festnahme nach Sturm aufs Kapitol

16.30 Uhr: Nach der Erstürmung des US-Kapitols hat die Polizei eine junge Frau festgenommen, die verdächtigt wird, einen Laptop aus dem Büro der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, gestohlen zu haben. Das FBI erhielt nach eigenen Angaben einen entsprechenden Hinweis eines Ex-Freundes der Frau. Er habe laut einer eidesstattlichen Erklärung die 22-Jährige in einem Video erkannt, berichteten US-Medien am Montagabend (Ortszeit). Demnach soll die Frau einen Laptop oder eine Festplatte aus Pelosis Büro entwendet haben. Ihre Absicht sei gewesen, das Gerät über einen Freund in Russland an den dortigen Auslandsgeheimdienst zu verkaufen.

Die Frau habe sich am Montag gestellt und sei daraufhin festgenommen worden, hieß es unter Berufung auf das Justizministerium. Die Bundespolizei FBI wirft ihr nach eigenen Angaben bislang nicht Diebstahl, sondern Beteiligung an der Erstürmung des Kapitols am 6. Januar vor. Die anderen Vorwürfe würden nun geprüft.

Pelosis stellvertretender Stabschef Drew Hammill hatte zwei Tage später bei Twitter mitgeteilt, dass ein Laptop aus einem Konferenzraum gestohlen worden sei. Der Computer sei aber nur für Vorträge benutzt worden. Es ist jedoch bislang unklar, ob ein Zusammenhang zu den Vorwürfen gegen die Frau besteht.

Das Kapitol in Washington. Foto: J. Scott Applewhite / dpa

Trump will Sanktionen wegen Nord Stream 2 erlassen

15.17 Uhr: Im Streit um Nord Stream 2 will die scheidende US-Regierung in letzter Minute noch Sanktionen gegen die Gas-Pipeline zwischen Russland und Deutschland verhängen. Die geplanten Strafmaßnahmen richten sich gegen ein russisches Verlegeschiff. Der Ost-Ausschuss der deutschen Wirtschaft erklärte am Dienstag, er sehe noch eine „gute Möglichkeit“, dass Berlin mit der neuen US-Regierung unter Joe Biden eine Lösung finden wird - und die Pipeline doch noch „zeitnah“ fertiggestellt wird.

Das Bundeswirtschaftsministerium teilte am Montagabend mit, die scheidende US-Regierung unter Präsident Donald Trump werde am Dienstag Sanktionen gegen das russische Verlegeschiff „Fortuna“ und dessen Inhaber, die russische Firma KVT-RUS, verhängen. Darüber habe Washington die Bundesregierung und andere europäische Partner am Montag in Kenntnis gesetzt. „Wir nehmen die Ankündigung mit Bedauern zur Kenntnis“, sagte ein Ministeriumssprecher.

Trump plant offenbar Dutzende Begnadigungen an seinem letzten Tag

12.15 Uhr: An seinem letzten vollen Tag im Amt an diesem Dienstag will Trump Medienberichten zufolge noch eine Reihe von Begnadigungen aussprechen. Der Nachrichtensender CNN und die „Washington Post“ berichteten, der Republikaner könnte mehr als hundert Menschen begnadigen oder ihre Strafe abmildern.

Unklar war, ob Trump für sich selbst und seine Familie vorausgreifende Begnadigungen aussprechen könnte, um einen Schutz vor möglicher künftiger Strafverfolgung zu schaffen. CNN berichtete unter Berufung auf informierte Kreise, dies werde derzeit nicht erwartet, sei aber auch nicht ausgeschlossen. Offen war den Berichten zufolge auch, ob Trump Verbündete wie seinen Privatanwalt Rudy Giuliani oder seinen früheren Chefstrategen Steve Bannon präventiv begnadigen könnte.

Die Frage hat nach der Erstürmung des Kapitols durch radikale Trump-Anhänger am 6. Januar nochmal an Brisanz gewonnen. Dem Präsidenten wird vorgeworfen, seine Anhänger mit einer aufwieglerischen Rede zu dem brutalen Angriff angespornt zu haben. Für Trump könnte das nach Ende seiner Amtszeit strafrechtliche Konsequenzen haben.

Ob ein Präsident sich selbst eine vorausgreifende Begnadigung aussprechen kann, ist höchst umstritten. Für einen Impeachment-Prozess im Senat, wie er dem Präsidenten nach der Kapitol-Erstürmung bevorsteht, kann Trump sich ohnehin nicht selbst begnadigen.

Melania Trump verabschiedet sich mit Videobotschaft von US-Bürgern

5.38 Uhr: Einen Tag vor ihrem Abschied aus dem Weißen Haus hat sich die Präsidentengattin Melania Trump in einer Videobotschaft an die US-Bürger gewandt. „Die vergangenen vier Jahre waren unvergesslich“, sagte sie in der sechsminütigen Aufzeichnung. „Seid leidenschaftlich in allem, was ihr tut. Aber denkt immer daran, dass Gewalt niemals die Antwort ist und niemals gerechtfertigt sein wird“, mahnte Melania Trump.

Während sie ihren Ehemann, den scheidenden US-Präsidenten Donald Trump nur flüchtig erwähnte, zollte die First Lady den Familien der US-Soldaten und den Mitarbeitern des Gesundheitswesens ihre Anerkennung.

„Während Donald und ich unsere Zeit im Weißen Haus beenden, denke ich an all die Menschen, die ich in meinem Herzen mit nach Hause genommen habe, und ihre unglaublichen Geschichten von Liebe, Patriotismus und Entschlossenheit“, sagte sie.

Trump scheidet mit niedrigsten Zustimmungswerten seit Amtsantritt

4.12 Uhr: Der scheidende US-Präsident Donald Trump verlässt das Weiße Haus am Mittwoch mit den niedrigsten Zustimmungswerten seit seinem Amtsantritt. Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup zufolge unterstützten zuletzt nur 34 Prozent aller Amerikaner die Arbeit ihres Präsidenten.

Auch im Vergleich zu anderen US-Präsidenten schnitt Trump laut Gallup schlecht ab: Mit einer durchschnittlichen Zustimmungsrate von 41 Prozent erzielte er das schlechteste Ergebnis seit Beginn der Datenerhebungen. Trumps Zustimmungswerte lagen den Meinungsforschern zufolge mindestens vier Prozentpunkte unter denen seiner Vorgänger.

Besonders nach dem Sturm auf das US-Kapitol durch randalierende Trump-Anhänger sanken die Werte des Präsidenten laut Gallup. Die letzten Daten zu Trumps Präsidentschaft wurde in der Woche vom 4. bis 11. Januar erhoben.

Trump verfügt Ende von Einreisestopp aus Europa - Biden lehnt Plan ab

1.50 Uhr: Der scheidende US-Präsident Donald Trump hat ein Ende des Einreisestopps für Ausländer aus weiten Teilen Europas angeordnet - die künftige Regierung seines Nachfolgers Joe Biden will die Verfügung aber nicht umsetzen. In einer am Montagabend (Ortszeit) vom Weißen Haus verbreiteten Verfügung Trumps hieß es, die Beschränkungen für Reisende aus dem Schengen-Raum, aus Großbritannien und aus Irland sowie aus Brasilien würden zum 26. Januar aufgehoben.

Kommt mit seinem Vorhaben, den Einreisestopp aus Europa zu kippen, nicht durch: US-Präsident Donald Trump. Foto: dpa

Trump verwies darauf, dass von diesem Datum an bei allen internationalen Flügen in die USA vor der Abreise der Nachweis eines negativen Corona-Tests vorgeschrieben sei. Trumps Maßnahme würde allerdings erst sechs Tage nach dem Ende seiner Amtszeit greifen.

„Auf Anraten unseres medizinischen Teams beabsichtigt die Regierung nicht, diese Beschränkungen am 26.1. aufzuheben“, teilte die künftige Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, auf Twitter mit: „Mit der Verschlimmerung der Pandemie und dem Auftauchen weiterer ansteckender Varianten auf der ganzen Welt ist dies nicht der richtige Zeitpunkt, um Einschränkungen für internationale Reisen aufzuheben.“

Stattdessen plane die Biden-Regierung weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit internationalen Reisen, um die Ausbreitung des Virus zu bremsen.

18. Januar: Berichte: Trump will zahleiche Begnadigungen aussprechen - auch für sich selbst?

16.24 Uhr: Der scheidende US-Präsident Donald Trump will Medienberichten zufolge in seinen letzten Amtstagen noch eine Reihe von Begnadigungen aussprechen. Der Nachrichtensender CNN und die „Washington Post“ berichteten am Montag, der Republikaner könnte mehr als 100 Menschen begnadigen oder ihre Strafe abmildern.

Unklar war, ob Trump für sich selbst und seine Familie vorausgreifende Begnadigungen aussprechen könnte, um einen Schutz vor möglicher künftiger Strafverfolgung zu schaffen. CNN berichtete unter Berufung auf informierte Kreise, dies werde derzeit nicht erwartet, sei aber auch nicht ausgeschlossen. Offen war den Berichten zufolge auch, ob Trump Verbündete wie seinen Privatanwalt Rudy Giuliani oder seinen früheren Chefstrategen Steve Bannon präventiv begnadigen könnte.

Trump-Baby-Ballon kommt ins Museum

15.45 Uhr: Ein riesiger Ballon in Form eines blonden Babys mit seinem Konterfei ließ dem US-Präsidenten Donald Trump bei Großdemonstrationen während seines Staatsbesuchs in Großbritannien 2019 die Zornesröte ins Gesicht steigen - nach Trumps Abwahl wird der Ballon nun zu einem Fall fürs Museum. Der aufblasbare Trump-Ballon wird einen Platz im Museum of London erhalten, wie die Museumsleitung am Montag mitteilte. Das Trump-Baby werde nach dem Kauf durch das Museum als historischer Gegenstand bewahrt und ausgestellt.

Der sechs Meter große Ballon mit dem Namen "Baby Trump" kommt ins Museum. Foto: Matt Dunham / dpa

Der Ballon kam erstmals 2018 bei Protesten gegen Trumps geplanten Besuch in Großbritannienzum Einsatz. Nach dem Willen der Museumsleitung soll der Ballon künftig an die „Welle der Emotionen“ erinnern, die damals die Stadt erfasste: „Wir hoffen, dass der Platz des Babys im Museum an die Zeit erinnert, als London gegen Trump aufstand.“

Amtseinführung: Deutscher Journalistenverband warnt Korrespondeten

13.30 Uhr: Vor der Amtseinführung des gewählten US-Präsidenten Joe Biden warnt der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) Korrespondenten vor der Gefahr von Anschlägen und Gewalt. „Alle Berichterstatter sind aufgerufen, am Mittwoch besonders vorsichtig und aufmerksam zu sein“, sagte der Bundesvorsitzende Frank Überall am Montag in Berlin.

Deutsche Medienunternehmen sollten nicht an Schutzausrüstung - wie beispielsweise Helmen - sparen, fordert Überall. Es sei erschreckend, dass in dem einst demokratischen Musterland ein solcher Appell nötig sei. „Ihren Hass und ihre Gewaltbereitschaft gegenüber Journalisten haben extremistische Trump-Fans bereits am Kapitol unter Beweis gestellt“, sagte Überall.

Journalisten waren Anfang Januar während des Sturms auf das Kapitol angegriffen und beleidigt worden. Die Randalierer hatten zudem Ausrüstung von Medienvertretern zerstört.

Trump nimmt zu Abschiedsfeier Atomkoffer mit

10.54 Uhr: Donald Trump hatte vor einigen Tagen auf Twitter angekündigt, dass er nicht an der feierlichen Amtseinführung seines Nachfolgers Biden teilnehmen werde. "An alle, die gefragt haben: Ich werde nicht zur Amtseinführung am 20. Januar gehen", teilte der scheidende US-Präsident auf seinem Lieblings-Medium mit, auf dem er nach den Ausschreitungen in Washington gesperrt wurde.

Die "Washington Post" schrieb, Donald Trump plane stattdessen eine Abschiedszeremonie für sich selbst auf dem Militärflugplatz außerhalb Washingtons, von wo aus der Regierungsflieger Air Force One startet. Das habe es in dieser Form noch nie gegeben, hieß es in dem Bericht. Fox News meldete, Trump wolle mehrere Mitarbeiter aus dem Weißen Haus mit nach Florida nehmen, wo sich sein Club-Resort Mar-a-Lago befindet.

Trump wird auf seiner letzten Amtsreise den "Nuclear Football" mit sich haben. Diesen Atomkoffer muss jeder Präsident in seiner Nähe haben, um auf einen Angriff mit Nuklearwaffen reagieren zu können. Das Militärbüro des Weißen Hauses hat jedoch einen zweiten Koffer zur Verfügung gestellt, der laut CNN in der US-Hauptstadt bleiben wird.

Sobald Biden den Amtseid abgelegt hat, werden Donald Trumps Zugänge zu den Waffen deaktiviert.

Nationalgarde bei Amtseinführung im Großeinsatz

10.48 Uhr: Das FBI überprüft alle 25.000 Soldaten der Nationalgarde, die zum Schutz der Amtseinführung des designierten US-Präsidenten Joe Biden in Washington im Einsatz sind. Das gab der zivile Leiter des US-Heers, Ryan McCarthy, bekannt.

Die Nationalgarde ist eine Reservisteneinheit mit rund 450.000 Mitgliedern, die sowohl im Inland als auch im Ausland eingesetzt werden können. Sie geht auf im 17. Jahrhundert gebildete Milizen zurück. Die Angehörigen sind keine Berufssoldaten: Sie gehen im Alltag einer anderen Beschäftigung nach, trainieren aber regelmäßig.

Kamala Harris - eine Pionierin als US-Vizepräsidentin

10.31 Uhr: Kamala Harris wird am Mittwoch als erste Frau und erste Schwarze ihren Eid für das US-Vizepräsidentenamt ablegen - und damit US-Geschichte schreiben. Für Harris hat sich Amerikas Verheißung als Land der unbegrenzten Möglichkeiten erfüllt. Nun will sie an der Seite des künftigen US-Präsidenten Joe Biden dafür sorgen, dass viele weitere ihrem Vorbild folgen können. Lesen Sie hier: Kamala Harris: Warum die nächste US-Vize Respekt einflößt

(fmg/dpa/afp)