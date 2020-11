Washington. Auch Stunden nach Schließung der Wahllokale werden bei der US-Wahl noch Simmen ausgezählt. Diese Staaten könnten nun entscheidend sein.

Auch mehrere Stunden nach Schließung der letzten Wahllokale ist noch ungewiss, wer die US-Präsidentschaftswahl 2020 gewinnen wird. Das Rennen zwischen dem republikanischen Amtsinhaber Donald Trump und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden wird immer enger.

Das Ergebnis lässt in diesem Jahr so lange auf sich warten, weil durch die Corona-Pandemie viele US-Bürger per Briefwahl gewählt haben. Diese Stimmen werden in einigen Bundesstaaten noch immer ausgezählt – und könnten noch für Überraschungen sorgen.

US-Wahl 2020 – Alle wichtigen News

In diesen Bundesstaaten werden noch Stimmen ausgezählt:

Lesen Sie auch: US-Wahl 2020: Alle Ergebnisse – Wann steht der Sieger fest?

1. Nevada – Biden mit kleinem Vorsprung vor Trump

In Nevada hat der demokratische Herausforderer Joe Biden einen kleinen Vorsprung vor dem amtierenden Präsidenten Donald Trump. Laut „New York Times“ sind in dem Staat im Westen der USA etwa 86 Prozent der Stimmen ausgezählt. Traditionell ist Nevada eher demokratisch, insgesamt sechs Wahlleute fallen auf den Bundesstaat.

2. Arizona – Verändernde Demografie könnte Trump schaden

Auch in Arizona, einem Nachbarstaat von Nevada, liegt Joe Biden aktuell vor Trump und könnte dort 11 Wahlleute holen. Das Ergebnis ist eine Überraschung, da Arizona traditionell eher zu den „roten“ Staaten zählt. Die sich veränderende Demografie in dem Wüstenstaat könnte eine Erklärung für die demokratischen Tendenzen sein. Allerdings sind erst knapp 82 Prozent der Stimmen ausgezählt – es kann sich also noch einiges tun.

3. Alaska – Große Chancen für Donald Trump

Im Gegensatz zu den anderen unentschiedenen Bundesstaaten sind in Alaska erst etwa 36 Prozent der Stimmen ausgezählt – die Mehrheit geht bisher an Donald Trump, was nicht verwunderlich ist. Der Staat im äußersten Nordwesten des nordamerikanischen Kontinents ist eher republikanisch.

4. Wisconsin könnte Trump das Genick brechen

In Wisconsin sind knapp 97 Prozent der Stimmen ausgezählt – bisher würde der Staat mit seinen zehn Wahlleuten an den demokratischen Herausforderer Joe Biden gehen. Wisconsin zählt zu den sogenannten „Swing States“. 2016 konnte Trump den Staat für sich gewinnen. Sollte er ihn bei der aktuellen Wahl verlieren, könnte es für den amtierenden Präsidenten eng werden.

Donald Trump – Mehr zum US-Präsidenten

5. Michigan – Kann Biden noch aufholen?

Donald Trump führt aktuell im „Swing State“ Michigan, allerdings ist sein Vorsprung auf den Herausforderer recht gering. Auch 2016 konnte der amtierende Präsident den Staat holen, in den Umfragen zur jetzigen Wahl lag Biden meist vorne. Etwa 86 Prozent der Stimmen sind dort ausgezählt, auf Michigan fallen 16 Wahlleute.

6. Pennsylvania – großer Vorsprung für Trump

Mit 20 Wahlleuten könnte der Industrie-Staat Pennsylvania ausschlaggebend für einen Wahlsieg sein. Ähnlich wie Michigan konnte Trump den „Swing State“ 2016 gewinnen, nun lag jedoch Biden in Umfragen vorne. Nur 75 Prozent der Stimmen sind in Pennsylvania ausgezählt, bisher führt Trump dort mit einem großen Vorsprung.

7. North Carolina – Überraschung im eher konservativen Bundesstaat

Auch in North Carolina liegt Donald Trump bisher vorne, allerdings ist sein Vorsprung nicht besonders groß. Das ist verwunderlich, da der Staat traditionell eher konservativ ist. Etwa 95 Prozent der Stimmen sind bereits ausgezählt. Auf North Carolina fallen 15 Wahlleute.

Joe Biden - Mehr Infos zum Trump-Gegner

8. Georgia – Können die Demokraten den Staat noch holen?

Ähnlich wie in North Carolina hat Donald Trump in dem eher konservativen Staat einen kleinen Vorsprung gegenüber Joe Biden. In einigen Bezirken, in denen die Demokraten stark sind, werden noch Stimmen ausgezählt. Insgesamt sind bisher etwa 92 Prozent der Stimmen ausgezählt. Georgia stellt 16 Wahlleute.

9. Maine mit Tendenz zu Joe Biden

In dem Bundesstaat im äußersten Nordosten der USA sind bisher etwa 72 Prozent der Stimmen ausgezählt, Joe Biden führt hier klar vor Donald Trump. Das war in dem eher demokratischen Staat allerdings zu erwarten. Maine stellt vier Wahlleute.

US-Wahl 2020 - Alles zum Duell Trump vs. Biden