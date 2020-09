Trump will zweite und dritte Amtszeit

Washington. Am 3. November wählen die US-Amerikaner einen neuen Präsidenten. So schneiden Joe Biden und Donald Trump derzeit in den Umfragen ab.

Der US-Wahlkampf geht in den Endspurt: Am 3. November wird in den Vereinigten Staaten ein neuer Präsident gewählt. Für die Demokraten geht Kandidat Joe Biden ins Rennen, während der Republikaner Donald Trump eine zweite Amtszeit anstrebt.

Wer gewinnt die 59. Wahl zum US-Präsidenten? Die Umfragen sehen zurzeit den 77-Jährigen Joe Biden klar vorne. Die überparteiliche politische Website 270towin fasst die Ergebnisse verschiedener Institute und Medien zusammen. Die Werte werden regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht.

Lesen Sie auch: US-Wahl 2020: So funktioniert das Wahlsystem in den USA

(fmg)