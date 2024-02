San Francisco/Berlin Die USA haben als Vergeltung für den Tod von drei US-Soldaten Ziele im Irak und Syrien beschossen. Mehrere Menschen sollen tot sein.

Seit dem Angriff der Hamas auf Israel wurden immer wieder Befürchtungen laut, der Konflikt könnte sich weiter ausdehnen. Nach dem Tod dreier US-Soldaten im benachbarten Jordanien vergangene Woche haben die USA nun 85 Ziele im Irak und Syrien bombardiert. Aus der Luft seien unter anderem Kommandozentralen, Geheimdienststandorte und Waffenlager beschossen worden, die von iranischen Revolutionsgarden (IRGC) und mit ihnen verbundenen Milizen genutzt würden, teilte das US-Regionalkommando Centcom am Freitag (Ortszeit) mit.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte unterdessen mit, bei den US-Angriffen im Osten Syriens seien sechs pro-iranische Kämpfer getötet worden. Drei der Kämpfer, die bei den Angriffen auf Stellungen pro-iranischer Gruppen in der Nähe al-Majadin in der Provinz Deir Essor getötet worden seien, seien keine Syrer gewesen, sagte der Leiter der Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman.

Biden machte pro-iranische Gruppe verantwortlich

Die Beobachtungsstelle bezieht ihre Informationen aus einem Netzwerk von Informanten in Syrien. Ihre Angaben sind von unabhängiger Seite oft kaum zu überprüfen.

Bei dem Beschuss eines Militärstützpunkts im Nordosten Jordaniens nahe der Grenze zu Syrien waren laut dem US-Zentralkommando für den Nahen Osten in der Nacht zum Sonntag drei US-Soldaten getötet und Dutzende weitere verletzt worden. US-Präsident Joe Biden machte eine pro-iranische Gruppe für den Angriff verantwortlich und kündigte Vergeltung an. Am Freitag wohnte er auf einem Luftwaffenstützpunkt im Bundesstaat Delaware der Ankunft der sterblichen Überreste der getöteten US-Soldaten bei. (daw/pcl/dpa/AFP)

