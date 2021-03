Reisen nach Mallorca sind wieder ohne Quarantäne möglich. Viele Flieger starten zusätzlich in Richtung Palma de Mallorca. Unser Reporter hat vor Ort mit deutschen Touristen gesprochen.

Mallorca-Urlaub: So ruhig ist es in Corona-Zeiten

Berlin. Viele Menschen zieht es raus aus Deutschland. Doch Bund und Länder raten von nicht notwendigen Reisen ab. Das sind die neuen Regeln.

Seit Mallorca nicht mehr als Risikogebiet gewertet wird, haben die Buchungen für die Insel stark zugenommen

Dass es viele Deutsche auf die Baleareninsel zieht, während innerdeutscher Urlaub nahezu unmöglich ist, sorgt allerdings für heftige Kritik von vielen Seiten

Nun wurde beim Bund-Länder-Gipfel über neue Maßnahmen für das Reisen entschieden

Osterurlaub auf Mallorca mitten in der dritten Welle: Weil das Robert Koch-Institut die beliebte Urlaubsinsel nicht mehr als Risikogebiet einstuft, haben viele Bürgerinnen und Bürger die Chance genutzt und einen Flug aus der deutschen Corona-Tristesse gebucht: Sonne statt Lockdown, Strand statt Homeoffice, Paella statt Bananenbrot. Möglich wird das, weil nach der Rückkehr keine Quarantäne mehr fällig ist. Die Buchungen für Flüge nach Palma schossen in die Höhe, mehrere Airlines kündigten an, die Nachfrage mit zusätzlichen Flügen bedienen zu wollen.

Beim Corona-Gipfel von der Bundesregierung und den Chefinnen und Chefs der Bundesländer am Montag wurden nun neue Maßnahmen für Reisen beschlossen, die auch Mallorca-Urlauber betreffen. Lesen Sie dazu: Corona-Gipfel: Die neuen Beschlüsse von Bund und Ländern

Reiserückkehrer: Testpflicht bei Rückflug kommt

"Bund und Länder appellieren weiterhin eindringlich an alle Bürgerinnen und Bürger, auf nicht zwingend notwendige Reisen im Inland und auch ins Ausland zu verzichten", heißt es in dem Beschluss nach der Videokonferenz am 22. März 2021. Zwar wird Mallorca darin nicht ausdrücklich erwähnt. Stattdessen ist von "beliebten Urlaubszielen" die Rede, bei denen "damit zu rechnen ist, dass Urlauber aus zahlreichen Ländern zusammentreffen und sich Covid-19 Varianten leicht verbreiten können".

Aus diesem Grund "erwarten Bund und Länder von allen Fluglinien konsequente Tests von Crews und Passagieren vor dem Rückflug", heißt es in dem Beschluss. Bei der Rückkehr sollen Mallorca-Touristen also auf Corona getestet werden, bevor sie auf der Insel in den Flieger steigen.

Das soll künftig grundsätzlich für alle Flüge nach Deutschland und für alle Reisenden gelten - unabhängig davon, ob sie in Corona-Risikogebieten starten oder zu welchem Zweck sie nach Deutschland kommen: Mit einer Änderung des Infektionsschutzgesetzes will die Bundesregierung laut Beschluss erwirken, dass "angesichts der weltweiten Pandemie eine generelle Testpflicht vor Abflug zur Einreisevoraussetzung bei Flügen nach Deutschland vorgesehen wird".

Ostern: Fluggesellschaften sollen keine Zusatzflüge nach Mallorca anbieten

Außerdem erwarten Bund und Länder von den Fluggesellschaften, dass sie in den Osterferien keine zusätzlichen Flüge anbieten. Die Quarantäne für Rückkehrer von der Urlaubsinsel wird aber nicht wiedereingeführt. Mit der Streichung der Insel von der Liste der Risikogebiete war sie am 14. März weggefallen.

Die Fluggesellschaften warten nun auf Details zu den Corona-Tests. Für die weitere Planung benötige man die genaue Ausgestaltung der angekündigten Verordnung, hieß es am Dienstag bei den Ferienfliegern Condor und Tuifly.

Mit den Tests befinde man sich grundsätzlich auf einem guten Weg, weil damit Quarantänen bei der Rückkehr aus dem Urlaub verhindert würden, sagte eine Condor-Sprecherin. Zur genauen Ausgestaltung des Testregimes werde man sich auch mit den anderen Anbietern verständigen. Beide Fluggesellschaften erklärten zudem, gemäß der Aufforderung von Bund und Ländern über die Osterfeiertage keine zusätzlichen Flüge mehr zu planen.

Präsident des deutschen Reiseverbands begrüßt Testpflicht

Der Präsident des deutschen Reiseverbands, Norbert Fiebig, hat die neuen Beschlüsse nach dem Corona-Gipfel begrüßt - und zwar ebenfalls besonders, dass nicht alle Reiserückkehrer einer Quarantänepflicht unterliegen sollen. Es sei sinnvoll, stattdessen auf eine Testpflicht zu setzen, erklärte Fiebig am Dienstag im ZDF-"Morgenmagazin".

Inländische Reisemöglichkeiten seien aus seiner Sicht "von den individuellen Bedingungen" am jeweiligen Ort abhängig, sagte Fiebig. "Da, wo es gesundheitlich vertretbar" sei, sollte auch im Inland geprüft werden, ob Reisen mit Übernachtung möglich ist. Fiebig rät darüber hinaus von Vergleichen zwischen Deutschland und Mallorca ab. Diese seien nicht zielführend.

Osterurlaub im Ausland: Warum ist er so problematisch?

Virologen warnen vor einer Zunahme von Mobilität und Sorglosigkeit im Urlaub: Diese Faktoren könnten die Infektionszahlen in die Höhe treiben. "Wenn die Reiseaktivität steigt, dann werden auch die Inzidenzraten steigen. Das ist relativ klar", sagt der Mainzer Virologe Bodo Plachter. "Im Urlaub möchte man sich erholen, möchte man dann auch Corona vergessen." Dies führe zu einer sinkenden Vorsicht und gleichzeitig zu einer steigenden Infektionsrate.

Dieser Effekt war schon im vergangenen Sommer zu beobachten. Reiseveranstalter halten allerdings dagegen, dass es ja Abstandsregeln und Hygienekonzepte gebe und daher beispielsweise Pauschalurlaub relativ sicher sei.

Dritte Corona-Welle: Wollen die Deutschen weiter verreisen?

Nein, die große Mehrheit der Deutschen will das nicht. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur gaben 79 Prozent der Befragten bereits in der vergangenen Woche an, nicht verreisen zu wollen. Lediglich zwei Prozent hatten zum Zeitpunkt der Umfrage (16. bis 18. März) einen Urlaub im Ausland geplant, weitere vier Prozent wollten im Inland verreisen, zehn Prozent zeigten sich unentschlossen.

