Unzeitgemäßer Krach

NRW will die Polizei mit besseren Lärmmessgeräten zur Kontrolle von lauten Motorrädern ausrüsten - ein überfälliger Schritt.

Motorräder sind laut – zu laut. In jeder Stadt gibt es Straßen, an denen bei Biker-Wetter von morgens bis abends die Motoren heulen, dass es sogar die Anwohner zum Heulen bringt, die selbst Motorrad fahren. Wer einmal lautlos mit einem der (noch wenigen, weil sehr teuren) Elektro-Modelle Marke „Tesla auf zwei Rädern“ rekordverdächtig beschleunigt hat, weiß, wie unzeitgemäß der Krach aus dem Auspuff längst ist. Ein Relikt aus alten Motorsport-Zeiten, als fehlende Schalldämpfer mehr Leistung im Kampf um Zehntelsekunden auf der Rennstrecke versprachen, und ein Statussymbol für die Straßenmaschinen.

Heutzutage haben die Freizeitgefährte meist viel mehr PS als nötig unter dem Tank, und niemand müsste für das Quentchen mehr Leistung seine Auspuffanlage manipulieren. Genau dies aber geschieht häufig, weil es – siehe oben – immer noch schick ist. Und einfach und nicht teuer.

Und auch, weil in vielen Verkehrsbereichen wenig kontrolliert wird und die drohende Strafe gering ausfällt. Somit ist es richtig, wenn NRW die Polizei besser mit Kontrollgerät ausgerüstet wird, um den lauten schwarzen Schafen unter den Motorradfahrern beizukommen. Und sich auf EU-Ebene für schärfere Grenzwerte einzusetzen, wie sie beispielsweise in der Schweiz gelten. Man kann ja nicht so lange warten, bis alle ein Elektromotorrad fahren.