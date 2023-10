Berlin. Land unter im Norden? Drei Ostseeanrainer bereiten sich auf Unwetter vor. Für die Nordsee hingegen wird Niedrigwasser vorhergesagt.

Der Norden stellt sich auf eine schwere Ostsee-Sturmflut ein. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor orkanartigen Böen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 110 Kilometern in der Stunde – schon am Freitag. Besonders betroffen ist in Deutschland vor allem Schleswig-Holstein.

Der höchste Wasserstand wird mit bis zu zwei Meter über dem mittleren Wasserstand in der Flensburger Förde erwartet, wie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) am Donnerstag mitteilte. Doch auch die Küstenstädte in Mecklenburg-Vorpommern sind alarmiert.

In Dänemark und Schweden drohen Überschwemmungen

Das Dänische Meteorologische Institut (DMI) warnte vor Überschwemmungen. Darauf bereitet man sich auch an der schwedischen Südküste vor. Auffällig: An der Nordsee sagen die Meteorologen zur selben Zeit Niedrigwasser voraus.

Grund ist der starke Ostwind, der das Wasser aus dem Wattenmeer in die Nordsee treibt. Hier dürfte es zu Ausfällen und Verschiebungen in den Fahrplänen der Fähren zwischen Inseln und Halligen und dem Festland kommen.

Urlauber sollen Küstengebiete verlassen

In der Kieler Bucht sollte das Wasser am Freitag bis zu 1,8 Meter über den Normalwert steigen. In der Lübecker Bucht erwartet man bis zu 1,7 Meter. Strände können überflutet werden, an Steilküsten drohen Abbrüche.

Für Freitag erwartete das BSH für die Küstenlinie westlich von Rügen einen Wasserstand von bis zu 1,3 Metern über dem mittleren Wasserstand. Für den Bereich östlich von Rügen liegt die Prognose nach der Vorhersage von Donnerstagvormittag bei maximal 1,2 Metern.

Wind aus östlicher Richtung führt zu steigenden Wasserständen

Nach Angaben des BSH beginnt an der Ostseeküste eine Sturmflut bei einem Wasserstand von einem Meter über dem Normalwert. Ab 1,25 Meter wird von einer mittleren Sturmflut und ab 1,5 Metern von einer schweren Sturmflut gesprochen.

Steigt das Wasser um mehr als zwei Meter, ist das eine sehr schwere Sturmflut. Anders als in der Nordsee spielt der Tidenhub in der Ostsee praktisch keine Rolle. Die Wasserstände steigen vor allem, wenn Sturm aus östlichen Richtungen das Wasser gegen die schleswig-holsteinische Küste schiebt.

An der Ostseeküste im Süden und im Osten Dänemarks forderte die Polizei Anwohner und Urlauber auf, spätestens am Freitagmorgen das Küstengebiet zu verlassen. Betroffen seien unter anderem die auch bei deutschen Urlaubern beliebten Sommerhausgegenden an den Südküsten der Inseln Lolland, Falster und Fünen sowie in den Förden von Haderslev, Aabenraa und Flensburg.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ausgeh-Tipps und Neuigkeiten aus der Szene im Revier: Hier kostenlos für den WAZ-Gastro-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik