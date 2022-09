Unter-Dreijährige in Betreuung: Niedrig-Quote im Ruhrgebiet

Düsseldorf. Während im Münsterland die meisten Kleinkinder Betreuung genießen, sieht es im Ruhrgebiet eher mau aus. Zwei Metropolen mit niedrigen Quoten.

Rund 30 Prozent der Unter-Dreijährigen in Nordrhein-Westfalen werden in Kitas oder von Tageseltern betreut. Am Stichtag 1. März befanden sich demnach etwa 158 000 Kinder unter drei Jahren (U3) in Betreuung, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Mittwoch mitteilte. Die U3-Betreuungsquote lag damit um 0,8 Prozent höher als ein Jahr zuvor.

Während knapp 63 Prozent der Zweijährigen betreut wurden, waren es bei den Kindern unter einem Jahr nur 1,1 Prozent. Die Betreuungsquote bei den Einjährigen betrug 28 Prozent.

Gelsenkirchen im NRW-Vergleich Letzter, Spitzenreiter Coesfeld

Aus den Städtevergleich geht hervor, dass Teile des Ruhrgebiets bei den U3-Betreuungsquoten die niedrigsten Prozentsätze aufweisen. So nahmen nahmen in Gelsenkirchen lediglich 18,1 Prozent der Kinder unter drei Jahren Betreuung in Anspruch. Im NRW-Vergleich bedeutet das die niedrigste Quote. In Duisburg waren es gerade einmal 18,4 Prozent - was im NRW-Vergleich den vorletzten Platz bedeutet.

Spitzenreiter ist im übrigens Coesfeld mit einer Quote von 40,9 Prozent. Es folgt der Kreis Münster, wo 40.6 Prozent der Unter-Dreijährigen in Betreuung sind. (tica, dpa)

