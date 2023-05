In der Hafenstadt Sewastopol auf der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim ist ein Treibstofflager in Brand geraten. Nach Angaben des von Moskau eingesetzten Gouverneurs Michail Raswoschajew wurde das Feuer durch einen Drohnenangriff verursacht.

Russland hat die Ukraine in der Nacht zum Montag massiv beschossen. Zahlreiche Menschen wurden verletzt – darunter auch Kinder.

Es ist kurz nach halb sieben Uhr morgens, als die Sirenen in Odessa Entwarnung geben. In den Stunden davor herrscht in der gesamten Ukraine Luftalarm. Wieder einmal, wie so häufig in diesen Tagen, in denen sich die Hinweise verdichten, die lange erwartete ukrainische Gegenoffensive könne unmittelbar bevorstehen. Diese Nacht verläuft vergleichsweise glimpflich. Es gibt keine Toten.

Zwei russische Tu-160- und neun Tu-95-Bomber feuern in dieser Nacht nach ukrainischen Angaben 18 Marschflugkörper ab. 15 können von der ukrainischen Luftabwehr abgefangen werden. Die vom Westen gelieferten Systeme wie das deutsche IRIS-T arbeiten präzise, immer seltener gelingt es den russischen Angreifern, ihre Raketen in die anvisierten Ziele zu jagen.

Ukraine: Mindestens 25 Menschen sind bei dem Luftangriff verletzt worden

In Pawlohrad etwa 75 Kilometer östlich von Dnipro schlagen jedoch um kurz vor Mitternacht Geschosse ein. Sie treffen eine Fabrik und ein Wohnviertel, die Explosionen beschädigen mehrere Dutzend Häuser und sechs Schulen. 25 Menschen werden verletzt, darunter drei Kinder. Zuletzt war die Großstadt Mitte Februar attackiert worden, damals starb ein Mensch. Auch im Landkreis habe es weitere Einschläge gegeben. So seien in einem Dorf fast 40 Wohnhäuser beschädigt worden. Sieben Raketen habe die Flugabwehr abgefangen, fügte er hinzu.

Tags zuvor haben die Menschen in Uman im Zentrum der Ukraine Abschied genommen von einigen der Opfer des russischen Luftangriffs vom frühen Freitagmorgen, bei dem zwei Raketen ein neunstöckiges Wohnhaus getroffen und 23 Menschen getötet hatten, unter ihnen sechs Kinder. (mit dpa)

