Berlin Der Chef der Söldnertruppe Wagner hat Russland vorgeworfen, seine Einheiten angegriffen zu haben – und mit Gegenmaßnahmen gedroht.

Der Machtkampf zwischen dem Chef der russischen Privatarmee Wagner, Jewgeni Prigoschin, und der russischen Militärführung eskaliert. Nun hat der Wagner-Chef Moskau einen Angriff auf seine Söldner-Einheiten vorgeworfen. Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu habe Wagner-Lager im Hinterland mit Artillerie, Hubschraubern und Raketen angreifen lassen, sagte Prigoschin in einer am Freitag von seinem Pressedienst auf Telegram verbreiteten Sprachnachricht. Er habe 25.000 Männer unter Befehl, die nun aufklären würden, warum solch eine Willkür im Land herrsche. "Wer versucht, uns Widerstand zu leisten, den werden wir als Bedrohung betrachten und sofort töten", drohte Prigoschin.

Prigoschins Angaben nach ist Schoigu extra an die nahe der ukrainischen Grenze gelegene Millionenstadt Rostow-am-Don gekommen, um die Operation zur Vernichtung Wagners zu leiten. "Um 21.00 Uhr ist er geflohen – feige wie ein Weib – um nicht zu erklären, warum er Hubschrauber hat abheben und Raketenschläge durchführen lassen, um unsere Jungs zu töten. Dieses Biest wird aufgehalten", so Prigoschin. Er sprach von einer "großen Anzahl" an Toten, nannte aber keine genaue Zahl der angeblich bei dem Schlag getöteten Söldner.

FSB ermittelt wegen Militärputsch gegen Prigoschin

Das Verteidigungsministerium hat die Vorwürfe umgehend zurückgewiesen. Alle Anschuldigungen seien falsch und eine "Provokation", hieß es in einer am Abend verbreiteten Erklärung des Ministeriums. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Interfax ermittelt der russische Geheimdienst FSB wegen versuchten Militärputsches gegen Prigoschin. Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte, Präsident Wladimir Putin sei über den Fall informiert.

Zuvor hatte Prigoschin die offiziellen russischen Kriegsgründe infrage gestellt. Russland sei vor Kriegsbeginn im Februar 2022 überhaupt nicht durch die Ukraine gefährdet gewesen, sagte Prigoschin in einem ebenfalls am Freitag veröffentlichten Video – und widersprach damit den russischen Propaganda-Behauptungen. Die angeblich "wahnsinnige Aggression" vonseiten Kiews und der Nato habe es so nie gegeben, so der Wagner-Chef.

"Das Verteidigungsministerium versucht, den Präsidenten und die Öffentlichkeit zu täuschen", sagte Prigoschin, der sich bereits seit Monaten in einem internen Machtkampf mit Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu befindet. "Die militärische Spezial-Operation wurde aus ganz anderen Gründen begonnen."

Wagner-Chef: Russische und prorussische Oligarchen hätten sich Vorteile vom Krieg erhofft

Dann fügte der berüchtigte Söldnerchef hinzu: "Der Krieg war notwendig, damit Schoigu den Titel eines Marschalls erhält. (...) Und nicht, um die Ukraine zu demilitarisieren und zu denazifizieren." Außerdem hätten sich russische und prorussische Oligarchen Vorteile von dem Krieg erhofft, sagte Prigoschin.

Seitdem Russland die Ukraine überfallen hatte, rechtfertigte es seinen brutalen Krieg immer wieder mit der Propaganda-Behauptung, das Nachbarland von angeblichen "Neonazis" zu befreien. Ein weiterer Kriegsvorwand ist die durch nichts belegte Behauptung, Kiew hätte Moskau mithilfe der Nato angreifen wollen.

Einmal mehr machte Prigoschin, dessen Kämpfer zuletzt an der Eroberung der ostukrainischen Stadt Bachmut beteiligt waren, der regulären russischen Armee auch schwere Vorwürfe mit Blick auf die laufende ukrainische Gegenoffensive. Die täglichen Erfolgsmeldungen über angeblich abgewehrte ukrainische Offensiven seien "kompletter, totaler Unsinn". Das Verteidigungsministerium in Moskau äußerte sich wie üblich nicht zu Prigoschins Vorwürfen. (csr/dpa)

