Überwältigende Resonanz auf Spendenaktion für Flutopfer

Essen. Nach dem Aufruf von Caritas und WAZ zu Spenden für die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe haben sich mehr als 10.000 Menschen gemeldet.

Vor genau einer Woche haben wir auf unserer Titelseite gemeinsam mit der Caritas zur Spendenaktion „WAZ hilft Flutopfern“ aufgerufen. Natürlich hofften wir, dass sich viele von Ihnen an der Aktion beteiligen würden. Mit dieser überwältigenden Resonanz haben wir aber, ehrlich, nicht gerechnet: Mehr als 10.000 Menschen haben in den ersten Tagen gespendet, von einer kleinen Summe bis hin zu Einzelspenden von 15.000 Euro! Alle haben geholfen, jeder so, wie es seine Finanzen zulassen. Und jeder Euro zählt!

Mit den Großspenden der RAG- und der Brost-Stiftung sind derzeit insgesamt über drei Millionen Euro zusammengekommen. Dies ist ein sensationelles Ergebnis, für das wir uns schon jetzt bedanken möchten. Aber: Unsere Aktion geht weiter, jeder kann noch helfen.

Die Caritas wird die Hilfszahlungen an die Opfer sehr sorgfältig prüfen und nach Bedürftigkeit vornehmen. Darauf hat sie in dieser Woche deutlich hingewiesen. Denn das Spenden-Ergebnis basiert auf einem großen Vertrauen Ihrerseits. Auch deshalb werden wir in den nächsten Tagen regelmäßig berichten, wofür das Geld verwendet wurde. Nochmals herzlichen Dank! Spenden bitte an: Caritas, Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe, IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02, Verwendungszweck: Funke hilft - CY00899

