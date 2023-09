Tipps für Eltern: Die Kinderredaktion lädt zum Gespräch ein

Unsere Kinderredaktion: Corinna Zak, Katrin Martens (Leitung) und Friederike Bach (v.l.) erklären auch schwierige Themen so, dass Kinder sie verstehen.

Wie erklärt man Kindern das Weltgeschehen? Beim Treffen mit unserer Kinderredaktion gibt es viele Tipps für den Familienalltag. Jetzt anmelden!

Fällt es Ihnen manchmal schwer, mit Ihren Kindern oder Enkeln über das Weltgeschehen zu sprechen? Damit sind Sie nicht allein! Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine, geraten viele Eltern und Großeltern immer wieder an ihre Grenzen. Wie erklärt man etwas Bedrohliches, ohne Angst zu machen? Wie viele und welche Nachrichten können wir Kindern zumuten?

Antworten auf Ihre Fragen

Kaum jemand kann diese Fragen so gut beantworten wie unsere Kinderredaktion! Auf unserer täglichen Kinderseite und in unserer wöchentlichen Kinderzeitung CHECKY! erklären unsere Redakteurinnen Kindern jeden Tag altersgerecht das Weltgeschehen. Damit auch Sie die Profi-Tipps unserer Kinderredaktion nutzen können, haben sich die Redakteurinnen Katrin Martens, Corinna Zak und Friederike Bach etwas überlegt: Die Kinderredaktion lädt Sie zum „CHECKY! Elterngespräch“ ein!

In einer exklusiven Gesprächsrunde stellen unsere Redakteurinnen Ihnen Tipps und Tricks für den Familienalltag vor. Stellen Sie Ihre Fragen – an die Kinderredaktion und an eine Kinderpsychologin vom Jugendpsychologischen Institut Essen. Außerdem wollen wir ins Gespräch kommen: Erzählen Sie uns, wie Ihre Kinder Nachrichten wahrnehmen und wie Sie zuhause mit schwierigen Themen umgehen!

Selbstverständlich sind nicht nur Eltern zum „CHECKY! Elterngespräch“ eingeladen. Auch Großeltern, Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher sind willkommen!

Jetzt für das CHECKY! Elterngespräch anmelden!

Das „CHECKY! Elterngespräch“ findet am Dienstag, 26. September um 18.30 Uhr in der FUNKE Zentrale statt (Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen). Die Kinderredaktion lädt alle ein, die im Alltag mit Kindern zu tun haben. Der Eintritt ist frei!

Hier können Sie sich für die Veranstaltung anmelden.



