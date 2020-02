Kinderbetreuung ist keine Privatsache. Kinderbetreuung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Lassen wir mal alle moralischen Argumente beiseite, dass Familien Unterstützung verdient haben, gibt es sehr nüchterne Erwägungen: Unser Wirtschaftssystem ist auf gut ausgebildete Fachkräfte angewiesen. Wir können es uns schlicht nicht leisten, Menschen, die arbeiten wollen, daran zu hindern, weil die Kosten für die Betreuung so hoch sind, dass sich das Arbeiten nicht lohnt. Und unsere Sozialkassen brauchen künftige Beitragszahler, deshalb müssen auch Kinderlose ein Interesse daran haben, dass Familien unterstützt werden. Daraus kann nur eines folgern: Die Elternbeiträge für die Kita müssen ganz abgeschafft werden, das System muss komplett über Steuern finanziert werden. Das ist ohnehin so angelegt, dass auch hier die gut verdienenden Eltern mehr zahlen müssen als ärmere. Die Last der Kinderbetreuung wird aber auf mehr Schultern verteilt. Wenn das schnell umgesetzt wird, dann muss auch der mehr als zehn Jahre alte schwere Fehler der schwarz-gelben Rüttgers-Regierung nicht mehr korrigiert werden: Dass die landeseinheitliche Beitragsstaffel damals gekippt wurde, hat das Ungleichgewicht zwischen den Städte nur verschärft. Ärmere Kommunen müssen besser verdienende Eltern stärker zur Kasse bitten und vertreiben sie damit. Ein Teufelskreis.