Südwestfalen wegen 5G sauer auf Minister Scheuer

Ein breites Bündnis aus Wirtschaft und Politik in Südwestfalen wirft Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) vor, die Region beim Aufbau des neuen Mobilfunkstandards 5G zu benachteiligen und bei Förderprogrammen nicht zu berücksichtigen. Scheuers Ministerium, das auch für die digitale Infrastruktur zuständig ist, hatte Südwestfalen bei einem 5G-Innovationswettbewerb eine Abfuhr erteilt und auch bei einem anderen Projekt nicht unterstützt.

„Diese Ablehnung hat in den fünf Kreisen, wie auch in der Wirtschaft, für deutliches Unverständnis und Verärgerung gesorgt“, heißt es in einem Brief, den die Südwestfalen-Agentur nach Berlin geschickt hat. Zu den Unterzeichnern zählen die fünf südwestfälischen Landräte, die Arbeitgeberverbände, die Industrie- und Handelskammern und die Handwerkskammern der Region sowie Arndt Kirchhoff, Präsident des NRW-Unternehmerverbandes.

Die Begründung in Scheuers Ablehnungsbescheid sei nicht nachvollziehbar, kritisieren die Spitzen von Politik und Wirtschaft. Darin sei von einer „zu großen Breite thematischer Anwendungsgebiete“ die Rede, „außerdem erscheint das Projektgebiet zu groß für eine realistische Umsetzung im Rahmen des 5G-Innovationsprogramms“.

„Deutliches Signal nach Berlin geschickt.“

„Gerade vom Bund hätten wir uns ein Förderprogramm erwartet, dass die Untersuchung in einer größeren thematischen Breite und auf einer größeren Fläche erlaubt hätte“, kontern die Unterzeichner nun. Dass sich Kommunen oder Regionen darüber beschweren, bei einem Förderprogramm nicht zum Zuge gekommen zu sein, ist eher ungewöhnlich.

„Wir haben ein deutliches Signal nach Berlin gesendet. Südwestfalen ist ein Rückgrat der deutschen Industrie. Gerade für die Wirtschaft ist im weltweiten Wettbewerb eine moderne Daten- und Technologie-Umgebung unabdingbar, wenn sie ihre Potenziale weiter nutzen und aufrechterhalten will“, sagte Dr. Karl Schneider, Landrat des HSK und derzeit Aufsichtsratsvorsitzender der Südwestfalen-Agentur.

Schneider ist sich bewusst, dass der Brief den Minister nicht umstimmen wird, ihn aber für zukünftige Förderprogramme sensibilisieren könnte. „In Südwestfalen lebten gut 1,5 Millionen Menschen. Es geht um unsere Zukunft und unsere Arbeitsplätze“, sagte der Landrat dieser Zeitung. Unabhängig von Scheuer werde die Region eigene Mittel zum Ausbau des modernen Mobilfunks mobilisieren. „Wir stecken den Kopf nicht in den Sand.“