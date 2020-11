In 65 Jahren war die Bundeswehr im zivilen Alltag selten so präsent wie in der Corona-Krise. 6900 Soldaten und Angestellte sind im Kampf gegen den unsichtbaren Feind im Einsatz. „Es tut gut zu sehen, wie sehr wir uns in diesen Zeiten auf die Bundeswehr verlassen können“, würdigte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag bei einem Gelöbnis im Park von Schloss Bellevue. Am 12. November 1955 waren die Streitkräfte gegründet worden.

Truppe hilft in Gesundheitsämtern, Altenheimen und beim Transport

4486 Soldaten und Angestellte unterstützen 302 Gesundheitsämter. Sie helfen bei der Verfolgung der Kontakte von Infizierten oder bei der Entnahme von Abstrichen an Teststationen . Es gibt kein Bundesland, das auf dieses Reserveheer verzichten will.

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Die Truppe steht bereit, solange sie Personal und Material dafür hat und „solange wir gebraucht werden“, so Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). Insgesamt liegen 378 Anträge auf Amtshilfe vor. In Berlin sind 396 Soldaten in elf Gesundheitsämtern im Einsatz.

Darüber hinaus hilft die Truppe mit 113 Frauen und Männern in zwölf Altenheimen aus, unter anderem in Sachsen und Schleswig-Holstein. 175 Soldaten wurden für Sars-CoV-2-Tests an Reiserrückkehrern abgestellt. Die Bundeswehr lagert und transportiert medizinisches Material für das Gesundheitsministerium und kommt zugleich Hilfsersuchen von Partnerstaaten nach. Eine Reihe von Krankentransporten aus Italien und Frankreich wurden von ihr abgewickelt.

RKI: Müssen Beschränkungen "noch viele Monate" durchhalten RKI- Müssen Beschränkungen noch viele Monate durchhalten

Bundeswehr wird in der zweiten Welle zu einem wichtigen Stützpfeiler

5000 Soldaten sind jeden Tag an vorderster Front gegen Corona im Einsatz. Weitere 1900 helfen bei Planung und Logistik oder stehen als Ablösung im Schichtdienst bereit. Zuletzt hatte der Inspekteur der Streitkräftebasis, Martin Schelleis , angekündigt, das Corona-Kontingent von 15.000 auf 16.000 aufzustocken. Lesen Sie hier : Europol warnt vor Betrug mit Corona-Schutzprodukten

Die Truppe hat in der zweiten Welle ihre Unterstützungsleistungen ausgebaut, um der wachsenden Nachfrage aus den Ländern gerecht zu werden.

Sobald ein Impfstoff zugelassen ist und auf den Markt kommt, wird man bei der Verteilung „ohne die Mithilfe der Bundeswehr nicht klarkommen“, ist der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach überzeugt. Irgendwann wird die Bundeswehr für ihre Amtshilfe auch Rechnungen ausstellen, dem Vernehmen nach großzügig und vor allem nicht jetzt.

Corona – Mehr Infos zum Thema