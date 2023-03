SPD: Thomas Kutschaty ist als NRW-Parteichef zurückgetreten

Essen. SPD-Politiker Thomas Kutschaty hat seinen Rücktritt als Landesvorsitzender erklärt. Ihm fehle die Rückendeckung aller Gremien der Partei.

Thomas Kutschaty hat in einer Telefonkonferenz mit dem NRW-Landesvorstand am Donnerstagvormittag seinen Rücktritt als Landesvorsitzender der NRW-SPD erklärt. Kutschaty habe dabei die letzten Wochen noch einmal Revue passieren lassen und fühle sich nicht mehr in der Lage, sein Amt weiter auszuüben, hieß es aus informierten Kreisen.

Auf einer Pressekonferenz am Mittag bestätigte der 54 Jahre alte Rechtsanwalt aus Essen seinen Rücktritt: "Die Partei steht vor großen Herausforderungen", sagte er mit Blick auf die Wahlanalyse der SPD nach der herben Schlappe bei der NRW-Landtagswahl. "Dafür braucht man als Vorsitzender die Rückendeckung aller Gremien der Partei. Ich sehe ein, dass es dazu unterschiedliche Auffassungen gibt", begründete Kutschaty seinen Rückzug.

Kutschaty stand nach umstrittener Personalie unter Druck

Am Mittwoch hatte Kutschaty im eigenen Parteipräsidium einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Er wollte die Bonner Juristin Magdalena Möhlenkamp als neue Generalsekretärin nominieren. Doch die Parteiführung lehnte den Vorschlag einstimming ab.

Der Vorschlag, die unbekannte Möhlenkamp zur Generalsekretärin machen zu wollen, sei „ein verzweifelter, nicht abgestimmter Alleingang, mit dem Thomas Kutschaty krachend gescheitert ist“, hatte Mahmut Özdemir, Bundestagsabgeordneter aus Duisburg und Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium im Gespräch mit der Redaktion gesagt.

Lesen Sie hier mehr zum Thema:

Kutschaty war bei der NRW-Landtagswahl mit seiner Spitzenkandidatur an Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) gescheitert. Allerdings wollte er ursprünglich beim Landesparteitag am 6. Mai in Münster für weitere zwei Jahre an der Spitze der NRW-SPD antreten. Direkt nach der Wahl hatte ihn die Landtagsfraktion noch als Vorsitzenden im Amt bestätigt. Kutschaty ist zudem stellvertretender SPD-Bundesvorsitzender.

Landtagswahl in NRW war 2022 Tiefpunkt für die SPD

Die Sozialdemokraten in NRW waren bei der Landtagswahl Mitte Mai 2022 auf einen historischen Tiefstand von 26,7 Prozent (2017: 31,2) abgesackt. NRW wird von einer schwarz-grünen Koalition regiert, davor war es ein Bündnis von CDU und FDP. (mit dpa)

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ausgeh-Tipps und Neuigkeiten aus der Szene im Revier: Hier kostenlos für den WAZ-Gastro-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik