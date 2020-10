SPD-Querelen SPD-Machtkampf: Kutschaty will Parteichef Hartmann kippen

Düsseldorf. Der Machtkampf in der gebeutelten NRW-SPD bricht offen aus: Thomas Kutschaty will sich im November um den Parteivorsitz bewerben.

Der Chef der SPD-Landtagsfraktion, Thomas Kutschaty, will neuer Vorsitzender der nordrhein-westfälischen SPD werden. Kutschaty werde am 14. November beim Landesparteitag für den SPD-Parteivorsitz kandidieren. Das wurde am Donnerstag aus Parteikreisen bekannt.

Die Macht- und Führungsfrage schwelt schon lange im größten deutschen SPD-Landesverband. Und seit der Kommunalwahl, die für die SPD mit weiteren Verlusten einherging, steht der amtierende NRW-SPD-Vorsitzende Sebastian Hartmann enorm unter Druck.

Doch auch Kutschaty, der Oppositionsführer im Landtag ist und NRW-Justizminister war, geht allerdings arg gerupft aus der Kommunalwahl hervor: Er ist Vorsitzender der SPD Essen, die einst unangefochten die Geschicke dieser Stadt lenkte, dann aber schwächelte und bei der Ratswahl 2020 nur noch knapp 25 Prozent erreichte. Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) gewann in der einstigen SPD-Hochburg sogar gleich im ersten Wahlgang.

Eine Doppelspitze ist möglich - aber nur mit einer Frau

Hartmann hatte ebenfalls angekündigt, erneut für eine Kandidatur für den Parteivorsitz des mitgliederstärksten SPD-Landesverbands bereitzustehen. Der SPD-Bundestagsabgeordnete ist seit 2018 Landesparteichef. Die SPD hatte bei den Kommunalwahlen in NRW hohe Verluste hinnehmen müssen und ihr schlechtestes Ergebnis bei Kommunalwahlen überhaupt eingefahren.

Möglich in der NRW-SPD wäre auch eine Doppelspitze nach dem Vorbild der Bundes-SPD. Der Landesvorstand werde einen entsprechenden Antrag für den Landesparteitag im November vorlegen, hatte Hartmann gesagt. Die Doppelspitze müsste aber mit einem Mann und einer Frau besetzt werden. Hartmann hatte zugleich klargemacht: „Ich stehe als Landesvorsitzender weiter zur Verfügung.“ Er hatte aber auch betont: „Wir schulden den Wahlkämpfern die Einheit der Partei.“ (dpas)