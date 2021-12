Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat für ein Ja seiner Partei zum Koalitionsvertrag für ein Ampel-Bündnis mit FDP und Grünen im Bund geworben. "Lasst uns mehr Fortschritt wagen", sagte er in Berlin auf einem Sonderparteitag.

Berlin. Die SPD-Delegierten haben auf ihrem Parteitag dem Koalitionsvertrag zugestimmt. Nun stehen noch die Zusagen von Grünen und FDP aus.

Die SPD hat mit deutlicher Mehrheit für eine Ampel-Koalition mit Grünen und FDP gestimmt. 9598 Delegierten stimmten am Samstag für den Koalitionsvertrag, sieben Delegierte stimmten dagegen, drei enthielten sich. Damit fiel das Votum mit 98,8 Prozent eindeutig aus.

"Wir haben jetzt die Chance: Ein Aufbruch kann für Deutschland stattfinden", sagte der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz. Die Zustimmung der SPD galt als Formsache.

Ampel-Koalition: Grüne und FDP müssen noch zustimmen

Nun müssen noch die Grünen und die FDP die Ampel-Koalition absegnen, damit diese in der kommenden Woche ihre Arbeit antreten kann. Die FDP hat dafür einen Sonderparteitag für den Sonntag einberufen, bei den Grünen soll am Montag das Ergebnis einer Mitgliederbefragung verkündet werden.

Auch bei Grünen und FDP sind dabei aber keine Überraschungen zu erwarten. "Nun machen wir uns an die Arbeit", kommentierte Scholz das Ergebnis der SPD. Die SPD hatte sich im Koalitionsvertrag unter anderem mit der Forderung nach einem höheren Mindestlohn, aber auch einem ambitionierten Plan für den Wohnungsbau durchgesetzt. "Ich bin wahnsinnig stolz auf das, was wir da gemeinsam verhandelt haben", sagte der designierte SPD-Chef Lars Klingbeil.

SPD: Wer wird Minister?

Offen ist nach wie vor, wer neben Bundeskanzler Olaf Scholz die Sozialdemokraten als künftige Ministerinnen und Minister in der Regierung vertreten wird. Während FDP und Grüne ihre Posten bereits besetzt haben und sogar schon Entscheidungen über die jeweiligen Staatssekretärinnen und Staatssekretäre gefällt wurden, hält sich die SPD weiter bedeckt.

Erst am Montag wird mit einer Benennung der künftigen Ministerinnen und Minister für Arbeit und Soziales, Gesundheit, Inneres, Verteidigung, wirtschaftliche Entwicklung sowie den Kanzleramtsminister gerechnet. Olaf Scholz hatte zuletzt zugesagt, sein Kabinett mit gleich vielen Frauen wie Männern besetzen zu wollen.

Überschattet worden war der Parteitag von einem Vorfall am Freitagabend. Rund 30 radikale Gegner der Corona-Maßnahmen waren mit Fackeln und Plakaten vor das Privathaus von Sachsens Sozial- und Gesundheitsministerin Petra Köpping, die auch als Kandidatin für das Amt der Bundesgesundheitsministerin gilt, gezogen. Die Aktion war von der SPD auf dem Parteitag scharf kritisiert worden. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hatte in seiner Parteitagsrede eine "Antwort in der vollen Härte des Rechtsstaats" gefordert. (dpa/afp/tki)

Jetzt im Sonderangebot: Sechs Monate lang alle WAZplus-Artikel lesen - für nur 5 Euro. Hier geht's zum Angebot.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik