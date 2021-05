Archivbild. Der 8. Mai muss zu einem „Tag gegen Rassismus, Ausgrenzung und Diskriminierung in jeglicher Form“ werden, fordert SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty im NRW-Landtag.

2. Weltkrieg NRW-SPD fordert Feiertag für „Tag der Befreiung“ am 8. Mai

Düsseldorf. Zum 76. Jahrestag des Kriegsendes fordert die NRW-SPD, den 8. Mai zu einem Feiertag zu machen. Auch online läuft eine Petition mit diesem Ziel.

Der nordrhein-westfälische SPD-Vorsitzende Thomas Kutschaty fordert, den Jahrestag des Kriegsendes (8. Mai 1945) bundesweit zum gesetzlichen Feiertag zu machen. „Wir müssen den 8. Mai zu einem Tag gegen Rassismus, Ausgrenzung und Diskriminierung in jeglicher Form machen“, sagte Kutschaty am Freitag in Düsseldorf.

„76 Jahre, nachdem die Menschheit vom NS-Regime befreit wurde, nimmt die rechte Gewalt zu, Rassismus soll salonfähig gemacht werden und Nationalisten sitzen wieder in unseren Parlamenten. Ich finde, das ist beschämend und eine Verhöhnung der Opfer des Zweiten Weltkriegs“, sagte Kutschaty. Ein Feiertag am „Tag der Befreiung“ stärke das kollektive Gedächtnis und fördere den Kampf gegen Extremismus.

Holocaust-Überlebende fordert „Bruch mit den NS-Kontinuitäten“

Unterdessen haben bis dato nach Angaben des Portals Change.org mehr als 125.000 Menschen eine Online-Petition unterzeichnet, die ebenfalls fordert, den 8. Mai zum Gedenktag (externer Link) auf die Kalender in Deutschland zu bringen. Die Petition sei von der Holocaust-Überlebenden Esther Bejarano initiiert worden, zusammen mit der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes-Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA), teilte Change.org mit.

Die 1924 geborene Bejarano wird mit den Worten zitiert: „Es gab nie eine Stunde null – alte Nazis bauten die Polizeibehörden, das Militär und viele Behörden in der Bundesrepublik auf. Es ist beschämend, dass heute noch neofaschistische Netzwerke in diesen Strukturen existieren können. Um diesen Bruch mit den NS-Kontinuitäten auszudrücken, brauchen wir endlich einen Feiertag am 8. Mai.“ (dpa/Red.)

