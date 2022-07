Berlin Auf einem Sommerfest der SPD sind mehrere Frauen mit K.o-Tropfen attackiert worden. Bundeskanzler Olaf Scholz war ebenfalls anwesend.

Frauenfeindlicher Angriff bei einem SPD-Fest: Auf einer Sommerfeier der Bundestagsfraktion sind laut einem Bericht des "Tagesspiegel" mehrere Frauen mit K.o-Tropfen attackiert worden.

SPD-Fraktionsgeschäftsführer Mathias Martin spricht in einem Brief an die Abgeordneten von einem "ungeheuerlichen Vorgang". Die Fraktion habe den Vorfall "sofort bei der Bundestagspolizei gemeldet". Das Schreiben lag auch der Deutschen Presse-Agentur vor. "Wir empfehlen möglichen weiteren Betroffenen, dies unverzüglich bei der Polizei zur Anzeige zu bringen", hieß es darin.

Katja Mast, Erste Parlamentarische Geschäftführerin der Fraktion, kündigte Aufklärung an: "Wir sind alle entsetzt und werden alles in unserer Macht stehende tun, um diesen unglaublichen Vorgang aufzuklären."

Auch sie riet den Betroffenen, Anzeigen zu erstatten. Die Fraktionsführung sei für die Betroffenen jederzeit ansprechbar.

K.o.-Tropfen bei SPD-Fest: Hinweise auf acht Betroffene

Der "Tagesspiegel" zitierte auch aus einem parteiinternen Chat, in dem von acht Betroffenen die Rede war. Ein Fall sei durch einen Test bestätigt und Anzeige gegen Unbekannt gestellt worden. Weitere Details gab es zunächst nicht.

Das Sommerfest fand am Mittwoch am Kanzleramt in Berlin statt, neben SPD-Abgeordneten und Mitarbeitern im Bundestag und den Wahlkreisen nahm auch Bundeskanzler Olaf Scholz daran teil. Insgesamt waren laut „Tagesspiegel“ rund 1000 Gäste bei dem Hoffest - wegen der Corona-Pandemie deutlich weniger als in der Vergangenheit üblich. (pcl/dpa)

