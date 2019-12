So verbringen deutsche Soldaten im Ausland Weihnachten

Die Geschenke sind mit der Post unterwegs. Ohne Gewähr ist die Weihnachtsstimmung. Ein weihnachtliches „Feeling“ kann Obermaat Verena K. noch nicht feststellen. „Man kann hier bei 23 Grad in der Sonne noch im T-Shirt rumlaufen“, erzählt die 25-jährige Soldatin aus dem Raum Hannover. Weiße Weihnachten wird sie nicht erleben. Nicht in Limassol auf Zypern.

Es gebe Zeiten, wo man Heimweh habe. Weihnachten sei so eine Zeit, meint Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). Dann von der Familie getrennt zu sein, „ist eine besondere Härte“. Das muss sie nicht Danny S. erzählen. In der Nacht ist er Vater geworden. Um 1.53 Uhr kam das Baby in einer Klinik in Nordrhein-Westfalen zur Welt – einige Tausend Kilometer entfernt.

Die letzten Minuten hat der Soldat immerhin auf Facetime verfolgt. Die Schwiegermutter hat die Geburt mit dem Handy live gefilmt. Im Normalfall wird der 31-jährige Oberstabsgefreite das Mädchen erst Mitte Februar sehen. „Natürlich ist das hart“, sagt er. Sie wisse nicht, was schlimmer sei, „dabei zu sein oder nicht dabei zu sein“, bemerkt seine Ministerin.

Operationsgebiet erstreckt sich über 200 mal 80 Kilometer

Die zwei Soldaten erledigen ihren Dienst auf der Korvette „Ludwigshafen am Rhein“ – Heimathafen Rostock – mit insgesamt 63 Seeleuten unter dem Kommando von Kapitän Philipp Wohlrab. Anders als viele ihrer Vorgänger, die es zum Truppenbesuch vor Heiligabend nach Afghanistan zog, entschied sich AKK „bewusst“ für das Kontingent der Marine im Mittelmeer; für einen Einsatz, über den zu Hause „relativ wenig gesprochen wird“.

Die Korvette „Ludwigshafen am Rhein“ patrouilliert im Mittelmeer. Foto: imago images / BildFunkMV

Das mag daran liegen, dass die Mission 13 Jahre andauert und als risikoarm gilt. Bei „Unifil“ patrouilliert die Marine im Mittelmeer vor der libanesischen Küste im Auftrag der Uno, was man schon an der Farbe der Barette der Soldaten erkennt: Sie sind hellblau.

Das deutsche Mandat endet am 30. Juni 2020. 300 Soldaten hat der Bundestag bewilligt. Tatsächlich sind es aktuell rund 130. Sie sollen die libanesische Marine ausbilden sowie ertüchtigen und vor allem den Waffenschmuggel von See her unterbinden. Der multinationale Verband der Uno hat seit 2006 etwa 99.669 Schiffe kontrolliert, fast jedes zehnte wurde an die libanesischen Behörden zur Inspektion geleitet.

Inzwischen kommt der Waffenschmuggel „weniger über den Seeweg“, erläutert Fregattenkapitän Sieghart Tuffert, der deutsche Kontingentführer. Das Operationsgebiet erstreckt sich über 200 mal 80 Kilometer. „Viermal so groß wie das Saarland“, sagt Tuffert. Ein passender Maßstab.

Weihnachtsbaum im Materiallager

Zum Verband gehören fünf bis acht Kriegsschiffe auch aus Staaten wie Brasilien, Indonesien, Malaysia, Türkei und Griechenland. Früher haben sich die deutschen Schiffe regelmäßig abgewechselt. Inzwischen bleibt jedes Boot ein Jahr lang im Mittelmeer. Alle vier Monate wird nur die Besatzung gewechselt. Das ist einfacher und billiger. Viele Soldaten bedauern das.

Man unterschätzt, wie stark die Bindung zum „eigenen“ Schiff sein kann. Zur Besatzung kommen noch jene Militärs hinzu, die in Limassol und im Libanon stationiert sind, wo die Uno seit 1978 den Waffenstillstand an der 121 Kilometer langen „Blue Line“ zwischen Israel und Libanon überwacht.

18 Jahre in Afghanistan – Warum die Bundeswehr weiter bleibt

In Limassol, gleich am Pier, hat die Bundeswehr ihr Lager aufgeschlagen. In einem Zelt, das sonst als Materiallager dient, hat die Marine Biertische in drei Reihen angeordnet. Direkt am Eingang ist ein großer Weihnachtsbaum aufgestellt, geschmückt mit Uno-blauen Kugeln. An einem kleinen Stand daneben wird Glühwein ausgeschenkt, zu essen gibt es Erbsensuppe mit Einlage, inklusive einer Variante für Vegetarier.

Die Seeleute stehen stellvertretend für die insgesamt 3200 deutschen Soldaten auf Auslandsmissionen. Irak, Kosovo, Afghanistan, Zypern – die Eindrücke von vielen Reisen ähneln sich. Überall sind die Deutschen willkommen. Sie gelten als eher zurückhaltend und bringen Geld ins Land, hier ein Krankenhaus bei den Kurden im Nordirak, dort eine Kette von neun Radarstationen wie im Libanon.

Die Logik der Einsätze: Rein geht es immer – raus nimmer

Über den politischen Rahmen machen sich Soldaten nicht täglich Gedanken. Der Einsatz ist das, wofür sie ausgebildet wurden. Sie haben gelernt, „in der Lage“ zu leben; vielleicht erleben sie dann am stärksten berufliche Erfüllung – und Kameradschaft. Lukrativ sind die Missionen auch. Auf Zypern bekommen sie fast 50 Euro am Tag als steuerfreie Zulage, in Afghanistan doppelt so viel.

Es sind weniger die Soldaten, die auf eine Exit-Strategie drängen. Im Gegenteil. Wenn man jetzt abziehe, sagen sie in Limassol, könne der Waffenschmuggel wieder attraktiver werden. Es gibt keinen Zweifel, dass sich AKK auch für die Fortsetzung dieses Mandats einsetzen wird. Im Kosovo ist die Bundeswehr seit 20 Jahren, in Afghanistan sind es 18 Jahre, bei „Unifil“ auch schon 13. Wenn die Brasilianer nächstes Jahr das Oberkommando abgeben, könnte der Stab sogar wieder auf die Bundeswehr übergehen. Es war nicht die letzte Weihnachtsfeier der Marine im Hafen von Limassol.