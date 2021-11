So kamen die Fahnder auf die Spur zu Adolf Eichmann

Essen. Die Fahndung nach Adolf Eichmann ist ein zeitgeschichtlicher Thriller. Lesen Sie, wie zwei Männer aus dem Revier den entscheidenden Tipp gaben

Jeder will alt werden aber kein will alt sein. So ist das. Marianne Koch, Ex-Filmstar und Ärztin, beschäftigt sich in ihrem neuen Buch „Alt werde ich später“ mit der Frage, wie man sich im Alter möglichst lange fit und jung halten kann. Walter Bau hat nachgelesen, warum gerade Einsamkeit im Alter ein wachsendes Problem ist.

Er organisierte während der Nazi-Herrschaft in Deutschland den Holocaust. Sechs Millionen Juden wurden ermordet, Adolf Eichmann kam zunächst davon - bis er in Argentinien aufgespürt wurde. Dietmar Seher hat recherchiert, wie zwei Männer aus dem Ruhrgebiet die entscheidenden Tipps gaben, um Eichmann zu fassen.

Der Schädlingsbekämpfer Volker Skor aus Essen liebt seinen Beruf. Davon erzählen humorvoll auch seine Bücher. Asgard Dierichs hat mit dem Mann gesprochen, der sich selbstironisch „Revierförster“ nennt.

Sie sagen von sich selbst, sie seien ein „rollender Schrottplatz“. Drei Gründer eines Start-ups aus Neuss zeigen, dass der Handel mit Altmetall nicht nur ein gutes Geschäft sein kann – sondern auch eine coole Sache. Tobias Appelt hat die „Schrottbienen“ besucht.

Von Roms Hafenstadt Civitavecchia über die Schmuckstücke Salerno und Amalfi hinunter bis nach Palermo: Ein prächtiger Törn mit der brandneuen Viermastbark „Sea Cloud Spirit“ führt die italienische Westküste entlang. Matthias Gretzschel war an Bord dabei.

Die ploppenden, bunten Pop-Its sind äußerst beliebt bei Kindern. Wir beleuchten die Frage, ob die Silikonteile sogar im Schulunterricht eingesetzt werden können.

Dazu das Neueste vom Sport: Berichte und Hintergründe zu den Samstagsspielen der Fußball-Bundesliga. Besteht Borussia Dortmund im Top-Spiel bei RB Leipzig? Kann der VfL Bochum gegen Hoffenheim den positiven Trend fortsetzen? Und wie geht Schalke 04 das wichtige Heimspiel gegen Darmstadt an?

