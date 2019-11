Berlin. Sind Sie schon einmal als alter weißer Mann bezeichnet worden? Unsere Kolumnistin schon. Hier rechnet sie mit der jungen Generation ab.

In letzter Zeit ist ja viel die Rede von alten weißen Männern. Jenen Typen, die als Synonym gelten für Menschen, die sich jovial und gönnerisch erheben über alles, was ihnen Macht nehmen könnte: Frauen, Ausländer, linkes Multi-Kultur-Milieu, Schwule, Feministinnen. Alten weißen Männern kommt der gepflegte Herrenwitz leicht über die Lippen, sie mögen Strukturen, in der sich die Zahnarztgattin wiederfindet und Vorzimmerdamen Kaffee kochen.