Schule nach den Herbstferien: Wieder Maskenpflicht in NRW

Ab Montag gilt an weiterführenden Schulen wieder eine Maskenpflicht im Unterricht . Für Grundschulen und den Offenen Ganztag ändert sich nichts.

Wie geht es nach den Herbstferien mit dem Schulbetrieb in NRW weiter? Auf einer Pressekonferenz haben Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) und Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Nachmittag verkündet, welche Pläne es für den Präsenz-Unterricht zum Schulstart gibt.

15.39 Uhr: Wie viel Geld aus dem Förderprogramm "Mobile Endgeräte für Schüler aus bedürftigen Familien" wurde bisher abgerufen? Scharrenbach: Bisher seien dafür von den Schulen rund 83 Millionen Euro abgerufen worden – insgesamt umfasst der Fördertopf 187 Mio. Euro.

15.37 Uhr: Diese Frage eines Journalisten sorgte für Lachen: Stehen die Lüftungsgeräte betroffenen Schulen schon beim Schulstart am Montag zur Verfügung? Scharrenbach schränkt das natürlich ein: Zuerst müsse das Kabinett das 50-Millionen-Euro-Paket in der ersten Schulwoche beschließen. Dann müssen die Schulleitungen die Geräte bestellen. Das dauere natürlich. Die Geräte kosten ab 3000 Euro – für größere Räume oder Sporthallen entsprechend mehr.

15.30 Uhr: Das Infektionsgeschehen in NRW zeige nicht, dass Schulen Hotspots seien, so Scharrenbach. Ab einer Inzidenz von 50 in der Stadt grundsätzlich Klassen in kleinere Gruppen zu teilen (so empfiehlt es das RKI) passe nicht zu ihrem Verständnis des Bildungsauftrags des Landes.

15.25 Uhr: Sind die Schulen darauf vorbereitet, im Notfall in den Fernunterricht zu wechseln? Ministerin Gebauer sagt ja. In einem Leitfaden sei genau definiert, wie Distanzunterricht stattfinden soll und kann. Zudem sei NRW sei das erste Bundesland, das Lehrkräfte mit Dienstrechnern ausstattet.

15.22 Uhr: Die Zahl der Coronafälle an Schulen sei gering, so Gebauer. Ein Beispiel: Bis letzte Woche seien 1,3 Prozent der Lehrkräfte (2084) in Quarantäne gewesen – nur 0,1 Prozent seien positiv getestet. Zudem hätten 98,1 Prozent der Schülerinnen und Schüler am Präsenzunterricht teilgenommen.

15.20 Uhr: Das Land hat bisher 30 Millionen Euro an Stornokosten für ausgefallene Klassenfahrten bezahlt.

15.18 Uhr: Zwar gehen die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) weiter, aber gutes Lüften und die wieder eingeführte Maskenpflicht seien vorerst ausreichend. Klassen in kleinere Gruppen aufzuteilen oder Schulen zu schließen sei vorerst nicht nötig.

15.16 Uhr: "Wenn wir das Unterrichtsgeschehen sichern wollen, müssen sich alle vorbildlich verhalten", mahnt Gebauer.

15.15 Uhr: Ab Montag gilt in allen weiterführenden Schulen in NRW wieder eine Maskenpflicht im Unterricht – vorerst bis zu den Weihnachtsferien. Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände müssen alle Lernenden ab der 5. Klasse einen Mund-Nase-Bedeckung tragen. Für Grundschulen gilt weiterhin: Die Kinder müssen keine Maske tragen, solange sie sich im Klassenverband im Unterrichtsraum aufhalten. Auch für den Offenen Ganztag gelten die bisherigen Regelungen weiter, heißt: Maske ist nicht nötig. Lehrkräfte müssen keine Maske tragen, solange sie im Unterricht einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten können.

15.13 Uhr: Schulen seien keine Pandemietreiber, so Gebauer. 98 Prozent aller Schülerinnen und Schüler seien bis zu den Ferien im Präsenzunterricht gewesen – nur 0,1 Prozent davon seien positiv getestet. Schulen seien sichere Orte, NRW müsse den Präsenzunterricht so lange wie möglich aufrechterhalten – schon allein, weil sie Schulen ein Stück Normalität bietet. Daher habe der Unterricht höchste Priorität.

15.11 Uhr: Ministerin Gebauer preist den neuen Leitfaden fürs Lüften der Klassenräume an, der gerade an alle Schulen gemailt worden sei. Darin heißt es etwa: Stoßlüften in der kompletten Pause. Dadurch sinke die Temperatur allenfalls um 3 Grad.

15.05 Uhr: Ina Scharrenbach informiert über die erste wichtige Säule im Kampf gegen Corona: das Lüften. 303 Kommunen haben nach der Befragung des Landes gemeldet: Alles ist in Ordnung! 39 Städte melden Probleme beim Lüften, teils nur in einzelnen Klassenräumen. Einige seien gar nicht zu lüften. Das Land will 50 Millionen Euro bereitstellen, um mobile Luftreinigungsgeräte anzuschaffen oder Lüftungen auszubauen. Die Vorgaben zum Lüften: Stoßlüften alle 20 Minuten, Querlüften wo immer es möglich ist, Lüften in allen Pausen.

Bislang schloss das Land einen neuen Schul-Lockdown aus

Bildungsforschende mahnen seit Tagen: Schulen müssen so lange geöffnet bleiben wie möglich – selbst wenn die Zahl der Corona-Infektionen in vielen Städten gerade höher ist als zu Beginn der Pandemie. Damals hatten die Infizierten-Zahlen zum Lockdown geführt. Zu massiv wären die Folgen einer erneuten Schul-Schließung. Nach den Sommerferien hatte die NRW-Landesregierung einen zweiten Lockdown bei Kitas und Schulen zum Tabu erklärt.

Als die Schule nach den Sommerferien wieder los ging, waren die Sorgen bei Lehrenden, Lernenden und Eltern groß. Aber inzwischen scheint klar: Schulen sind nicht die befürchteten Infektionsherde. Ein Forschungsteam der Uni Bonn hatte dazu Zahlen aus allen 16 Bundesländern verglichen – mit klaren Ergebnissen, die aber nicht komplett auf die kalte jahreszeit übertragbar seien, heißt es.