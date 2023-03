Eilmeldung Schießerei in Hamburger Kirche: Mehrere Tote und Verletzte

Hamburg In Hamburg sind nach Angaben der Polizei am Abend mehrere Menschen erschossen worden. Zudem gab es bei der Schießerei einige Verletzte.

Schock in Hamburg: Bei einer Schießerei in der Hansestadt sind am Donnerstagabend mehrere Menschen getötet und einige Personen verletzt worden. Die Polizei sprach von einer Großlage.

Nach ersten Informationen soll es sechs Tote und sieben Schwerverletzte geben. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot und dem SEK vor Ort. Aus dem ganzen Stadtgebiet wurden Streifenwagen zusammengezogen.

Die tödlichen Schüsse fielen gegen 21 Uhr in einer Kirche in Groß Borstel. Der oder die Täter sind Berichten zufolge flüchtig. Die Innenbehörde gab eine Warnmeldung heraus. Der Bereich ist großräumig abgesperrt. 17 Personen werden im Großraumrettungswagen von der Feuerwehr betreut.

Mehr in Kürze

