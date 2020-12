Schauplatz eines IS-Massakers: Eine Stadt liegt in Trümmern

Sechs Jahre ist es her, dass hunderte Jesiden dem IS zum Opfer fielen. Viele Menschen wollen in ihre Heimat zurückkehren - die NRZ will helfen.

Die Stadt Kodscho in der Shingal-Region liegt noch immer in Trümmern. Es ist sechs Jahre her, dass hier Hunderte Menschen einem der schlimmsten Massaker des „Islamischen States“ (IS) zum Opfer fielen. Kachi Amo Salo Awso verlor hier seine Brüder - und seine kleine Tochter Lara. Sie wurde nur zwei Monate alt.

Die NRZ hat Herrn Awso in die kleine Stadt im Nordirak begleitet. Er führt uns zu dem Gräberfeld vor der Schule des Dorfes mit mehr als 500 Tafeln, die aus der Erde ragen. Noch immer sind nicht alle Opfer identifiziert. Die Toten aus den Massengräbern sollen nun aber beerdigt werden.

Kachi Amo Salo Awso führt uns auch in die Ruinen seines Hauses, in dem er aufwuchs: „Ich will gerne noch mal hier wohnen, einen Job ausüben, Geld verdienen“, sagt er. Wie Herr Awso sehnen sich viele Jesiden danach, , zurückzukehren. Sie wollen ihre Häuser, ihre Leben wieder aufbauen. Viele befinden sich noch immer als Flüchtlinge in der autonomen Region Kurdistan, rund 100 Kilometer entfernt von ihrer Heimat.

Caritas Flüchtlingshilfe Essen will den Jesiden helfen