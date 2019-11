Scharrenbach: Bund soll Rechtsanspruch auf Ganztag kippen

Ganztagsschüler in einer Grundschule in Essen.

An Rhein und Ruhr. Die NRW-Kommunalministerin fordert den Bund auf, keine Schnellschüsse zu machen. Stattdessen brauche es einen „strukturierten Prozess“.

NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) hat den Bund aufgefordert, Pläne für den Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz in der Grundschule zu kippen. Anstatt „irgendwelche Schnellschüsse zu machen, um die große Schlagzeile zu bekommen“, solle der Bund sich in einem „strukturierten Prozess“ anschauen, welche Erfahrungen und Probleme es im Einzelnen in den Ländern gebe.