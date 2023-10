Sahra Wagenknecht wird wohl eigene Partei gründen

Linkenpolitikerin Wagenknecht will nun offenbar ihre eigene Partei gründen.

Berlin Linkenpolitikerin Sahra Wagenknecht will nun eine eigene Partei gründen. Offenbar will sie dies am Montag offiziell bekannt geben.

Noch-Linkenpolitikerin Sahra Wagenknecht wird wohl ihre eigene Partei gründen. Nach Informationen dieser Redaktion wird sie dies in der Bundespressekonferenz am Montag verkünden. Zuvor hatte der „Spiegel“ darüber berichtet.

Auf der Pressekonferenz, so heißt es, werde Wagenknecht die Gründung des Vereins „BSW – Für Vernunft und Gerechtigkeit e.V.“ vorstellen. Laut „Spiegel“ wurde „BSW“ kürzlich in ihrem direkten Umfeld aufgebaut, das Kürzel soll für „Bündnis Sahra Wagenknecht“ stehen. Laut dem Bericht werde Wagenknecht auf dem Termin in der Bundespressekonferenz zudem einen „klaren Ausblick“ auf die Parteigründung geben, für die der Verein dienen soll.

Mehr in Kürze.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ausgeh-Tipps und Neuigkeiten aus der Szene im Revier: Hier kostenlos für den WAZ-Gastro-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik