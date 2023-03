Wegen des Ukraine-Kriegs haben die Länder in Europa im vergangenen Jahr weitaus mehr Waffen importiert als noch 2021. Die Ukraine selbst stieg zum drittgrößten Waffenimporteur der Welt auf.

Länder in Europa importieren wegen Ukraine-Kriegs deutlich mehr Waffen

Länder in Europa importieren wegen Ukraine-Kriegs deutlich mehr Waffen

Berlin. Wie Präsident Erdogan am Samstag mitteilte, haben sich Russland und die Ukraine auf eine Verlängerung des Getreideabkommens geeinigt.

Russland und die Ukraine haben sich auf eine Verlängerung des Getreideabkommens geeinigt. Das gab der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nun bekannt. „Nach Gesprächen mit beiden Seiten haben wir die Verlängerung des Abkommens, das am 19. März auslaufen sollte, zugesichert“, sagte der türkische Staatschef am Samstag in einer Fernsehansprache nur wenige Stunden vor dem Auslaufen des Abkommens. Angaben zur Dauer der Verlängerung machte Erdogan zunächst jedoch nicht.

Zuvor hatte Ankara erklärt, dass es auf eine Verlängerung um 120 Tage hoffe. Russland hingegen bestand auf einer Verlängerung um lediglich 60 Tage. Lesen Sie dazu: Getreideabkommen mit der Ukraine: Russland für Verlängerung

Russland und Ukraine: Getreide-Export gesichert

Das Getreideabkommen war im Juli unter Vermittlung der UNO und der Türkei unterzeichnet worden, um die sichere Ausfuhr von ukrainischem Getreide durch einen Schutzkorridor im Schwarzen Meer zu ermöglichen. Die Türkei hatte eine Schlüsselrolle dabei gespielt, das von der UNO unterstützte Getreideabkommen auf den Weg zu bringen. Das Abkommen galt zunächst für 120 Tage und wurde im November um weitere 120 Tage verlängert.

Nach UN-Angaben konnten bisher mehr als 24,1 Millionen Tonnen Getreide exportiert werden. Parallel zu dem Getreideabkommen wurde ein Abkommen geschlossen, das Russland - trotz Sanktionen - den Export von Dünge- und Lebensmitteln erlaubt. Moskau hatte wiederholt beklagt, diese Vereinbarung werde nicht umgesetzt. (afp)

Ukraine-Krise – Die wichtigsten News zum Krieg

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik