Berlin Im Fußball ist bekannt, dass Lippenleser die Gespräche auf der Trainerbank entschlüsseln. Ein Problem, das auch die Politik erreicht.

Dass Ex-Bundestrainer Jogi Löw das Spiel seiner Mannschaft gegen die USA bei der WM 2014 zeitweise „kacke“ fand, hätte die Öffentlichkeit eigentlich nicht erfahren sollen. Schließlich hängen auf der Seitenlinie keine Mikrofone, die die Gespräche – und verbalen Entgleisungen – der Öffentlichkeit preisgeben. Doch die gehörlose Lippenleserin Julia Probst entschlüsselte das Gefluche des Trainers und machte es bei Twitter öffentlich. Im Nachhinein war auf Fernsehbildern häufiger zu erkennen, dass Trainer hinter vorgehaltener Hand sprechen.

Während auf der Trainerbank „höchstens“ Taktiken besprochen werden, geht es auf einem anderen medialen Schauplatz um Staatsgeheimnisse. Denn auch auf der Regierungsbank im Deutschen Bundestag scheint die Gefahr von Lippenlesen akut. Etwa Wirtschaftsminister Robert Habeck lässt besondere Vorsicht walten, wenn er im Plenum des Bundestags mit Kabinettsmitgliedern über vertrauliche Dinge spricht. Dort werde das Geschehen häufig gefilmt, und es werde kolportiert, dass dann Lippen gelesen würden, sagte der Grünen-Politiker bei einer Veranstaltung des „RND.“

Robert Habeck: In Zeiten vieler Konflikte müssten bestimmte Gespräche vertraulich bleiben

Habeck reagierte damit auf ein Foto, das ihn zusammen mit Außenministerin Annalena Baerbock im Gespräch zeigt – die Hand über seinen Mund haltend. „Es ist tatsächlich so, dass ich dann im Bundestag hin und wieder so spreche, um zu verhindern, dass Lippen gelesen werden“, sagte Habeck. Es sei so, dass in einer Zeit mit vielen Konflikten darauf geachtet werden müsse, dass nicht alle verstehen könnten, was der Wirtschaftsminister und die Außenministerin vertraulich miteinander besprächen, sagte der Grünen-Politiker weiter.

Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck bespricht sich mit Außenministerin Annalena Baerbock auf einem Parteitag der Grünen. Die Hand hält er sich aus Angst vor Lippenlesern vor den Mund. Foto: Daniel Kubirski / picture alliance / Daniel Kubirski

Ein Problem, das sich Politikerinnen und Politiker bewusst ein sollten. Schließlich ist Lippenlesen auch in diesem Metier kein Novum. Nach eigenen Angaben wurde Lippenleserin Probst von vielen Medien angefragt, um zu entschlüsseln, was die damalige Kanzlerin Angela Merkel während ihres viel beachteten Zitteranfalls sagte. Öffentlich habe sie es jedoch nie gemacht, wie sie der „SZ“ sagte.

Habeck im Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz auf der Regierungsbank im Bundestag. Foto: Tobias Schwarz / AFP

Lippenleser will Charles‘ Gemecker bei Krönung erkannt haben

Im Gegensatz zum britischen Staatsoberhaupt: Bei der Krönung von König Charles im letzten Jahr hatten einige britische Fernsehsender Lippenleser engagiert, die den Blick hinter der Fassade entschlüsseln sollten. Einer von ihnen meinte eine Entgleisung des Monarchen ertappt zu haben. „Nie können wir pünktlich sein“, soll der König zu Frau Camilla gesagt haben, wie Sky News berichtete. „Ja, ich bin … Dies ist negativ. Immer ist irgendwas … Das ist langweilig“, so die Wortfetzen, die der Lippenleser denkt, erkannt zu haben.

