Das deutsche Rentensystem bleibt eine Dauerbaustelle. Nach zahlreichen Änderungen unter der letzten Bundesregierung plant auch die neue Ampel-Koalition weitere Reformen, um die Alterssicherung mittel- und langfristig zu stabilisieren.

Im Kern geht es dabei stets um die Frage, wie die Menschen im Ruhestand finanziell besser über die Runden kommen können. Bereits in der Vergangenheit hatte es hierzu mehrere Neuerungen gegeben. Denn schon jetzt ist klar, dass die Bezüge aus der gesetzlichen Rente in Zukunft schmaler ausfallen werden.

Hauptgrund ist die Bevölkerungsentwicklung und deren Auswirkung auf das umlagefinanzierte Rentensystem. Während nämlich die geburtenstarken Jahrgänge nach und nach in den Ruhestand wechseln, schrumpft zugleich der Anteil der aktiven Beitragszahler. Die Folge: Es zahlen weniger Menschen in die Kasse ein, als Renten aus der Kasse bezahlt werden müssen.

Der Staat schießt daher jedes Jahr Milliarden zum Ausgleich dazu. Dennoch reicht es nicht aus, um auf längere Sicht ein Rückgang der Rentenhöhe zu verhindern. Zwar ist ein Rentenniveau von 48 Prozent für die kommenden Jahre politisch garantiert. Doch für viele Rentnerinnen und Rentner dürfte das trotzdem nicht ausreichend sein.

Der Staat hat deshalb schon vor einiger Zeit zahlreiche neue Instrumente eingeführt, damit die Bürger zusätzlich vorsorgen. So gibt es neben der gesetzlichen Rentenversicherung die private Riester- sowie die Rürup-Rente. Zudem gibt es die betriebliche Altersvorsorge.

Diese drei Säulen sollen dafür sorgen, dass Menschen im Alter finanziell besser abgesichert sind. Vor allem bei den letzten beiden Säulen lässt sich bis Ende 2021 mitunter noch mehr rausholen. Dafür müssen Versicherte sicherstellen, dass sie die bestehenden Vergünstigungen voll nutzen.

Rente: Was sich bei der Betriebsrente rausholen lässt

Bei der betrieblichen Altersvorsorge gibt es zwei Möglichkeiten der Nachbesserung. Erste Stellschraube: Steuern. Wer eine betriebliche Rentenversicherung hat, kann für das laufende Jahr bis zu 3216 Euro ohne Abzug von Steuern und Sozialabgaben einzahlen. Hinzu kommen noch einmal 3216 Euro steuerfrei. Diese Beträge können maximal ausgereizt werden.

Zweite Stellschraube: Nachverhandeln. Beschäftigte können die Gelegenheit nutzen, den Arbeitgeber von einem Zuschuss zur Gehaltsumwandlung bei der betrieblichen Altersvorsorge zu überzeugen. Ab 2022 soll der verpflichtende Arbeitgeberzuschuss ohnehin für alle bestehenden Vereinbarungen zur Gehaltsumwandlung gelten.

Bei der sogenannten Entgeltumwandlung wird ein Teil des Bruttolohns vom Arbeitgeber einbehalten und in eine betriebliche Altersvorsorge einbezahlt. Nach neuer Rechtslage müssen Arbeitgeber ab kommendem Jahr das Sparvorhaben ihrer Beschäftigten mit 15 Prozent des Umwandlungsbetrags unterstützen. Seit Anfang 2019 galt das nur bei neu abgeschlossene Verträge zur betrieblichen Vorsorge.

Für den Arbeitgeber hat das auch Vorteile. Denn auf jenen Anteil des Bruttogehalts, welchen der Arbeitnehmer in eine betriebliche Altersvorsorge umwandelt, müssen Betriebe keine Sozialabgaben entrichten.

Auch bei der Riester-Rente lässt sich nachbessern

Möglichkeiten zur Optimierung gibt es auch bei der privaten Riester-Rente. Hier geht es vor allem darum, die Einzahlungen so zu gestalten, dass am Ende die volle Zulage herausspringt. Riester-Sparer sollten noch vor Jahresende prüfen, ob sie die nötigen Beiträge bezahlen, um staatliche Zulagen und gegebenenfalls die Kinderzulage zu erhalten.

Hierfür müssen mindestens vier Prozent des Bruttoeinkommens aus dem Vorjahr eingezahlt werden. Wichtig ist auch, die staatliche Zulagen rechtzeitig zu beantragen. Dies geht beim jeweiligen Anbieter des Riester-Vertrages. Bis zu zwei Jahre rückwirkend ist ein solcher Antrag möglich. Danach verfällt der Anspruch.

Wer die Zulagen also noch für das Jahr 2019 erhalten möchte, muss sie spätestens bis 31. Dezember bei seiner Versicherung oder seiner Bank beantragt haben. Eine praktische Lösung stellt hier der Antrag auf Dauerzulage dar: Er bevollmächtigt den Anbieter, die Zulagen selbst zu beantragen.

So lässt sich die Rürup-Rente optimieren

Die Rürup-Rente wurde vor allem als private Form der Altersversorgung für Selbstständige erdacht und bringt vor allem steuerliche Vorteile. Auch sie hängen von der Gesamthöhe der Einzahlungen ab. Um die Steuerersparnis voll auszuschöpfen, ist es wichtig, die Beiträge noch bis Jahresende entsprechend einzuzahlen.

Für 2021 können Versicherte nämlich insgesamt 25.787 Euro mit Steuervorteil in die Rürup-Rente einzahlen. Für Ehepaare ist es das Doppelte. Somit können sie 51.574 Euro einzahlen und in der Steuererklärung geltend machen. Von diesen Höchstbeträgen ist ein Anteil von 92 Prozent für 2021 absetzbar. Die konkrete Steuerersparnis hängt am Ende vom persönlichen Steuersatz ab.

