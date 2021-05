Steigende Renten: So viel Geld gibt es 2020 aufs Konto

München. Der Bundesfinanzhof hat ein wichtiges Urteil für Rentner gefällt. Er legte erstmals eine Formel zur Berechnung der Besteuerung vor.

Änderungen der Rentenbesteuerung schlagen mit Wucht auf die Staatskasse durch: Auch deshalb wurden die zwei Urteile des Bundesfinanzhofs am Montag mit Spannung erwartet. In dem verkündeten Urteil wies das oberste deutsche Finanzgericht in München zwar die Klage eines Rentners wegen des Vorwurfs der Doppelbesteuerung zurück, dafür legte der Bundesfinanzhof erstmals Berechnungsgrundlagen für die Ermittlung einer doppelten Besteuerung fest.

Der Bundesfinanzhof sah im konkreten Streitfall keine verfassungswidrige doppelte Besteuerung der Rente des Klägers. „Die Revision ist unbegründet, weil keine doppelte Besteuerung vorliegt“, sagte die Vorsitzende Jutta Förster.

Renten und Doppelbesteuerung: Richter legen Formel vor

Dennoch erkannte das Gericht an, dass Doppelbesteuerung der Rente in Zukunft zu einem wachsenden Problem werden kann, von dem in Zukunft zahlreiche Rentner betroffen sein werden. Daher legten die Richter erstmals eine konkrete Formel für die Berechnung der doppelten Besteuerung fest.

Insbesondere der jährliche Grundfreibetrag darf dem Urteil zufolge bei der Berechnung des „steuerfreien Rentenbezugs“ nicht mehr miteinberechnet werden. Er diene dazu das, steuerliche Existenzminimum jedes Steuerpflichtigen zu sichern.

Daher kann er aus Sicht der Richter „nicht nochmals herangezogen werden, um eine doppelte Besteuerung von Renten rechnerisch zu vermeiden“. Der Grundfreibetrag liegt derzeit bei 9.744 Euro pro Jahr. Auf Einkommen bis zu dieser Höhe darf der Staat keine Steuer erheben.

Ferner stellte das Gericht klar, dass zum steuerfreien Rentenbezug nicht nur die jährlichen Freibeträge des Rentenbeziehers, sondern auch die eines etwaig länger lebenden Ehegatten aus dessen Hinterbliebenenrente zu rechnen sind. Lesen Sie hier die wichtigsten Fragen und Antworten zur Doppelbesteuerung der Renten.

Nach Einschätzung des höchsten deutschen Finanzgerichts dürfen weder der Grundfreibetrag noch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge in die Berechnung des steuerfreien Anteils der Rente mit einbezogen werden.

Renten und Doppelbesteuerung: Bundesfinanzhof urteilt

Das Bundesverfassungsgericht hatte dem Bund die Umstellung vor knapp 20 Jahren aufgegeben, damit Rentner und pensionierte Beamte gleich behandelt werden.

Beamte im Ruhestand müssen seit jeher ihre Pensionen versteuern. Gleichzeitig entschied das Gericht, dass Renten nicht doppelt besteuert werden dürfen. Dies bedeutet, dass jeder Rentner mindestens so viel Rente steuerfrei erhalten muss wie er zuvor an Beiträgen aus versteuertem Einkommen eingezahlt hat.

Ein Argument der Kläger: Nach 2040 müssen die ausgezahlten Renten voll versteuert werden. Doch die Beiträge werden zuvor nur 15 Jahre lang voll absetzbar sein. Da ein Arbeitsleben normalerweise sehr viel länger dauert als 15 Jahre, argumentieren Kritiker, dass sich allein aus dieser Tatsache eine verbotene doppelte Besteuerung von Renten und Beiträgen ergebe.

Keine Kritik an Einbeziehung des Grundfreibetrags

In einer der beiden mündlichen Verhandlungen spielte auch ein anderer Aspekt eine große Rolle: Die Frage, ob der steuerliche Grundfreibetrag bei der Berechnung des steuerfreien Anteils der Rente mitzählen soll. Vom Grundfreibetrag profitieren alle Steuerzahler, nicht nur Rentner. Analog gilt dies auch für Kranken- und Pflegeversicherung.

In früheren Urteilen hat der Bundesfinanzhof die Umstellung von vor- auf nachgelagert grundsätzlich bestätigt und auch die Einbeziehung des Grundfreibetrags nicht moniert. (dpa/afp/les/ped)

