Rees: Verantwortliche sagen das Feldmarker Schützenfest ab

Rees. Das Feldmarker Schützenfest muss 2021 abermals abgesagt werden. Besonders bitter: In diesem Jahr wäre das 100-jährige Jubiläum gefeiert worden.

Die Absage des Feldmarker Schützenfestes 2021 ist nun amtlich. Schon frühzeitig, so teilen die Schützen mit, habe im März Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann bekanntgegeben, dass auch in diesem Jahr in NRW bedingt durch die Situation mit der Corona-Pandemie, keine Schützenfeste stattfinden können. Nun wurde diese Maßnahme auch in der aktuellen Corona-Schutzverordnung von NRW festgeschrieben, wonach bis zum 30. Juni 2021 keine Volks- und Schützenfeste gefeiert werden dürfen.

Auch der BSV Rees-Feldmark, Groin und Bergswick muss daher das Schützenfest 2021 absagen. Besonders bitter: Gerade in diesem Jahr hätten die Schützen gern ihr 100-jähriges Vereinsjubiläum gefeiert. Aber: Kopf in den Sand stecken hilft nicht. Und somit laufen schon die weiteren Vorbereitungen für das Jahr 2022, wo dann eben das 101-jährige Jubiläum gebührend gefeiert werden soll.

Vorstand beglückwünscht die Jubilare

Trotz der Schützenfestabsage möchten die Schützen alle aktuellen Vereinsjubilare für das Jahr 2021 besonders namentlich vorstellen: Seit 25 Jahren Vereinsmitglied sind Marcel Dahmen, Dirk Jordan und Ulrich Tebbe. 40 Jahre dabei sind Fritz Drommelschmidt, Gerd Schleuter, Michael Wesendonk und Heinz-Jürgen Wolff.

Immerhin schon 50 Jahre den Schützen die Treue halten Heinz-Jürgen Dicker, Günter Fink, Karl-Heinz Jansen und Andreas Opsölder. Und eine besondere Ehre gebührt Karl-Heinz Möllmann, der seit 60 Jahre Vereinsmitglied ist.

Ehrungen sollen nachgeholt werden

Die Ehrungen werden selbstverständlich in einem würdigen Rahmen beim nächsten Schützenfest nachgeholt. Mit einem Blick nach vorne hofft der Vorstand eventuell im Herbst noch etwas gemeinsam zusammen feiern zu können.

Hoffentlich entwickelt sich die aktuelle Lage weiter in eine positive Richtung, so dass dann wieder Volksfeste usw. gefeiert werden dürfen, so die Schützen.

