Razzien gegen mutmaßliche Islamisten

Berlin. Wegen des Verdachts auf Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat gibt es derzeit in mehreren Bundesländern Durchsuchungen.

Die Razzien richten sich gegen "tschetschenischstämmige Beschuldigte aus dem islamistischen Milieu", schrieb die Generalstaatsanwaltschaft Berlin auf Twitter.

Die Razzien dauerten am Morgen noch an. Durchsuchungen gebe es in Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Thüringen. Weitere Einzelheiten gab die Behörde zunächst nicht bekannt.