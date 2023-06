Berlin. Nach der Verurteilung von Lina & Co. drohen in Leipzig schwere Krawalle, obwohl eine so genannte "Tag-X"-Demonstration verboten wurde.

Nach der Verurteilung von Lina E. drohen in Leipzig am Wochenende schwere Krawalle. Seit den Morgenstunden kontrolliert die Polizei in der sächsischen Metropole die Zufahrtswege. Sie erwartet die Anreise zum linksautonomen "Solidaritätstag", obwohl eine Demonstration verboten wurde. In der vergangenen Nacht war es zu gewaltsamen Protesten gekommen. Steine und Böller flogen auf Polizisten. Nach ersten Erkenntnissen wurden 23 Beamte verletzt. Einer von ihnen musste im Krankenhaus behandelt werden. Ein Journalist sei von einer unbekannten Person attackiert und leicht verletzt worden.

Die 28-jährige Linksextremistin Lina E. und weitere drei Mitangeklagte waren vom Oberlandesgericht Dresden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Ihnen werden gewalttätige Überfälle auf tatsächliche oder vermeintliche Rechtsextremisten vorgeworfen.

Auch spannend: Kriminalität: Extremisten gehen dahin, wo der Staat versagt

Heutige "Tag-X-Demo" in Leipzig verboten

Die linke Szene hat bundesweit für eine "Tag-X-Demo“ am Samstag in Leipzig aufgerufen, obwohl die Demonstration verboten wurde. In einem von den Sicherheitsbehörden als linksextremistisch eingestuften Internetportal drohten autonome Gruppen für jedes Jahr Haft mit Sachschäden in Millionenhöhe. Das Verwaltungsgericht Leipzig bestätigte am Freitag in einem Eilverfahren die Entscheidung der Stadtverwaltung, die für heute geplante Demonstration zu verbieten.

Leipzig in der Nacht zu Samstag: Trotz eines Verbotes drohen am heutigen Samstag weitere Ausschreitungen. Foto: dpa

Den Angaben der Polizei zufolge hatte sich bereits am späten Abend und in der Nacht eine hohe dreistellige Zahl an Demonstranten in Leipzig versammelt. Nachdem sich die Menge gegen 22.25 Uhr in Gruppen aufgeteilt habe, seien Polizisten und Polizeiwagen von Vermummten mit Gegenständen beworfen worden.

Lesen Sie auch: Schutz vor Extremisten in Ehrenämtern: der Staat – sind wir

Steine und Böller flogen auf Polizisten

Die Beamten hätten wegen der Angriffe Reizgas eingesetzt. Im Stadtteil Connewitz seien danach Barrikaden aus Mülltonnen, Straßenschildern und Straßenabsperrungen errichtet und angezündet worden. Außerdem sei Pyrotechnik gezündet worden, so die Polizei. Die meisten brennenden Barrikaden waren kurz nach Mitternacht gelöscht, teils mit der Hilfe von Wasserwerfern. 17 Einsatzfahrzeuge der Polizei wurden beschädigt, acht Fahrzeuge waren in Brand gesetzt worden. Darunter seien auch Autos von Anwohnern gewesen, hieß es..

Bis zum frühen Morgen habe es vier vorläufige Festnahmen wegen schweren Landfriedensbruchs gegeben. "Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Sachbeschädigung sowie eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz aufgenommen", teilte die Polizei mit. (fmg)

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ausgeh-Tipps und Neuigkeiten aus der Szene im Revier: Hier kostenlos für den WAZ-Gastro-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik