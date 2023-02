Moskau. Wladimir Putin will den Krieg in der Ukraine "systematisch" fortsetzen. Für die Eskalation macht er aber den Westen verantwortlich.

Wladimir Putin (70) hatte viel zu sagen: Am Dienstagvormittag hielt der russische Präsident im Veranstaltungszentrum Gostiny Dwor in Moskau eine mit Spannung erwartete Rede zur Lage der Nation.

Kurz vor dem Jahrestag des Ukraine-Kriegs am 24. Februar ging der Kreml-Chef auf die sogenannte "Spezialoperation" ein. "Wir führen keinen Krieg mit dem Volk der Ukraine", stellte Putin in mehreren wörtlichen Ausführungen klar. Russland wünsche sich "von ganzem Herzen Frieden".

Nichtsdestotrotz erklärte Putin, die "militärische Spezialoperation", als die Moskau den Krieg bezeichnet, fortsetzen zu wollen. Russland werde in der Ukraine "sorgfältig und systematisch" vorgehen. "Schritt für Schritt, sorgfältig und konsequent, werden wir die vor uns liegenden Aufgaben lösen", sagte der Aggressor.

Einmal mehr behauptete Putin, in der Ukraine sei ein "Neonazi-Regime" an der Macht. Zum Beweis sprach er von "Wehrmachtssymbolen" auf ukrainischem Militärgerät.

Teilnehmer versammeln sich in Moskau, um die Rede zur Lage der Nation zu hören. Foto: Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Putin: Scharfe Kritik am Westen

In der Ansprache kritisierte er aber vor allem den Westen, genauer gesagt die Länder, die den Krieg offenbar förderten, indem sie Waffen an die Ukraine lieferten. "Sie haben den Krieg losgetreten", sagte Putin mit Blick auf westliche Staaten, und "auf die ganze Welt gespuckt". Er klagte koloniale Ambitionen des Westens an, sprach von dessen Vergangenheit – und blendete dabei das eigene Großmachtstreben aus.

"Es ist offensichtlich, dass der Westen versuchen wird, unsere Gesellschaft zu spalten", sagte Putin. Nach eigener Aussage sieht der russische Präsident die Gefahr einer globalen Opposition.

Die US-Regierung hat die Vorwürfe Putins an den Westen bereits als absurd zurückgewiesen. "Niemand greift Russland an", sagte der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, am Dienstag vor Journalisten. Die Vorstellung, "dass Russland in irgendeiner Form von der Ukraine oder sonst jemandem militärisch bedroht wurde", sei daher eine "Absurdität".

Putins Rede zur Lage der Nation wird übertragen auf einem Bildschirm an einem Wohngebäude in Moskau. Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Derweil führte Putin weiter aus, die britische Kirche diskutiere einen "genderneutralen Gott" und spottete, Gott helfe ihnen, "denn sie wissen nicht, was sie tun". Russland wolle sich nicht in private Angelegenheiten einmischen, sagte er. Aber: Die Ehe sei eine Sache "zwischen Mann und Frau". Das stehe "in den heiligen Texten".

Russland trotzt antirussischen Sanktionen

Nach Worten von Putin habe sich Russland durch die westlichen Sanktionen wegen des Ukraine-Krieges nicht destabilisieren lassen. Die russische Wirtschaft und das Verwaltungssystem habe sich "als viel stärker erwiesen als vom Westen erwartet".

Die antirussischen Sanktionen hätten ihm zufolge das Ziel, die Menschen in Russland leiden zu lassen. "Solche Humanisten sind das. Die wollen das Volk zum Leiden bringen, um so unsere Gesellschaft zu destabilisieren. Aber ihre Rechnung ist nicht aufgegangen", sagte Putin.

Für diese Woche haben die EU und die USA neue Sanktionen mit Blick auf den ersten Jahrestag des Beginns des russischen Krieges gegen die Ukraine am 24. Februar 2022 angekündigt. In der Europäischen Union wird dies bereits das zehnte Sanktionspaket sein. Der Westen betont, dass die Sanktionen nicht gegen die Menschen in Russland gerichtet seien, sondern dem Ziel dienten, den Krieg in der Ukraine zu stoppen.

Lesen Sie dazu auch: Putin setzt letzten großen Atom-Abrüstungsvertrag aus

Präsident Putin verspricht Wiederaufbau im Donbass

Derweil versprach Putin im Laufe der Rede den von Moskau annektierten Gebieten in der Ukraine einen Wiederaufbau und Arbeitsplätze. Es werde auch neue große Programme für die Entwicklung der vier "neuen Subjekte" geben. Betriebe würden wieder errichtet und neue Jobs geschaffen, sagte Putin unter dem Beifall Hunderter Zuhörer, die sich zu Ovationen von ihren Plätzen erhoben.

Bei einer Schweigeminute gedachten Putin und die Zuhörer der Kriegstoten. Im Anschluss kündigte der Kreml-Chef finanzielle Unterstützung für russische Veteranen und die Familien von getöteten Soldaten an. So soll die Regierung sich in Kooperation mit den einzelnen Regionen um die Einrichtung eines speziellen Staatsfonds kümmern.

Zudem kündigte Putin eine Modernisierung der russischen Armee an: "Der Ausstattungsgrad der nuklearen Abschreckungskräfte Russlands mit neuesten Systemen beträgt jetzt 91,3 Prozent. Unter Berücksichtigung unserer gesammelten Erfahrungen, müssen wir ein solch hohes Qualitätsniveau in allen Teilen der Streitkräfte erreichen."

Außerdem sollen alle, die im Krieg kämpften, alle sechs Monate 14 Tage Urlaub machen können, wie Putin vor Vertretern aus Politik, Militär, Wirtschaft, Religion und Kultur in Moskau ausführte. (mit afp/dpa)

