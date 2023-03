Er kam im Schutz der Nacht per Hubschrauber: Zum ersten Mal seit der russischen Offensive in der Ukraine hat Kreml-Chef Wladimir Putin die von Russland eingenommene Hafenstadt Mariupol besucht. Am Steuer eines Autos unternahm er eine Art Sightseeing-Tour durch die weitgehend zerstörte Stadt.

Putin auf Sightseeing-Tour in Mariupol

Berlin Böse Überraschung für Wladimir Putin: In Mariupol störte eine Zwischenruferin das inszenierte "Bad in der" Menge. Alles Show oder was?

Wer sich auf das Volk einlässt, ist vor unliebsamen Überraschungen nicht sicher. Das musste zuletzt Kremlchef Wladimir Putin erfahren, als er die eroberte und besetzte ukrainische Hafenstadt Mariupol besuchte.

Putin traf in der Nacht ein und besichtigte eine Neubausiedlung in der im Ukraine-Krieg zerstörten Stadt. Dabei kam es zum Bad in der Menge. Im russischen Fernsehen sieht man, wie er auf der Straße mit vermeintlichen Bewohnern oder Passanten ins Gespräch kommt, ganz spontan.

Putin ausgekontert: "Das ist alles Lüge"

Nicht minder spontan: Die Zwischenrufe einer Frau, die über die Mikrofone gut eingefangen werden. Offenbar aus ihrem Fenster heraus ruft sie: "Das ist alles Lüge, das ist für die Show."

#Putin in #Mariupol — Originalvideo, das sofort nach der Veröffentlichung 🇷🇺 RIA gelöscht wurde, & die gekürzte Version wurde im Fernsehen gespielt.



Bei 17 Sekunden ruft eine Frau aus dem Fenster „es ist alles nicht wahr, es ist alles nur Show“



😂😂😂



pic.twitter.com/NtllWHlToO — @BrennpunktUA 🇩🇪🇺🇦 (@BrennpunktUA) March 19, 2023

Einige Leute in Putins Umfeld drehen sich irritiert um. Sie scannen mit ihren Blicken, woher die Rufe kommen. Es ist unklar, was der mutigen Frau droht.

Putin: Leibwächter als Ersatzpassanten?

Ukrainische Medien stürzten sich am Montag auf den 17 Sekunden langen surrealen Videoclip, der die Choreografie des Putin-Besuchs aus dem Takt brachte. Allein auf Twitter wurde das Video 394.000 Mal angesehen.

Im Netz werden darüber hinaus die Gesichter der Passanten mit früheren Bildern von Putins Leibwächtern verglichen. In mehreren Fällen gibt es eine hundertprozentige Übereinstimmung.

Gefeiert wird im Netz auch eine 92 Jahre alte Frau, die in Russland die Staatspropaganda kontert. Es sei "nicht richtig", dass die USA als der Feind dargestellt würden, sagt sie im Fernsehen. Viele Russen würden bloß dem schlechten Fernsehen glauben, Sie sei 92 Jahre alt und habe mehrere Kriege erlebt, "ich kann denken, ich kann analysieren". Und das selbstständig. (fmg)

