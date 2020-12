Präsident beleidigt? Deutscher Urlauber in türkischer Haft

Als der Wuppertaler Zahnarzt Kristian B. am 4. November im Flughafen von Antalya ankommt, liegt eine Woche Urlaub vor ihm, ein bisschen Erholung in der Corona-Krise. Anstatt am Strand, landet B. jedoch hinter Gittern und schlimmstenfalls droht dem 63-Jährigen ein mehrjähriger Gefängnisaufenthalt. Er soll den Präsidenten beleidigt haben.

Das Drama beginnt am Kofferband im Flughafen von Antalya. Wie Rüdiger Deckers, der Anwalt des Wuppertalers, berichtet, sei B. dort in einen Streit mit einer türkischen Frau geraten. Er habe sie gebeten, den üblichen Abstand in Corona-Zeiten zu halten, offenbar ergab ein Wort das andere. Schließlich zeigte ihn die Frau bei der Polizei an. Ihr Vorwurf: B. habe gegen den Paragrafen 216 verstoßen, der ähnlich wie der Volksverhetzungsparagraf in Deutschland ist, und gegen den Paragrafen 299, der die Beleidigung des Präsidenten ahndet.

Hunderte Verfahren wegen Präsidenten-Beleidigung

Letzteres ist ein besonders schwerer Vorwurf. „Die Mindeststrafe beträgt ein Jahr, bis zu vier Jahre Haft sind möglich“, sagt Anwalt Deckers. Dass eine solche Gesetzesvorschrift existiert, ist nicht ungewöhnlich. In Deutschland stellt der Paragraf 90 des Strafgesetzbuches die „Verunglimpfung des Bundespräsidenten“ unter Strafe, eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahre ist möglich.

Aber anders als in der Türkei findet dieser Paragraf so gut wie keine Anwendung. In der Türkei haben Strafverfolger in den vergangenen Jahren hingegen Hunderte Verfahren wegen angeblicher Beleidigung des Präsidenten Erdogan in die Wege geleitet. Und: „In Deutschland würde ein solcher Vorwurf auch bei Ausländern nicht dazu führen, dass sie in Untersuchungshaft kommen“, ist sich Deckers sicher.

In einer Zelle mit 20 anderen Gefangenen

Kristian B. aber sitzt seit dem Vorfall am Flughafen in dem Gefängnis Letipi in Antalya, in einer Zelle mit 20 anderen Gefangenen. Ihm gehe es vergleichsweise gut, sagt sein Anwalt, das Gefängnis seit großzügig, es gebe viele Möglichkeiten, sich die Füße zu vertreten: „Ich höre von ihm keine Klagen.“ Schriftliche Anträge auf Haftprüfung seien abschlägig beschieden worden. B. muss bis zum Prozess am 8. Dezember im Gefängnis bleiben.

Welcher Wortlaut genau dem Deutschen vorgeworfen wird, darüber schweigt sich Deckers aus, vermutlich aus verhandlungstaktischen Gründen. Der Düsseldorfer Anwalt weist aber darauf hin, dass es zwei Zeuginnen gebe, deren Aussagen bei der Polizei „nicht kompatibel“ mit den Vorwürfen gegen B. seien. Ahmet Ünal Ersoy, der den Wuppertaler in Antalya als Anwalt vertritt, bekräftigte gegenüber der ARD, der Zahnarzt habe „kein Problem mit der Türkei, den Türken oder Muslimen“. Er sei ein „Türkeifreund“ und habe weder das Land noch den Präsidenten beleidigt.

Derzeit befinden sich nach Angaben des Auswärtigen Amtes 65 Deutsche in türkischen Gefängnissen . 70 weitere dürften derzeit nicht nach Deutschland ausreisen. Häufig haben die Verfahren gegen Deutsche einen Kriminalitätshintergrund, immer wieder erhebt die türkische Justiz aber Vorwürfe wegen Präsidenten-Beleidigung oder Terror-Unterstützung. Das Auswärtige Amt warnt in seinen Länderinformationen davor, dass bereits ein „Like“ an verdächtiger Stelle in den sozialen Medien bei einem Türkei-Aufenthalt Ärger nach sich ziehen kann.

„Die Festnahme des Wuppertaler Arztes zeigt eigentlich nur, wie sehr das Regime unter Erdogan überreagiert, aber sich auch immer wieder selbst ins eigene Knie schießt“, analysiert der Essener Politik-Wissenschaftler und Türkei-Forscher Burak Copur. Denn: Dieser Vorfall werde eine Abschreckung für viele deutsche Touristen sein, da ihnen damit indirekt gesagt werde: „Du bist jederzeit willkommen in der Türkei, solange du deine Meinung über Erdogan in Deutschland lässt.“

Burak Copur: Ich kann keinen Türkei-Urlaub empfehlen

Ob ein Urlaub in der Türkei angesichts der Menschenrechtssituation dort überhaupt zu rechtfertigen sei, „muss jeder moralisch für sich beantworten“, so Copur weiter. „Ich mache keinen Türkei-Urlaub und könnte ihn auch niemandem mit gutem Gewissen empfehlen.“ Wer allerdings gerne seinen Urlaub in Ländern wie China, Russland, Iran, Kuba oder Venezuela verbringe, sollte Türkei-Urlauber wiederum nicht verurteilen, betont der Politikwissenschaftler. „Auch in anderen Diktaturen werden Menschenrechte mit Füßen getreten - wie die Länderberichte von Amnesty International zeigen“

Türkeistämmigen Menschen, die ihre Familie, Freunde und Verwandte in der Türkei besuchen wollten, „kann man hingegen keinen Vorwurf machen“, erklärt Copur. „Was ich allerdings beobachte ist, dass sich mittlerweile viele Menschen mit ihrer kritischen Meinung zu Erdogan in sozialen Netzwerken zurückhalten, weil sie entweder fürchten, bei der Einreise festgenommen zu werden oder weil sie einfach nach dem Motto „Geiz ist Geil“ weiterhin billig Urlaub machen wollen.“