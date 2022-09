Präsenz oder Distanz? Schulministerin kündigt "Leitfaden" an

Düsseldorf. Wie geht es in den Corona-Herbst: Unterricht in Präsenz oder auf Distanz? Schulministerin Feller kündigt einen Leitfaden noch vor den Ferien an.

NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) geht im Streit um die Anordnung von Distanzunterricht auf die Kritiker zu. Im Schulausschuss des Landtags stellte sie den Schulen „noch vor den Herbstferien“ einen Leitfaden in Aussicht, der es ihnen erleichtern soll, bei hohen Corona-Infektionszahlen im Herbst und Winter über Distanz- und Präsenzunterricht zu entscheiden. Das Konzept dazu werde nun evaluiert und mit bundesweiten Regelungen abgeglichen, erklärte die Schulministerin.

Die Schulen sollen künftig weitgehend selbst entscheiden, ob Teile der Schülerschaft pandemiebedingt in den Distanzunterricht gehen sollen. Die Schulen begrüßen diese Handlungsfreiheit, manche wünschen sich aber Informationen, nach welchen Kriterien sie Distanzunterricht anordnen sollen.

Eingangsbesoldung für alle Lehrämter angleichen

Feller will bis zu den Herbstferien auch erste Schritte einleiten, um die Eingangsbesoldung für alle Lehrämter anzugleichen. Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hatte dies für die ersten 100 Tage seiner neuen Amtszeit zugesagt. Für Lehrkräfte an Grundschulen und in der Sekundarstufe 1 sei die Angleichung der Gehälter auf die Stufe A13 ein Zeichen der Wertschätzung. Bisher werden in NRW Lehrkräfte an Grund-, Haupt-, Real- und Gesamtschulen schlechter bezahlt als Lehrer der gymnasialen Oberstufe.

Die größte Herausforderung in der Schulpolitik ist nach Einschätzung der Ministerin der Personalmangel an den Schulen. Dieses Problem werde sie „mit Schmackes“ angehen, versprach sie. Langfristig könne NRW darauf mit einer Ausweitung der Lehramts-Studienplätze reagieren. Dies führe aber frühestens in sieben Jahren zur Entspannung der Lage. Daher müssten zunächst andere Wege gefunden werden, um die Lücken zu schließen.

